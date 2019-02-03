«Удинезе» — «Фиорентина». Прогноз и ставки на матч Серии А 3 февраля 2019 года

«Удинезе»
«Удинезе» перед 21-м игровым днем в чемпионате Италии находится в четырех очках над зоной вылета. На данный момент у клуба 18 баллов в копилке.
«Зебры» за последние восемь официальных матчей выиграли только один раз, когда в 18 туре на своем поле обыграли «Кальяри» со счетом 2:0. Также в этот период было три ничьи — против «Сассуоло» (2:2), «Фрозиноне» (1:1) и СПАЛа (0:0).
В остальных четырех матчах, включая два последних, фриульцы проиграли. Обидчиками коллектива выступили «Аталанта» (1:3), «Интер» (1:0), «Парма» (2:1) и «Сампдория» (0:4).
«Фиорентина»
Нынешний сезон «Фиорентина» проводит скромно. Команда участвует только в Кубке Италии и Серии А. В национальном чемпионате коллектив из Флоренции занимает 9-е место.
Имея 30 очков в активе, «Фиалкам» не хватает еще трех, чтобы оказаться в зоне Лиги Европы. «Скуадра Виола» не проигрывает уже пятую встречу кряду — две ничьи и три победы.
Причем в последних четырех поединках команда трижды брала верх над своими соперниками. Кое-что о форме подопечных Стефано Пьоли говорит и то, что посреди недели они вышли в полуфинал Кубка Италии, разгромив «Рому» (7:1).
Прогноз
Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,60, а ничья — в 3,25.
Рекомендуем ставить на то, что «Фиорентина» выиграет, и обе команды забьют за 4,80. 0