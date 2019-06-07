Норвегия — Румыния. Прогноз и ставки (к. 1.80) на матч квалификации Евро-2020 7 июня 2019 года

В пятницу, 7 июня, сборная Норвегии на своем поле примет национальную команду Румынии в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча группы F, которая пройдет в Осло, начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на Норвегия — Румыния.

Норвегия

Сборная Норвегии в прошедшей Лиги наций смогла подняться из Лиги C в Лигу Б, опередив в своем квартете Болгарию, Кипр и Словению.

В шести поединках нового турнира «викинги» одержали четыре виктории и по разу сыграли вничью и проиграли, забив семь мячей, а пропустив на пять меньше.

В квалификации к Евро-2020 северяне провели уже два поединка, в которых набрали всего лишь один балл, позволяющие команде находится на пятом месте в своей группе.

На старте розыгрыша норвежцы проиграли на выезде Испании со счетом 1:2, удерживая ничейный результат до 71-й минуты. Во втором туре они дома сыграли вничью с Швецией (3:3), уйдя от поражения за несколько секунд до конца встречи.

Два из четырех забитых мячей в отборе к Евро-2020 на счету у форварда английского «Борнмута» Джошуа Кинга.

Румыния

Румыны, в отличии от своего предстоящего соперника, не смогли повысится в классе в Лиге наций. В одной компании с Сербией, Черногории и Литвы, «желтые» оказались на втором месте, пропустив вперед себя сербов.

В шести поединках нового розыгрыша «трехцветные» ни разы не проиграли. Три встречи они выиграли и столько же игр свели вничью. Забили восемь мячей, пропустили — три.

Сборная Румынии в отборочном турнире к континентальному первенству провела также два поединка, в которых набрала три балла и идет на третьей строке в группе F.

В первом туре квалификации «цыплята» проиграли в гостях Швеции со счетом 1:2, а в следующем матче они на своей территории одолели Фареры (4:1).

Все прогнозы на Евро-2020

Три из пяти мячей на этом турнире провел нападающий болгарского «Лудогорца» Клаудиу Кешеру.

Последний раз оппоненты встречались в квалификации к Евро-2004. В Румынии выиграли норвежцы со счетом 1:0, а в Норвегии была ничья — 1:1.

Прогноз на Норвегия — Румыния

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Норвегии. На их победу предлагают — 2.10.

На победу Румынии дают — 4.00, ничья оценена — в 3.50.

Прогнозируем, что румынам удастся заработать очки в Норвегии. Думаем, что они в Осло, как минимум, не проиграют.

Также считаем, что в матче не будет забито много мячей. 0