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    Сможет ли «Марсель» взять реванш у «Лиона»?

    «Марсель» — «Лион». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 12 мая

    Лига 1 Футбол Франции Марсель Лион
    Прогноз на «Марсель» — «Лион»
    Марио Балотелли
    В 36-м туре чемпионата Франции «Марсель» примет «Лион». Матч пройдет 12 мая на стадионе «Велодром». Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Лион».

    «Марсель»

    «Марсель» подходит к матчу 26-го тура на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Подопечные Руди Гарсии имеют в активе 55 очков.

    «Марсель» на три очка отстает от идущего пятым «Монпелье», у которого на матч больше и 58 очков, и на семь очков — от «Сент-Этьена» (36 матчей, 62 очка).

    «Марсель» — четвертый в лиге по забитым (54), но лишь тринадцатый по пропущенным (47).

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    В последних турах «Марсель» не демонстрировал стабильной игры — лишь две победы в пяти матчах и лишь четыре — в десяти. В двух последних турах Лиги 1 «Марсель» проиграл «Нанту» (1:2) и сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1).

    На своем поле в текущем чемпионате у «Марселя» 10 побед, 4 ничьи и 3 поражения.

    «Лион»

    «Лион» за три тура до финиша чемпионата занимает третье место. У команды Брюно Женезио в активе 63 очка.

    «Лион» на 6 очков отстает от идущего вторым «Лилля» и на 1 очко опережает «Сент-Этьен», который уже сыграл в 36-м туре.

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    По забитым мячам (60) «Лион» — третий в чемпионате Франции, а по пропущенным только десятый (45).

    После двух кряду поражений в Лиге 1 «Лион» обыграл «Анжер» (2:1), «Бордо» (3:2) и разошелся миром с «Лиллем» (2:2).

    «Лион» в гостях в Лиге 1 выступает не слишком убедительно — 7 побед, 7 ничьих и 5 поражений.

    Прогноз

    На победу «Марселя» букмекеры дают коэффициент 3,01, на ничью — 3,84, а на успех «Лион» — 2,32.

    В первом круге «Лион» на своем поле обыграл «Марсель» со счетом 4:2.

    Наш прогноз на матч — «Марсель» не проиграет с коэффициентом 1,69.

    Также можно поставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,56. 0

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    «Марсель» — «Лион». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 12 мая. Прогноз на «Марсель» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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