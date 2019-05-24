ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий СеминКубковый король Семин добился рекордной победы Массимилиано Аллегри«Ювентус» расстался с любимым тренером. Аллегри захотел большего Сборная РоссииМаксимальный результат! Россия разбила Швецию
  • 08:03
    • «Ювентус» согласовал 4-летний контракт с Гвардиолой
  • 00:21
    • ФИФА отказалась от идеи увеличить число участников ЧМ-2022
  • 20:23
    • «Локомотив» — победитель Кубка России 2018/19
  • 21:49
    • Парфенов: Во втором тайме вернулись в игру, но не смогли забить
  • 21:12
    • Семин: «Локомотив» не забил свои голы, но все же устоял
  • 20:37
    • Тульский «Арсенал» сыграет в Лиге Европы
  • 17:33
    • «Севилья» уволила Капарроса
    Все новости спорта

    Сможет ли «Кан» остаться в Лиге 1?

    «Кан» — «Бордо». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 24 мая

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Кан Прогнозы на Бордо
    Прогноз на «Кан» — «Бордо»
    Игроки «Кана»
    В рамках заключительного 38-го тура чемпионата Франции «Кан» будет принимать «Бордо». Встреча пройдет 24 мая на стадионе «Мишель д'Орнано». Прогноз на «Кан» — «Бордо».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 24 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.55
  • 2
  • 8.20
  • Играть!
    •

    «Кан»

    «Кан» до последнего ведет борьбу за выживание в Лиге 1 и в заключительном туре может как избежать вылета, так и сразу вылететь, так и оставить этот вопрос открытым. Правда, не все зависит от команды Фабьена Меркадаля.

    Перед решающим туром у «Кана» в активе 33 очка, команда идет на восемнадцатом месте, при сохранении которого ей придется играть в стыковых матчах.

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    От «Амьена», который идет семнадцатым, «Кан» отделяет 2 очка. «Амьен» в последнем туре будет играть против главного аутсайдера «Генгама», который уже вылетел из Лиги 1. В то же время 2 очка отделяет «Кан» и от прямого вылета — на девятнадцатой строчке располагается «Дижон», которому в последнем туре играть против уже решившей все свои вопросы «Тулузы».

    В предыдущих трех турах «Кан» сыграл вничью, выиграл и проиграл: 0:0 с «Генгамом», 3:2 против «Реймса» и 0:4 от «Лиона».

    Для «Кана» родной стадион — далеко не крепость. Ровно половину поражений в текущем чемпионате команда потерпела на своем поле. Всего же дома у «Кана» 4 победы, 5 ничьих и 9 поражений.

    «Бордо»

    «Бордо», который провалил предыдущий отрезок, вылет не угрожает. Последний тур для команды Паулу Соузы по сути ничего не решает.

    У «Бордо» — 38 очков, команда располагается на четырнадцатом месте и выше уже точно не поднимется. Чуть ниже упасть может, но не в зону вылета.

    Все прогнозы на футбол

    К заключительному туру «Бордо» подходит с феерической серией из шести поражений подряд. Причем в трех последних турах жирондинцы проиграли с одинаковым счетом 0:1 — «Анжеру», «Лиллю» и «Реймсу».

    В гостях «Бордо» в текущем чемпионате играет плохо — всего 2 победы, 5 ничьих и 11 поражений.

    Прогноз

    На победу «Кана» в этом матче можно поставить с коэффициентом 1,53, на ничью — 4,10, а на «Бордо» — 6,55.

    Матч этих команд в первом круге завершился нулевой ничьей.

    Наш прогноз на матч — победа «Кана» и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,65. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Россия — США
  • Сегодня в 17:15
    •  3.03
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 17:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Канада — Швейцария
  • Сегодня в 17:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Таити U20 — Сенегал U20
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Мексика U20 — Италия U20
  • Сегодня в 19:00
    •  5.30
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Сегодня в 21:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Чехия — Германия
  • Сегодня в 21:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Польша U20 — Колумбия U20
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Япония U20 — Эквадор U20
  • Сегодня в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Катар U20 — Нигерия U20
  • Завтра в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Украина U20 — США U20
  • Завтра в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Уругвай U20 — Норвегия U20
  • Завтра в 21:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Дижон — Тулуза
  • Завтра в 22:05
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реймс — Пари Сен-Жермен
  • Завтра в 22:05
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ним — Лион
  • Завтра в 22:05
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гилерме
  • «Локомотив» спасся на Урале благодаря скандальному судейству
    • 22:18 19/05/2019     Погба может покинуть команду
  • Сульшера спасут только трансферы. «МЮ» пора научиться тратить деньги
    • 14:21 20/05/2019     Андреа Аньелли
  • Реформа Лиги чемпионов. АПЛ и другим чемпионатам грозит ущерб
    • 22:29 17/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Кан» — «Бордо». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 24 мая. Прогноз на «Кан» — «Бордо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Тоже интересно
    Загаду — главная звезда сборной Франции Футбол Молодежный ЧМ-2019: Поддержит ли Франция успех главной сборной?Превью молодежного мундиаля Вчера в 05:030
  • 11:23
    • Сала не хотел переходить в «Кардифф»
  • 11:09
    • Хедира может сменить «Ювентус» на «Баварию»
  • 10:54
    • «Милан» заинтересован в услугах наставника «Лацио»
    «Сент-Луис» Хоккей «Сент-Луис» стал вторым финалистом Кубка Стэнли«Блюзмены» выиграли полуфинальную серию у «Сан-Хосе» со счетом 4:2 Вчера в 08:000
  • Экспресс дня

  • Россия и США должны выдать результативную встречу
  • 3.03
    •
  • 10:39
    • Кирай объявил о завершении карьеры
  • 10:24
    • «Вальядолид» планирует арендовать у «Реала» форварда
  • 10:08
    • «Сельта» продлила контракт с главным тренером
    Эден Азар Футбол Звезды на продажу. От Погба и Азара до СанеСильнейшие футболисты мира в межсезонье могут сменить команды 21/05/2019 в 18:330
  • 08:50
    • «Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал ЛЕ
  • 08:33
    • Легенда «Челси» может возглавить «Мидлсбро»
  • 08:17
    • «Атлетико Паранаэнсе» обыграл «Ривер Плейт» в первом матче Суперкубка Южной Америки
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие