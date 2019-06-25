Гана — Бенин. Прогноз и ставки на матч Кубка африканских наций

25 июня в рамках первого круга группового этапа КАН встретятся сборные Ганы и Бенина. Матч пройдет на стадионе «Исмаилия» в Египте. Начало встречи — в 23.00 мск. Прогноз на Гана — Бенин.

Сборная Ганы

В квалификации на КАН сборная Ганы заняла первое место в одной группе с Кенией, Эфиопией и Сьерра-Леоне, которая была дисквалифицирована. В четырех матчах ганцы набрали 9 очков.

Перед стартом на Кубке Африки подопечные Аквази Аппиа сыграли вничью со сборной ЮАР — 0:0.

В пяти последних матчах Гана дважды победила, два раза сыграла вничью и один раз проиграла.

Сборная Бенина

Сборная Бенина пробилась на Кубок Африканских наций со второго места в своей группе. Набрав 10 очков, бенинцы пропустили вперед Алжир, но обошли Гамбию и Того.

Перед Кубком Африки Бенин провел два матча и в обоих одержал победы. Подопечные Мишеля Дюссье выиграли у Гвинеи (1:0) и Мавритании (3:1).

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В последних пяти матчах Бенин одержал четыре победы при одном поражении.

Прогноз

На победу Ганы букмекеры дают коэффициент 1,74, на ничью — 3,54, а на победу Бенина — 5,10.

Наш прогноз на матч — Гана не проиграет и тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,87. 0