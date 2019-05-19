«СКА-Хабаровск» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 2.55) и ставки на матч ФНЛ 19 мая 2019 года

В воскресенье, 19 мая, в рамках 37-го тура российского первого дивизиона «СКА-Хабаровск» дома примет «Нижний Новгород». Игра, которая пройдет на стадионе им. Ленина в Хабаровске, начнется в 10:00 по Москве. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Нижний Новгород».

«СКА-Хабаровск»

Дальневосточники за два тура до финиша первенства первой российской лиги расположились на восьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 55 очков и отстает от зоны переходных матчей на четыре балла.

«Армейцы» за последние четыре поединка в ФНЛ добыли только одну победу, один матч свели вничью и дважды проиграли.

Обыграть удалось дома вторую команду «Зенита» со счетом 3:1, разошлись миром в Волгограде с «Ротором» (2:2), уступили «Химкам» (0:1) на своей территории и «Балтике» (0:1) в гостях.

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В 18-ти домашних поединках текущего розыгрыша первенства первого дивизиона «СКА-Хабаровск» добыл девять викторий, пять раз сыграл вничью и четыре встречи проиграл, разница мячей — 24:17.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» с 59 баллами идет в зоне стыковых игр, на четвертом месте. От пятой строки он оторвался на три пункта, от третьей отстает на одно очко.

За такой же период, как и у его предстоящего противника, нижегородцы победили в двух встречах, а также по разу проиграли и сыграли вничью.

Выигрыши пришлись на домашние игры с «Сибирью» (1:0) и «Краснодаром-2» (3:0), поделили очки с «Балтикой» (0:0) на выезде, уступили «Армавиру» на его территории со счетом 1:2.

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19 гостевых встреч этого сезона ФНЛ принесли «Нижнему Новгороду» семь побед, четыре ничейных результата и семь поражений, разница забитых и пропущенных — 19:18.

В первом круге «СКА-Хабаровск» в гостях взял верх над «Нижним Новгородом» со счетом 1:0.

Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Нижний Новгород»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «СКА-Хабаровск» — 2.55, победа «Нижнего Новгорода» — 3.15, ничья — 2.80.

Дальневосточникам, для продолжения борьбы за выход в Премьер-лигу, обязательно нужно брать три очка. Прогнозируем, что хозяева смогут это сделать.

Но считаем, что в данном поединке буде мало забитых мячей. 0