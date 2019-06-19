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    Продолжил ли сборная Перу серию поражений команды Боливии?

    Боливия — Перу. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка Америки 19 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Боливии Прогнозы на сборную Перу
    Прогноз на Боливия — Перу
    Карлос Самбрано
    В ночь со вторника на среду во втором туре группового этапа квартета А Кубка Америки-2019 сыграют сборные Боливии и Перу. Начало игры — в 00:30 по Москве. Прогноз на Боливия — Перу.

    Боливия

    Проиграв на старте турнира по всем статьям сборной Бразилии со счетом 0:3, боливийцы т.о. продлили свою безвыигрвшную серию до восьми игр кряду.

    Последнюю свою викторию команда Боливии одержала в октября 2018 года, когда переиграла сборную Мьянмы (3:0). Затем последовал период из трех ничьих и пяти поражений.

    Четыре из пяти поражений пришлись на последние поединки «зеленых», в которых они даже не смогли забить ни одного гола.

    Помимо поражения от бразильцев на Копа Америка-2019, Боливия также уступила Южной Корее и Японии (по 0:1), а накануне континентального первенства оказались слабее Франции (0:2).

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    • На минувшем розыгрыше Кубка Америки боливийцы в компании с Аргентиной, Чили и Панамой заняли последнее место в этом квартете, проиграв все три игры с общим счетом 2:7.

    Перу

    Сборная Перу не лучшим образом проводила подготовку к Копа Америки-2019. В десяти контрольных поединках было одержано только три победы при одной ничьей и шести поражениях.

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    Непосредственно перед континентальным турниром подопечные Рикардо Гареки обыграли Коста-Рику (1:0) и были разгромлены Колумбией (0:3).

    На полях Бразилии «инки» стартовали с безголевой ничьей со сборной Венесуэлы. В этом поединке перуанцы превзошли своего оппонента во всех компонентах, а также арбитр на засчитал два гола в ворота венесуэльцев.

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    На минувшем Кубке Америки, прошедшем в 2016 году в США, «красно-белые» стали победителями своей группы, обойдя Эквадор, Бразилию и Гаити, но в 1/4 финала они были остановлены колумбицами по пенальти.

    Последний раз эти команды играли между собой в отборе к ЧМ-2018. И тогда две победы одержала сборная Перу (2:1 и 3:0).

    Прогноз на Боливия — Перу

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Перу. На ее победу предлагают — 1.59.

    На победу команды Боливии дают — 6.40, ничья оценена — в 3.95.

    Прогнозируем, что сборная Перу, обладающая более качественным составом, чем Боливии, сможет взять три очка в предстоящей встрече. 0

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    Боливия — Перу. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка Америки 19 июня 2019 года. Прогноз на Боливия — Перу. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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