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    Сборная Ганы не проиграет на старте Кубка Африки

    Гана — Бенин. Прогноз и ставки на матч Кубка африканских наций

    Прогнозы на сборную Ганы Прогнозы на Кубок Африки-2019
    Прогноз на Гана — Бенин
    Игроки сборной Ганы
    25 июня в рамках первого круга группового этапа КАН встретятся сборные Ганы и Бенина. Матч пройдет на стадионе «Исмаилия» в Египте. Начало встречи — в 23.00 мск. Прогноз на Гана — Бенин.

    Сборная Ганы

    В квалификации на КАН сборная Ганы заняла первое место в одной группе с Кенией, Эфиопией и Сьерра-Леоне, которая была дисквалифицирована. В четырех матчах ганцы набрали 9 очков.

    Перед стартом на Кубке Африки подопечные Аквази Аппиа сыграли вничью со сборной ЮАР — 0:0.

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    В пяти последних матчах Гана дважды победила, два раза сыграла вничью и один раз проиграла.

    Сборная Бенина

    Сборная Бенина пробилась на Кубок Африканских наций со второго места в своей группе. Набрав 10 очков, бенинцы пропустили вперед Алжир, но обошли Гамбию и Того.

    Перед Кубком Африки Бенин провел два матча и в обоих одержал победы. Подопечные Мишеля Дюссье выиграли у Гвинеи (1:0) и Мавритании (3:1).

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    В последних пяти матчах Бенин одержал четыре победы при одном поражении.

    Прогноз

    На победу Ганы букмекеры дают коэффициент 1,74, на ничью — 3,54, а на победу Бенина — 5,10.

    Наш прогноз на матч — Гана не проиграет и тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,87. 0

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    Гана — Бенин. Прогноз и ставки на матч Кубка африканских наций. Прогноз на Гана — Бенин. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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