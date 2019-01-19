«Интер» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 19 января 2019 года

В субботу, 19 января, в 20-м туре итальянской Серии А «Интер» на своем поле примет «Сассуоло». Встреча, которая пройдет на «Джузеппе Меацца», начнется в 22:30 по мск. Прогноз на «Интер» — «Сассуоло».

«Интер»

«Нерадзурри» закончили первый круг чемпионата Италии на третьем месте, набрав в 19 поединках 39 очков и отстали от первого «Ювентуса» аж на 14 баллов.

После поражения от туринской команды (0:1) еще в начале декабря 2018 года, «Интер» затем выдал серию без поражений, состоящую на данный момент из шести игр.

В этом отрезке «змеи» сыграли вничью с голландским ПСВ (1:1) и покинули Лигу чемпионов. Затем выиграли три поединка в чемпионате со счетом 1:0 (у «Удинезе», «Наполи» и «Эмполи»), а также сыграли вничью с «Кьево» (1:1).

В новом году футболисты Лучано Спалетти провели только один матч, в котором разгромили на своей арене команду Серии Б «Беневенто» (6:2) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Девять домашних матчей в этом розыгрыше Серии А принесли «интеристам» семь побед при одной ничьей и поражении. При этом, победы пришлись на последние семь игр.

«Сассуоло»

Подопечные Роберто Де Дзерби после первой половины чемпионата расположились на 11 строке в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков, уступая шестой «Роме» пять пунктов.

«Черно-зеленые» не знают радости победы уже в четырех поединках подряд. После домашней ничьей с «Торино» (1:1), «Сассуоло» затем проиграл три встречи кряду.

Уступил в матчах Серии А «Роме» (1:3) в гостях и «Аталанте» (2:6) на своей территории, а также накануне был выбит из Кубка Италии «Наполи», проиграв на выезде со счетом 0:2.

В гостях в этом розыгрыше итальянского первенства «Сассуоло» добыл три победы, два матча свел вничью и четыре встречи проиграл.

Календарь и таблица Серии А

В первом круге чемпионата «черно-зеленые» на своей арене одолели миланский коллектив со счетом 1:0. Игры минувшей Серии А также принесли победы «Сассуоло» — 1:0 и 2:1. Примечательно, что «Интер» проиграл последние четыре игры своему предстоящему противнику.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Интера» — 1.40, победа «Сассуоло» — 8.10, ничья — 5.10.

«Интер», который неизменно проигрывал в последних четырех матчах «Сассуоло», будет очень решительно настроен прервать эту неудачную серию. Прогнозируем, что миланский клуб наконец-то обыграет неудобного соперника. 0