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    Упустит ли «Ливерпуль» трофей ЛЧ второй год подряд?

    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.10) и ставки на финал Лиги чемпионов 1 июня 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
    Юрген Клопп
    В субботу, 1 июня, лондонский «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем» в рамках финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Мадриде, на арене «Ванда Метрополитано», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
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    Футбол. Лига чемпионов. Финал 01 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.35
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.90
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    «Тоттенхэм»

    Этой весной «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов уверенно прошел в 1/8 финала дортмундскую «Боруссию» (3:0 дома и 1:0 в гостях).

    В четвертьфинале «шпоры» не без труда справились с «Манчестер Сити» (1:0 дома и 3:4 в гостях), пройдя в полуфинал лишь за счет выездных голов и помощи VAR — они пропустили пятый мяч, но система зафиксировала офсайд у «горожан».

    В первом полуфинальном матче «Тоттенхэм», обескровленный потерей Гарри Кейна и Сон Хын Мина, не сумел забить «Аяксу», пропустив гол на своем поле — 0:1.

    В ответном матче лондонцы пропустили дважды до перерыва, но во втором тайме смели забить трижды (хет-трик оформил Лукас Моура) и вышли в финал по сумме двух матчей (3:3) благодаря голам на выезде.

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    • В последнем туре АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2) и финишировал на 4-м месте.

    Разница мячей 65-37, лучший бомбардир Гарри Кейн (17), еще 12 забил Сон Хын Мин, 10 у Лукаса Моуры.

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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» с трудом выбрался из одной группы с ПСЖ, «Наполи» и «Црвеной Звездой», заняв второе место и проиграв все три выездных матча.

    В 1/8 финала мерсисайдский клуб выбил из борьбы мюнхенскую «Баварию» — неожиданно для многих, особенно после того, как сыграл дома 0:0. Гостевой матч завершился непростой победой 3:1.

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    В четвертьфинале «Ливерпуль» куда увереннее прошел «Порту», победив до со счетом 2:0 и разгромив «львов» в Лиссабоне со счетом 4:1.

    Самым тяжелым испытанием стал полуфинал, в котором «Ливерпулю» противостояла «Барселона».

    После того, как на «Кам Ноу» мерсисайдцы были без шансов разгромлены со счетом 0:3, ответный матч многим, включая каталонцев, казался сущей формальностью.

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    • Однако недооценка соперника сыграла против «Барсы», которая пропустила на «Энфилде» четыре безответных мяча и пропустила «Ливерпуль» в финал турнира.

    Последний тур АПЛ решал судьбу чемпионства. «Ливерпуль» дома обыграл «Вулверхэмптон» (2:0), но остался вторым, поскольку в параллельном матче «Ман Сити» одержал победу, обогнав команду Клоппа на 1 очко.

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    • Разница мячей «Ливерпуля» в АПЛ 89-22, лучшие бомбардиры с 22 голами — Мохамед Салах и Садио Мане, еще 12 мячей забил Роберто Фирмино.

    В лазарете команды Наби Кейта, участие Роберто Фирмино в матче под вопросом.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом матча. На победу команды Клоппа в основное время дается коэффициент 1,90, тогда как на ничью — 3,55, а на успех «Тоттенхэма» — 4,30.

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    Победу «Ливерпуля» в финале оценивают с коэффициентом 1,45, а победу «Тоттенхэма» — с коэффициентом 2,80.

    Обе команды прошли долгий путь и будут биться до конца, не исключено, что в основное время победитель не будет выявлен, но «Ливерпуль» не проиграет.

    Обе команды выступили в плей-офф весьма результативно, не сдавались до последних минута и большую часть своих голов забивали во втором тайме.

    Интересны варианты «Ливерпуль выиграет один из таймов» за 1,50 и «Ливерпуль забьет последний гол» за 1,65. 0

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    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.10) и ставки на финал Лиги чемпионов 1 июня 2019 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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