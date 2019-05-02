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    «Айнтрахт» покажет свою силу в домашнем матче

    «Айнтрахт» — «Челси». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч полуфинала Лиги Европы 2 мая 2019 года

    Лига Европы Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Футбол Англии Челси
    Прогноз на «Айнтрахт» — «Челси»
    Эден Азар
    Франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Челси» сразятся в первом полуфинальном матче Лиги Европы сезона 2018/2019. Это событие состоится 2 мая на «Коммерцбанк-Арене». Зеленый свет футболистам дадут в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Айнтрахт» — «Челси».

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» очень сильно смотрится в этом розыгрыше Лиги Европы. Команда провела немало интересных матчей, учитывая, что в плей-офф на ее пути становились «Шахтер», «Интер» и «Бенфика».

    За 12 поединков в этом турнире клуб потерпел только одно поражение на прошлой стадии в Лиссабоне со счетом 4:2. Также команда одержала 9 побед и сыграла два раза вничью. Стоит отметить, что во Франкфурте «Айнтрахт» выиграл 5 из 6 поединков — была ничья с «Интером» (0:0).

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    В плей-офф хозяева на «Коммерцбанк-Арене» пропустили только один гол от донецкого «Шахтера». Что касается забитых, то в 20 из 23 последних встреч на турнире «орлы» заносили снаряд в сетку ворот соперника не менее двух раз. В 15 из 16 прошлых выступлений «франкфуртцы» были непобедимы.

    Есть потери в составе. Ребич будет отсиживать дисквалификацию. Тавата, Штендера, Чендлер, Халлер и Русс имеют проблемы со здоровьем.

    «Челси»

    «Челси» всеми силами борется за еврокубки для следующего сезона. Победа в Лиге Европы является отличным способом добиться цели, поэтому данный турнир имеет для гостей стратегически важное значение.

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    В отличие от соперника «Челси» встречался с менее сложными командами — «Мальме», «Динамо» и «Славия». Лишь последний коллектив действительно дал настоящий бой лондонскому клубу. Особенно жарким получился второй поединок в Лондоне, где счет был 4:3 в пользу «синих».

    У «аристократов» 11 побед на турнире и только одна ничья. Таким образом, клуб ни разу не проигрывал в этом розыгрыше. За 6 матчей плей-офф коллектив пропустил 4 гола, забив при этом в общей сложности 18.

    Последняя встреча со «Славией», да и предыдущая игра против чехов, показала, что «Челси» очень сложно играть против команд, которые обороняются путем высокого прессинга и регулярных контратакующих выпадов. «Айнтрахт» является именно таким соперником, только намного сильнее.

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  • 30/04/2019

    • 7 из 8 матчей «пенсионеров» в Лиге Европы завершались с тоталом больше 2.5. Гости выиграли все 6 поединков на стадии плей-офф.

    Хадсон-Одой и Ампаду травмированы. Есть проблемы у Виллиана и Рюдигера. Если в центре защиты не окажется второго, то «синих» точно ждут проблемы. Все-таки в этом сезоне он один из главных центрбеков команды.

    Прогноз на «Айнтрахт» — «Челси»

    О чем же говорят букмекеры? А они намекают на то, что обе команды равны перед этим поединком — 2.70 дается на победу одного и другого клуба. 3.35 — это коэффициент, который установлен на ничейный исход.

    Второй прогноз на матч «Айнтрахт» — «Челси»

    Это будет первая очная официальная встреча «Айнтрахта» и «Челси». Почему-то очень слабо верится, что в предстоящей игре будут нули на табло. Ожидаем давления со стороны «орлов», особенно в центре поля.

    Учитывая статистику забитых голов «франкфуртцев» в этой Лиге Европы, считаем, что они способны забить 1 или 2 гола. Прогноз — ИТ «Айнтрахта» больше 1 за 1.64.

    Также не исключена вероятность результативной игры, поэтому предлагаем вариант «тотал больше 2.5» за 1.96. 0

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    «Айнтрахт» — «Челси». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч полуфинала Лиги Европы 2 мая 2019 года. Прогноз на «Айнтрахт» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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