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    «Челси» в гостях у «Ман Сити»: будут и голы, и карточки

    «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии 10 февраля 2019

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Челси
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Челси»
    Давид Сильва
    «Манчестер Сити» примет «Челси» в 26-м туре чемпионата Испании. Встреча пройдет 10 февраля на «Этихад Стэдиум». Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Челси».
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в своем предыдущем матче обыграл на выезде «Эвертон» (2:0) и впервые с декабря вернулся на вершину турнирной таблицы чемпионата Англии.

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    • Эта победа стала для «Сити» второй подряд после неожиданного поражения от «Ньюкасла» (1:2). Ранее «горожане» также разобрались с «Арсеналом» — 3:1.

    Отметим, что в десяти последних матчах «Сити» одержал девять побед при одном поражении с общей разницей мячей 37:4.

    Подопечные Пепа Гвардиолы на данный момент опережают «Ливерпуль» по разнице забитых и пропущенных мячей (обе команды набрали по 62 очка). Правда, у «красных» пока не один матч меньше.

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    «Ман Сити» — лучшая команда лиги по забитым голам (68), а также на втором месте по пропущенным (20), уступая лишь «Ливерпулю».

    Почти все очки в текущем чемпионате «Сити» потерял на выезде, тогда как дома команда выиграла двенадцать матчей из тринадцати, уступив лишь «Кристал Пэлас».

    «Челси»

    «Челси» после сенсационного разгромного поражения от «Борнмута» (0:4) сумел прийти в себя. Уже в следующем туре команда Маурицио Сарри разгромила «Хаддерсфилд» (5:0), а Гонсало Игуаин открыл счет своим голам в составе «синих».

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    В целом же в новом году у «Челси» наступил спад. Команде определенно не хватает стабильности — выйти в финал Кубка английской лиги удалось, но три поражения и одна ничья в девяти матчах вряд ли могут радовать фанатов. В том числе «Челси» проиграл в АПЛ своему прямому конкуренту в борьбе за топ-четверку «Арсеналу» (0:2).

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    • У «Челси» после 25-го тура в активе 50 очков. «Синие» на 2 очка опережают «Манчестер Юнайтед» и на 3 балла — «Арсенал». В то же время до «Тоттенхэма» и третьей строчки — 7 очков.

    Отметим, что у «Челси» худший результат среди команд топ-шестерки по забитым голам (45), зато по пропущенным (23) — третий в чемпионате.

    На выезде в этом чемпионате «Челси» играет с переменным успехом. У «синих» 7 побед, 1 ничья и 4 поражения.

    Прогноз

    На победу «Манчестер Сити» букмекеры дают коэффициент 1,53, на ничейный результат — 4,64, а на выездной успех «Челси» — 6,60.

    В первом круге «Челси» удалось обыграть «Манчестер Сити» — 2:0. Повторить этот результат и на выезде в матче против команды, которая окрылена возвращением на вершину таблицы, «синим», безусловно, будет крайне сложно. Но в то же время для «Сити» матч против «Челси» должен стать более сложным, чем дуэль с «Арсеналом».

    Наш прогноз на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,75.

    Также, учитывая накал противостояния, можно поставить на тотал больше четырех желтых карточек с коэффициентом 1,75. 0

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. «Манчестер Сити» примет «Челси» в 26-м туре чемпионата Испании. Встреча пройдет 10 февраля на «Этихад Стэдиум». Начало — в 20:00 мск.
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