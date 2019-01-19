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    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз на чемпионат Англии по футболу 19 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Брайтон энд Хоув Альбион
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»
    Гостям стоит опасаться молодого форварда «манкунианцев»
    В 23 туре АПЛ встретятся команды «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Матч пройдет на родном стадионе «красных дьяволов» — на «Олд Траффорд». Старт поединка в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон».
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манкунианцы» продолжают подъем в турнирной таблице Премьер-лиги и на данный момент они дышат в спину «Арсеналу», который располагается на 5 позиции в зоне Лиги Европы. Любая осечка «канониров» даст возможность подопечным Сульшера войти в зону еврокубков.

    После поражения от «Ливерпуля» 3:1 и увольнения Моуриньо команда играет по-новому. Погба начал приносить существенную пользу и отыгрывать сумму, заплаченную за него. Молодой Маркус Рэшфорд не на шутку разошелся и стал довольно часто забивать, а также отдавать голевые передачи налево и направо.

    В пяти последних встречах «красные дьяволы» сумели победить, и в прошлый раз коллектив из Манчестера одолел «Тоттенхэм» на выезде 0:1. Это была первая серьезная проверка Сульшера на тренерском мостике «Юнайтед».

    Перед этим под раздачу попали «Борнмут», «Кардифф», «Хаддерсфилд» и «Ньюкасл».

    У «Манчестер Юнайтед» не сыграет Рохо из-за травмы. Также могут не попасть в заявку Санчес и Смоллинг.

    «Брайтон»

    «Брайтон» на 13 месте и имеет 26 очков. Даже в случае поражения гости останутся на своей позиции.

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    В 6 последних встречах АПЛ «Брайтон» выиграл всего раз. Также было две ничьи и три поражения. В прошлый раз команда принимала дома «Ливерпуль», которому уступила 0:1.

    Ранее «чайки» проиграли «Челси» и «Борнмуту». Зато гости сумели зацепиться за одно очко в домашнем выступлении против «Арсенала».

    Календарь и таблица АПЛ

    На выезде дела идут не очень — четыре поражения в 6 последних гостевых поединках. Таким образом, уже третью игру подряд «Брайтон» не может победить. В целом из 24 игр, проведенных в чужих стенах, команда сумела выиграть только две.

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    • Среди травмированных Бернардо и Искердо. Райан и Джаханбахш уехали играть за свои сборные. Главное, что у «Брайтона» есть Глен Мюррей, который является лучшим бомбардиром команды.

    Прогноз

    Несмотря на то, что «Брайтон» выиграл в двух последних очных противостояниях, букмекеры отдают предпочтение именно хозяевам — 1,30 против 11,0.

    Под руководством Сульшера «МЮ» побеждал с отрывом в 2 мяча и более в 4 из 5 игр в АПЛ. Скорее всего, подобное снова повторится. Мы прогнозируем, что «Манчестер Юнайтед» победит с форой -1,5. Этот исход оценивается коэффициентом 1,90.

    В 4 из 5 случаев «манкунианцы» брали первый тайм. Учитывая то, как часто в последнее время «красные» забивают в первой половине встречи, можно рассчитывать на победу хозяев после первой 45-минутки. Здесь установлен коэффициент 1,77. 0

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. В 23 туре АПЛ встретятся команды «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Матч пройдет на родном стадионе «красных дьяволов» — на «Олд Траффорд». Старт поединка в 18:00 по московскому времени.
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