«Атлетик» Бильбао — «Севилья». Прогноз на матч 19 тура испанской Примеры 13 января 2019 года

В воскресение, 13 января, состоится матч между командами «Атлетик» Бильбао и «Севилья». Встреча пройдет на стадионе «Сан Мамес». Начало в 18:15 по московскому времени. Прогноз на «Атлетик» Бильбао — «Севилья».

«Атлетик»

«Атлетик» все-таки выбрался из зоны вылета и вряд ли собирается туда возвращаться снова. Однако положение шаткое и даже ничейный результат повысит риск падения в нижнюю часть турнирной таблицы.

За 6 последних встречах у «Атлетика» было 3 ничьи, две победы и одно поражение, при этом от «Леванте», который в этом сезоне не перестает удивлять. В прошлый раз команде удалось выиграть на выезде у «Сельты» со счетом 1:2.

Календарь и таблица испанской Примеры

В домашних стенах «баски» не проигрывают в четырех последних поединках. Также примечательно то, что в этих матчах забивалось не более двух голов.

Мартинес и Рико точно не сыграют в воскресение из-за травмы. Муниаин и Уильямс — основные голеодоры «Атлетика» в этом сезоне. У каждого по 5 забитых мячей.

«Севилья»

«Севилья» чувствует себя отлично. В этом сезоне команда имеет все шансы на то, чтобы завоевать второе место и даже побороться за чемпионство. Чтобы обойти мадридский «Атлетико», нужно обязательно побеждать в Бильбао.

За 6 последних матчей у гостей было 4 ничьи и две победы. Беспроигрышная серия в Примере длится уже 9 поединков. Последний раз на выезде подопечные Пабло проигрывали в конце октября. Тогда обидчиком выступила «Барселона» (4:2).

В 6 последних играх с участием «Севильи» забивалось не более двух голов.

Каррису, Гоналон и Васкес — это футболисты, которые находятся в лазарете клуба. Бен

Йеддер является лучшим бомбардиров «Севильи». У него 9 голов на счету.

Прогноз

10 января команды встречались на «Сан Мамес» в рамках Кубка Испании. Сильнее оказались именно гости (1:3). Кубковый матч это одно дело, но вот Примера совсем другое.

Ни одна из команд не собирается терять очки. Об этом говорят и букмекеры, которые не могут отдать предпочтение какой-либо из команд. На победу и того, и другого коллектива установлен коэффициент 2,70.

Несмотря на то, что «Севилья» не очень хорошо играет в Бильбао, все же неудачную серию уже удалось прервать. В предстоящем поединке гости должны как минимум не проиграть. Наш прогноз — «Севилья» не проиграет и ТМ 3,5 с коэффициентом 2,01. 0