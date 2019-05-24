«Кан» — «Бордо». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 24 мая

В рамках заключительного 38-го тура чемпионата Франции «Кан» будет принимать «Бордо». Встреча пройдет 24 мая на стадионе «Мишель д'Орнано». Прогноз на «Кан» — «Бордо».

«Кан»

«Кан» до последнего ведет борьбу за выживание в Лиге 1 и в заключительном туре может как избежать вылета, так и сразу вылететь, так и оставить этот вопрос открытым. Правда, не все зависит от команды Фабьена Меркадаля.

Перед решающим туром у «Кана» в активе 33 очка, команда идет на восемнадцатом месте, при сохранении которого ей придется играть в стыковых матчах.

От «Амьена», который идет семнадцатым, «Кан» отделяет 2 очка. «Амьен» в последнем туре будет играть против главного аутсайдера «Генгама», который уже вылетел из Лиги 1. В то же время 2 очка отделяет «Кан» и от прямого вылета — на девятнадцатой строчке располагается «Дижон», которому в последнем туре играть против уже решившей все свои вопросы «Тулузы».

В предыдущих трех турах «Кан» сыграл вничью, выиграл и проиграл: 0:0 с «Генгамом», 3:2 против «Реймса» и 0:4 от «Лиона».

Для «Кана» родной стадион — далеко не крепость. Ровно половину поражений в текущем чемпионате команда потерпела на своем поле. Всего же дома у «Кана» 4 победы, 5 ничьих и 9 поражений.

«Бордо»

«Бордо», который провалил предыдущий отрезок, вылет не угрожает. Последний тур для команды Паулу Соузы по сути ничего не решает.

У «Бордо» — 38 очков, команда располагается на четырнадцатом месте и выше уже точно не поднимется. Чуть ниже упасть может, но не в зону вылета.

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К заключительному туру «Бордо» подходит с феерической серией из шести поражений подряд. Причем в трех последних турах жирондинцы проиграли с одинаковым счетом 0:1 — «Анжеру», «Лиллю» и «Реймсу».

В гостях «Бордо» в текущем чемпионате играет плохо — всего 2 победы, 5 ничьих и 11 поражений.

Прогноз

На победу «Кана» в этом матче можно поставить с коэффициентом 1,53, на ничью — 4,10, а на «Бордо» — 6,55.

Матч этих команд в первом круге завершился нулевой ничьей.

Наш прогноз на матч — победа «Кана» и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,65. 0