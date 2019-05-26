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    Опередит ли «Лацио» «Торино»?

    «Торино» — «Лацио». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч чемпионата Италии 26 мая 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Торино Прогнозы на Лацио
    Прогноз на «Торино» — «Лацио»
    «Торино» уже не имеет шансов попасть в еврокубки
    В воскресенье, 26 мая, «Торино» будет принимать на своем поле «Лацио» в рамках 38-го тура итальянской Серии А. Начало матча — в 16:00 мск. Прогноз на «Торино» — «Лацио».
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.95
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    «Торино»

    «Торино» после 37-ми матчей чемпионата набрал 60 очков и занимает седьмую позицию. Отставание от шестой еврокубковой строки составляет три пункта, но в команда уже лишилась даже теоретических шансов подняться на эту строчку.

    До прошлого тура туринцы не проигрывали в Серии А в восьми поединках кряду. За этот период они победили в четырех из них, а еще четыре встречи закончили вничью.

    В предыдущем матче клуб потерпел разгромное поражение на выезде против «Эмполи» (1:4). В случае любого другого исхода подопечные Вальтера Маццарри могли бы обойти шестую «Рому», которая имеет преимущество по личным встречам.

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    «Лацио»

    «Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 59 очков.

    «Орлы» уже обеспечили себе участие в следующем сезоне Лиги Европы благодаря триумфу в Кубке Италии. Поэтому оставшийся тур в Серии А не имеет для них большого значения.

    На позапрошлой неделе подопечные Симоне Индзаги в гостях обыграли «Кальяри» (2:1). Перед этим у себя дома римляне уступили «Аталанте» (1:3).

    В предыдущем туре, уже после победы в финал кубка страны, «бьянкочелести» сыграли на своем поле вничью против «Болоньи» (3:3).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех гостей оценивается в 3,00, а ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что «Торино» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0

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    «Торино» — «Лацио». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч чемпионата Италии 26 мая 2019 года. Прогноз на «Торино» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
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