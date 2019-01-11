«Лидс» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч 27 тура английского Чемпионшипа 11 января 2019 года

На стадионе «Элланд Роуд» состоится поединок в рамках 27 тура английского Чемпионшипа между командами «Лидс» и «Дерби Каунти». Начало встречи в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Лидс» — «Дерби Каунти».

«Лидс»

«Лидс» является первой командой Чемпионшипа после 26 матчей. На счету команды 51 очко и отрыв от ближайшего конкурента — «Норвича» — составляет 2 балла.

По статистике набранных пунктов в 6 последних играх турнира «белые» находятся на четвертом месте. Все потому, что хозяева проиграли в двух последних поединках, тем самым прервав свою 7-матчевую победную серию.

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В прошлый раз подопечные Марсело Бьелсы уступили «Ноттингем Форест» на выезде со счетом 4:2, а перед этим было поражение от «Халл Сити» 0:2 дома. Легкий спад в игре «павлинов» может стать отличной возможностью для «Дерби», но вряд ли в этот раз футболисты «Лидса» допустят второе домашнее поражение подряд.

В домашних стенах «Лидс» проиграл лишь три раза с учетом всех турниров, поэтому команду вполне можно назвать домашней. Однако стоит отметить, что коллектив Бьелсы пропускает больше одного гола в четырех последних встречах в Чемпионшипе.

В лазарете команды находятся Бэмфорд, Берарди, Блэкмэн, Купер и Даллас. Лучший бомбардир команды Кемар Руф — у него 17 голов в 20 играх.

«Дерби Каунти»

«Дерби» идет шестым и в активе гостей 43 балла. Таким образом, у «баранов» есть гандикап в 4 очка перед обидчиком «Лидса» — «Ноттингем Форест». Также стоит указать на тот факт, что команда имеет равное количество пунктов с «Мидлсбро».

За шесть последних встреч «Дерби» победил только дважды. Кроме этого было три ничьи и одно поражение от «Шеффилд Юнайтед» (3:1). В прошлый раз «бараны» мерялись силами с «Мидлсбро». Дома удалось добыть только один балл.

За аналогичный период в гостях команда побеждала трижды, а также дважды проигрывала. В последний раз удалось отобрать очки у «Норвича», который идет на втором месте (3:4).

В списке травмированных такие футболисты как Икечи Аня, Кертис Дэвис, Форсайт, Лоуренс и Мэлоун.

Среди подопечных Фрэнка Лэмпарда самым заметным является нападающий Харри Уилсон, у которого 9 забитых голов и 5 результативных передач на счету после 21 матча.

Прогноз

Фаворитом считается «Лидс» — 1,79 против 4,30. В августе прошлого года «павлины» сумели обыграть соперника на выезде со счетом 1:4. Мы прогнозируем, что на этот раз хозяева как минимум не проиграют, при этом тотал игры будет больше 2,5. На этот исход установлен коэффициент 2,21.

В составе обеих команд есть игроки, которые вполне способны решить исход встречи. В последних трех очных встречах голы забивались с обеих сторон, при этом тотал матча был больше 2,5. Именно поэтому вариант «обе забьют» является довольно правдоподобным, учитывая, что коэффициент составляет 1,67. 0