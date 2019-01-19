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    «Интер» настроен отомстить «Сассуоло» за четыре поражения кряду

    «Интер» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 19 января 2019 года

    Серия A Футбол Италии Интер Сассуоло
    Прогноз на «Интер» — «Сассуоло»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В субботу, 19 января, в 20-м туре итальянской Серии А «Интер» на своем поле примет «Сассуоло». Встреча, которая пройдет на «Джузеппе Меацца», начнется в 22:30 по мск. Прогноз на «Интер» — «Сассуоло».
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    «Интер»

    «Нерадзурри» закончили первый круг чемпионата Италии на третьем месте, набрав в 19 поединках 39 очков и отстали от первого «Ювентуса» аж на 14 баллов.

    После поражения от туринской команды (0:1) еще в начале декабря 2018 года, «Интер» затем выдал серию без поражений, состоящую на данный момент из шести игр.

    В этом отрезке «змеи» сыграли вничью с голландским ПСВ (1:1) и покинули Лигу чемпионов. Затем выиграли три поединка в чемпионате со счетом 1:0 (у «Удинезе», «Наполи» и «Эмполи»), а также сыграли вничью с «Кьево» (1:1).

    В новом году футболисты Лучано Спалетти провели только один матч, в котором разгромили на своей арене команду Серии Б «Беневенто» (6:2) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

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    • Девять домашних матчей в этом розыгрыше Серии А принесли «интеристам» семь побед при одной ничьей и поражении. При этом, победы пришлись на последние семь игр.

    «Сассуоло»

    Подопечные Роберто Де Дзерби после первой половины чемпионата расположились на 11 строке в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков, уступая шестой «Роме» пять пунктов.

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    «Черно-зеленые» не знают радости победы уже в четырех поединках подряд. После домашней ничьей с «Торино» (1:1), «Сассуоло» затем проиграл три встречи кряду.

    Уступил в матчах Серии А «Роме» (1:3) в гостях и «Аталанте» (2:6) на своей территории, а также накануне был выбит из Кубка Италии «Наполи», проиграв на выезде со счетом 0:2.

    В гостях в этом розыгрыше итальянского первенства «Сассуоло» добыл три победы, два матча свел вничью и четыре встречи проиграл.

    Календарь и таблица Серии А

    В первом круге чемпионата «черно-зеленые» на своей арене одолели миланский коллектив со счетом 1:0. Игры минувшей Серии А также принесли победы «Сассуоло» — 1:0 и 2:1. Примечательно, что «Интер» проиграл последние четыре игры своему предстоящему противнику.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Интера» — 1.40, победа «Сассуоло» — 8.10, ничья — 5.10.

    «Интер», который неизменно проигрывал в последних четырех матчах «Сассуоло», будет очень решительно настроен прервать эту неудачную серию. Прогнозируем, что миланский клуб наконец-то обыграет неудобного соперника. 0

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    Прогноз на «Интер» — «Сассуоло». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67. В субботу, 19 января, в 20-м туре итальянской Серии А «Интер» на своем поле примет «Сассуоло». Встреча, которая пройдет на «Джузеппе Меацца», начнется в 22:30 по мск.
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