Гана — Бенин. Прогноз и ставки на матч Кубка африканских наций

Сборная Ганы
В квалификации на КАН сборная Ганы заняла первое место в одной группе с Кенией, Эфиопией и Сьерра-Леоне, которая была дисквалифицирована. В четырех матчах ганцы набрали 9 очков.
Перед стартом на Кубке Африки подопечные Аквази Аппиа сыграли вничью со сборной ЮАР — 0:0.
В пяти последних матчах Гана дважды победила, два раза сыграла вничью и один раз проиграла.
Сборная Бенина
Сборная Бенина пробилась на Кубок Африканских наций со второго места в своей группе. Набрав 10 очков, бенинцы пропустили вперед Алжир, но обошли Гамбию и Того.
Перед Кубком Африки Бенин провел два матча и в обоих одержал победы. Подопечные Мишеля Дюссье выиграли у Гвинеи (1:0) и Мавритании (3:1).
В последних пяти матчах Бенин одержал четыре победы при одном поражении.
Прогноз
На победу Ганы букмекеры дают коэффициент 1,74, на ничью — 3,54, а на победу Бенина — 5,10.
Наш прогноз на матч — Гана не проиграет и тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,87. 0