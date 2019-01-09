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    «Хетафе» и «Вальядолид» не порадуют результативным матчем

    «Хетафе» — «Вальядолид». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Испании 9 января 2019 года

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    Прогноз на «Хетафе» — «Вальядолид»
    «Хетафе» — «Вальядолид»: фрагмент матча в чемпионате
    В среду, 9 января, «Хетафе» в первом поединке 1/8 финала Кубка Короля на своей арене примет «Вальядолид». Начало поединка — в 22:30 по мск. Прогноз на «Хетафе» — «Вальядолид».
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    «Хетафе»

    Команда Хосе Бордаласа на предыдущем этапе кубкового розыгрыша уверенно разобралась с «Кордобой», выступающей в Сегунде.

    В первом поединке, состоявшемся на поле младших по классу, «синие» одержали скромную победу со счетом 2:1, а на своем поле разгромили противника — 5:1.

    Накануне проиграв на своей территории «Барселоне» (1:2) в рамках чемпионата Испании, «Хетафе» прервал свою беспроигрышную серию, состоящую на тот момент из шести матчей кряду во всех турнирах.

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    • Клуб из пригорода Мадрида после 18 туров Примеры расположился на седьмой позиции, набрав в этих встречах 25 очков и отстает от шестого «Бетиса» всего лишь на один балл.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» также на предыдущей стадии Кубка Испании встречался с представителем первого дивизиона — «Мальоркой». «Бело-фиолетовые» смогли одержать победы в двух встречах с одинаковым счетом 2:1

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    Подопечные Серхио Гонсалеса не могут одержать победу в трех поединках подряд. Началась эта неудачная серия с домашнего поражения от «Атлетико» (2:3), затем последовала ничья с «Атлетиком» (1:1), а в новом году они уступили на своей территории «Райо Вальекано» со счетом 0:1.

    Безвыигрышная серия отбросила «Вальядолид» на 15 место в турнирной таблице Примеры. В его активе находится 21 балл и 5-очковое расстояние до зоны вылета.

    Все прогнозы на футбол

    В этом розыгрыше испанского чемпионата команды сыграли вничью на поле «Хетафе» со счетом 0:0. Этот поединок состоялся еще на старте нынешнего сезона.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.95.

    На победу гостей дают — 4.50, ничья оценена — в 3.15.

    Оба коллектива накануне провели тяжелые в чемпионате, в которых они проиграли. По всей видимости, сил на результативный матч у них не будет.

    Наш прогноз — ТМ 2,5. 0

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    Прогноз на «Хетафе» — «Вальядолид». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63. В среду, 9 января, «Хетафе» в первом поединке 1/8 финала Кубка Короля на своей арене примет «Вальядолид». Начало поединка — в 22:30 по мск.
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