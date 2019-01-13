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    «Атлетик» Бильбао — «Севилья». Прогноз на матч 19 тура испанской Примеры 13 января 2019 года

    Примера Футбол Испании Атлетик Севилья
    Прогноз на «Атлетик» Бильбао — «Севилья»
    10 января «Севилья» победила «Атлетик» в Кубке Испании
    В воскресение, 13 января, состоится матч между командами «Атлетик» Бильбао и «Севилья». Встреча пройдет на стадионе «Сан Мамес». Начало в 18:15 по московскому времени. Прогноз на «Атлетик» Бильбао — «Севилья».
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    «Атлетик»

    «Атлетик» все-таки выбрался из зоны вылета и вряд ли собирается туда возвращаться снова. Однако положение шаткое и даже ничейный результат повысит риск падения в нижнюю часть турнирной таблицы.

    За 6 последних встречах у «Атлетика» было 3 ничьи, две победы и одно поражение, при этом от «Леванте», который в этом сезоне не перестает удивлять. В прошлый раз команде удалось выиграть на выезде у «Сельты» со счетом 1:2.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В домашних стенах «баски» не проигрывают в четырех последних поединках. Также примечательно то, что в этих матчах забивалось не более двух голов.

    Мартинес и Рико точно не сыграют в воскресение из-за травмы. Муниаин и Уильямс — основные голеодоры «Атлетика» в этом сезоне. У каждого по 5 забитых мячей.

    «Севилья»

    «Севилья» чувствует себя отлично. В этом сезоне команда имеет все шансы на то, чтобы завоевать второе место и даже побороться за чемпионство. Чтобы обойти мадридский «Атлетико», нужно обязательно побеждать в Бильбао.

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    За 6 последних матчей у гостей было 4 ничьи и две победы. Беспроигрышная серия в Примере длится уже 9 поединков. Последний раз на выезде подопечные Пабло проигрывали в конце октября. Тогда обидчиком выступила «Барселона» (4:2).

    В 6 последних играх с участием «Севильи» забивалось не более двух голов.
    Каррису, Гоналон и Васкес — это футболисты, которые находятся в лазарете клуба. Бен

    Йеддер является лучшим бомбардиров «Севильи». У него 9 голов на счету.

    Прогноз

    10 января команды встречались на «Сан Мамес» в рамках Кубка Испании. Сильнее оказались именно гости (1:3). Кубковый матч это одно дело, но вот Примера совсем другое.

    Ни одна из команд не собирается терять очки. Об этом говорят и букмекеры, которые не могут отдать предпочтение какой-либо из команд. На победу и того, и другого коллектива установлен коэффициент 2,70.

    Несмотря на то, что «Севилья» не очень хорошо играет в Бильбао, все же неудачную серию уже удалось прервать. В предстоящем поединке гости должны как минимум не проиграть. Наш прогноз — «Севилья» не проиграет и ТМ 3,5 с коэффициентом 2,01. 0

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    Прогноз на «Атлетик» Бильбао — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01. В воскресение, 13 января, состоится матч между командами «Атлетик» Бильбао и «Севилья». Встреча пройдет на стадионе «Сан Мамес». Начало в 18:15 по московскому времени.
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