ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппГонка только началась. «Ливерпуль» не смог уйти в чемпионский отрыв Питер КраучНа флажке. Семь главных трансферов 31 января Маурицио СарриСам себе не помощник. Сарри подводит себя под увольнение
  • 00:51
    • «Лилль» разгромил «Ниццу»
  • 20:49
    • Ухов лишен золота Олимпийских игр-2012 из-за допинга
  • 23:31
    • Азмун продолжит карьеру в «Зените»
  • 22:47
    • «Зенит» объявил о переходе хавбека сборной Колумбии
  • 22:04
    • Катар впервые стал победителем Кубка Азии
  • 21:15
    • Россия обыгрывает Швейцарию в Кубке Дэвиса благодаря победам Хачанова и Медведева
  • 20:59
    • Феллайни перешел из «МЮ» в китайский клуб
    Все новости спорта

    Прервет ли «Удинезе» беспроигрышную серию «Фиорентины»?

    «Удинезе» — «Фиорентина». Прогноз и ставки на матч Серии А 3 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии Удинезе Фиорентина
    Прогноз на «Удинезе» — «Фиорентина»
    Посреди недели «Фиорентина» разгромила «Рому»
    В воскресенье, 3 февраля, в 22-м туре итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле примет «Фиорентину». Встреча, которая пройдет на «Дача Арена», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Удинезе» — «Фиорентина».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Удинезе»

    «Удинезе» перед 21-м игровым днем в чемпионате Италии находится в четырех очках над зоной вылета. На данный момент у клуба 18 баллов в копилке.

    «Зебры» за последние восемь официальных матчей выиграли только один раз, когда в 18 туре на своем поле обыграли «Кальяри» со счетом 2:0. Также в этот период было три ничьи — против «Сассуоло» (2:2), «Фрозиноне» (1:1) и СПАЛа (0:0).

    В остальных четырех матчах, включая два последних, фриульцы проиграли. Обидчиками коллектива выступили «Аталанта» (1:3), «Интер» (1:0), «Парма» (2:1) и «Сампдория» (0:4).

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    «Фиорентина»

    Нынешний сезон «Фиорентина» проводит скромно. Команда участвует только в Кубке Италии и Серии А. В национальном чемпионате коллектив из Флоренции занимает 9-е место.

    Имея 30 очков в активе, «Фиалкам» не хватает еще трех, чтобы оказаться в зоне Лиги Европы. «Скуадра Виола» не проигрывает уже пятую встречу кряду — две ничьи и три победы.

    Причем в последних четырех поединках команда трижды брала верх над своими соперниками. Кое-что о форме подопечных Стефано Пьоли говорит и то, что посреди недели они вышли в полуфинал Кубка Италии, разгромив «Рому» (7:1).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,60, а ничья — в 3,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Фиорентина» выиграет, и обе команды забьют за 4,80. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.27
  • Прогноз на матч Сибирь — СКА
  • Сегодня в 13:30
    •  4.24
  • Прогноз на матч Барыс — Йокерит
  • Сегодня в 14:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Автомобилист — Витязь
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Сегодня в 15:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Сегодня в 17:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия Д
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Челси — Хаддерсфилд
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Наполи — Сампдория
  • Сегодня в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Кардифф — Борнмут
  • Сегодня в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Витесс — Херенвен
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Шальке — Боруссия М
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Сегодня в 20:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ПСЖ снова не может рассчитывать на Неймара из-за травмы
  • Жертва грубого возмездия. Неймар может выбыть до конца сезона
    • 05:36 30/01/2019     «Спартак»
  • 50% футбола. Кононов выиграл первый трофей со «Спартаком»
    • 00:45 30/01/2019     Юрген Клопп
  • Гонка только началась. «Ливерпуль» не смог уйти в чемпионский отрыв
    • 18:42 31/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Удинезе» — «Фиорентина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.80. В воскресенье, 3 февраля, в 22-м туре итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле примет «Фиорентину». Встреча, которая пройдет на «Дача Арена», начнется в 17:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Сарри переживает тревожные времена Футбол Сарри сам копает себе яму в «Челси»Реакция прессы на матч «Борнмут» — «Челси» 31/01/2019 в 20:310
  • 20:55
    • Звонарева обыграла Касаткину в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy
  • 01:00
    • «Вальядолид» крупно проиграл «Уэске»
  • 00:28
    • Дубль Орбана помог «Лейпцигу» обыграть «Ганновер»
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Два очка Панарина, гол Яковлева и передача БучневичаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля Вчера в 08:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Возьмет ли Катар свой первый Кубок Азии?
  • 3.99
    •
  • 00:14
    • Касаткина: Это чудо, что я сегодня смогла выйти на корт
  • 23:54
    • Барриос: Рад, что нахожусь в таком великом клубе, как «Зенит»
  • 23:48
    • Калинская и Кузьмова вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол «МЮ» споткнулся, но Сульшер все равно красавец«Ман Юнайтед» не выиграл впервые под руководством Сульшера 30/01/2019 в 15:040
  • 16:33
    • СМИ: следствие попросит продлить арест Кокорина и Мамаева
  • 16:16
    • «Реал» и «Барселона» встретятся в полуфинале Кубка Испании
  • 12:46
    • Названы лучшие игроки КХЛ по итогам января
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие