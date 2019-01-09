«Хетафе» — «Вальядолид». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Испании 9 января 2019 года

В среду, 9 января, «Хетафе» в первом поединке 1/8 финала Кубка Короля на своей арене примет «Вальядолид». Начало поединка — в 22:30 по мск. Прогноз на «Хетафе» — «Вальядолид».

«Хетафе»

Команда Хосе Бордаласа на предыдущем этапе кубкового розыгрыша уверенно разобралась с «Кордобой», выступающей в Сегунде.

В первом поединке, состоявшемся на поле младших по классу, «синие» одержали скромную победу со счетом 2:1, а на своем поле разгромили противника — 5:1.

Накануне проиграв на своей территории «Барселоне» (1:2) в рамках чемпионата Испании, «Хетафе» прервал свою беспроигрышную серию, состоящую на тот момент из шести матчей кряду во всех турнирах.

Клуб из пригорода Мадрида после 18 туров Примеры расположился на седьмой позиции, набрав в этих встречах 25 очков и отстает от шестого «Бетиса» всего лишь на один балл.

«Вальядолид»

«Вальядолид» также на предыдущей стадии Кубка Испании встречался с представителем первого дивизиона — «Мальоркой». «Бело-фиолетовые» смогли одержать победы в двух встречах с одинаковым счетом 2:1

Подопечные Серхио Гонсалеса не могут одержать победу в трех поединках подряд. Началась эта неудачная серия с домашнего поражения от «Атлетико» (2:3), затем последовала ничья с «Атлетиком» (1:1), а в новом году они уступили на своей территории «Райо Вальекано» со счетом 0:1.

Безвыигрышная серия отбросила «Вальядолид» на 15 место в турнирной таблице Примеры. В его активе находится 21 балл и 5-очковое расстояние до зоны вылета.

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В этом розыгрыше испанского чемпионата команды сыграли вничью на поле «Хетафе» со счетом 0:0. Этот поединок состоялся еще на старте нынешнего сезона.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.95.

На победу гостей дают — 4.50, ничья оценена — в 3.15.

Оба коллектива накануне провели тяжелые в чемпионате, в которых они проиграли. По всей видимости, сил на результативный матч у них не будет.

Наш прогноз — ТМ 2,5. 0