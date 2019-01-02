«Вест Хэм» — «Брайтон». Прогноз на матч 21-го тура английской Премьер-лиги 2 января 2019 года

2 января будет проведен поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Вест Хэм» и «Брайтон». Матч состоится на стадионе «Ландан Стэдиум» и начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Вест Хэм» — «Брайтон».

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» стал показывать более стабильный футбол, чем раньше. Сейчас за командой Мануэля Пеллегрини закреплена 11-я позиция с 27-ю очками, хотя за тур до этого она была девятой.

Однако плотность в середине турнирной таблицы очень высокая, поэтому «Молотобойцы» могут как подняться сразу на четыре строчки, так и опуститься сразу на две. В семи последних играх в АПЛ лондонцы одержали пять побед и два раза проиграла.

В то же время, фанатов клуба не может не тревожить то , что в предыдущих трех матчах их любимцы дважды проиграли. Обидчиками кларетовых стали «Уотфорд» (0:2) дома и «Бернли» (0:2) на выезде.

«Брайтон»

Для «Брайтона» это уже не первый сезон в элите английского футбола. Сейчас команда занимает 13-е место с 25 очками в активе.

Календарь и таблица АПЛ

Соседями по турнирной таблице для «Чаек» являются «Борнмут» (26 пунктов) и «Кристал Пэлас» (19 баллов). Потому в случае победы коллектив может подняться в верхнюю половину таблицы и догнать даже идущий на восьмой строчке «Лестер».

До предыдущего тура подопечные Криса Хьютона не могли выиграть в четырех поединках кряду, все из которых пришлись на АПЛ. Но безвыигрышную серию удалось прервать 29 декабря домашней победой над «Эвертоном» (1:0).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 4,00, а ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Вест Хэм» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0