«Удинезе» — «Фиорентина». Прогноз и ставки на матч Серии А 3 февраля 2019 года

В воскресенье, 3 февраля, в 22-м туре итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле примет «Фиорентину». Встреча, которая пройдет на «Дача Арена», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Удинезе» — «Фиорентина».

«Удинезе»

«Удинезе» перед 21-м игровым днем в чемпионате Италии находится в четырех очках над зоной вылета. На данный момент у клуба 18 баллов в копилке.

«Зебры» за последние восемь официальных матчей выиграли только один раз, когда в 18 туре на своем поле обыграли «Кальяри» со счетом 2:0. Также в этот период было три ничьи — против «Сассуоло» (2:2), «Фрозиноне» (1:1) и СПАЛа (0:0).

В остальных четырех матчах, включая два последних, фриульцы проиграли. Обидчиками коллектива выступили «Аталанта» (1:3), «Интер» (1:0), «Парма» (2:1) и «Сампдория» (0:4).

«Фиорентина»

Нынешний сезон «Фиорентина» проводит скромно. Команда участвует только в Кубке Италии и Серии А. В национальном чемпионате коллектив из Флоренции занимает 9-е место.

Имея 30 очков в активе, «Фиалкам» не хватает еще трех, чтобы оказаться в зоне Лиги Европы. «Скуадра Виола» не проигрывает уже пятую встречу кряду — две ничьи и три победы.

Причем в последних четырех поединках команда трижды брала верх над своими соперниками. Кое-что о форме подопечных Стефано Пьоли говорит и то, что посреди недели они вышли в полуфинал Кубка Италии, разгромив «Рому» (7:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,60, а ничья — в 3,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Фиорентина» выиграет, и обе команды забьют за 4,80. 0