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    «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 6 мая

    Серия A Футбол Италии Милан Болонья
    Прогноз на «Милан» — «Болонья»
    Хакан Чалханоглу
    В понедельник, 6 мая, «Милан» на своем поле примет «Болонью» в рамках 35-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Сан-Сиро», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Милан» — «Болонья».

    «Милан»

    «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 56 очков.

    «Россонери» одержали 15 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

    В апреле команда Дженнаро Гаттузо обыграла только «Лацио» (1:0), сыграв вничью с «Удинезе» (1:1) и «Пармой» (1:1), а также проиграв «Ювентусу» (1:2) и «Торино» (0:2).

    Календарь и таблица Серии А

    После травм у «Милана» восстанавливаются Давид Калабриа, Маттиа Кальдара, Андреа Конти и Иван Стринич. Алессио Романьоли отбывает дисквалификацию.

    «Болонья»

    Футболисты «Болоньи» расположились на 14-й строчке в турнирной таблице Серии А с 37 набранными очками.

    На счету «красно-синих» девять побед, десять ничьих и 15 поражений.

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    В прошлом месяце подопечные Синиши Михайловича проиграли только «Аталанте» (1:4), зато обыграли «Кьево» (3:0), «Сампдорию» (3:0) и «Эмполи» (3:1), а также разошлись миром с «Фиорентиной» (0:0).

    У «Болоньи» травмирован Федерико Маттиелло. Ибраима Мбайе и Роберто Сориано не сыграют из-за перебора желтых карточек.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милана» — 1.65, победа «Болоньи» — 5.90, ничья — 4.00.

    Все прогнозы на Серию А

    С турнирной точки зрения очки нужнее «россонери», ведущим борьбу за зону еврокубков, в том числе и за Лигу чемпионов. В то же время «красно-синие», успешно отыграв в апрельских матчах, настолько отдалились от зоны вылета, что уже могут не беспокоиться по поводу сохранения прописки в элитном дивизионе.

    Очевидно, что «Милан» будет играть первым номером, но вряд ли ему стоит рассчитывать на легкий триумф, тем более что «Болонья» сейчас демонстрирует качественный футбол. Наш прогноз — «победа гостей с форой +1» за 1.76.

    Еще один вариант — «тотал голов меньше 2,5» за 1.90. «Милан» нельзя назвать забивной командой, да и «Болонья» на «Сан-Сиро» должна больше думать об обороне, а не атаке. 0

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    «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 6 мая. Прогноз на «Милан» — «Болонья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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