ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты сборной РоссииС Канадой такое не пройдет НеймарИтоги-2018. Топ игроков-разочарований «Ливерпуль» ушел в отрывЗащита — залог величия нынешнего «Ливерпуля»
  • 08:53
    • «Портленд» разгромил «Филадельфию», «Торонто» дома обыграл «Чикаго»
  • 08:00
    • Сборная России одержала третью победу кряду на МЧМ, обыграв Швейцарию
  • 21:38
    • ЦСКА на выезде переиграл «Калев»
  • 21:22
    • «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут»
  • 20:37
    • «Авангард» отыгрался со счета 0:3, победив «Барыс»
  • 20:21
    • Роша хочет остаться в «Спартаке»
  • 19:51
    • ЦСКА продлил победную серию до четырех матчей
    Все новости спорта

    Вернется ли «Вест Хэм» в верхнюю часть таблицы?

    «Вест Хэм» — «Брайтон». Прогноз на матч 21-го тура английской Премьер-лиги 2 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Брайтон энд Хоув Альбион
    Прогноз на «Вест Хэм» — «Брайтон»
    «Вест Хэм» выиграл пять из семи предыдущих матчей
    2 января будет проведен поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Вест Хэм» и «Брайтон». Матч состоится на стадионе «Ландан Стэдиум» и начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Вест Хэм» — «Брайтон».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» стал показывать более стабильный футбол, чем раньше. Сейчас за командой Мануэля Пеллегрини закреплена 11-я позиция с 27-ю очками, хотя за тур до этого она была девятой.

    Однако плотность в середине турнирной таблицы очень высокая, поэтому «Молотобойцы» могут как подняться сразу на четыре строчки, так и опуститься сразу на две. В семи последних играх в АПЛ лондонцы одержали пять побед и два раза проиграла.

    В то же время, фанатов клуба не может не тревожить то , что в предыдущих трех матчах их любимцы дважды проиграли. Обидчиками кларетовых стали «Уотфорд» (0:2) дома и «Бернли» (0:2) на выезде.

    «Брайтон»

    Для «Брайтона» это уже не первый сезон в элите английского футбола. Сейчас команда занимает 13-е место с 25 очками в активе.

    Календарь и таблица АПЛ

    Соседями по турнирной таблице для «Чаек» являются «Борнмут» (26 пунктов) и «Кристал Пэлас» (19 баллов). Потому в случае победы коллектив может подняться в верхнюю половину таблицы и догнать даже идущий на восьмой строчке «Лестер».

  • 100 000
  • Получить
  • Простые условия
  • fonbet.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    До предыдущего тура подопечные Криса Хьютона не могли выиграть в четырех поединках кряду, все из которых пришлись на АПЛ. Но безвыигрышную серию удалось прервать 29 декабря домашней победой над «Эвертоном» (1:0).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 4,00, а ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вест Хэм» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нэшвилл
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Россия U20 — Канада U20
  • Завтра в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Анахайм — Тампа-Бэй
  • Завтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Завтра в 04:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Эвертон — Лестер
  • Завтра в 15:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Завтра в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Тоттенхэм
  • Завтра в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Бернли
  • Послезавтра в 22:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Послезавтра в 22:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сборная Франции
  • Итоги-2018. Лучшие команды
    • 23:49 29/12/2018     Игроки «Тоттенхэма»
  • Рождественское безумие. Десять самых сумасшедших праздничных матчей в чемпионате Англии
    • 22:04 25/12/2018     «Тоттенхэм» неожиданно уступил дома «Вулвз»
  • Драматичный крах «Тоттенхэма»
    • Вчера в 05:33
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Вест Хэм» — «Брайтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.75. 2 января будет проведен поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Вест Хэм» и «Брайтон». Матч состоится на стадионе «Ландан Стэдиум» и начнется в 22:45 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Арсенал», «МанСити» победил «Саутгемптон»Подробности матчей 20 тура Английской Премьер-лиги Вчера в 21:280
  • 09:03
    • Кудерметова сыграет с Павлюченковой во втором круге турнира в Шэньчжэне
  • 08:33
    • «Аризона» на своем льду крупно проиграла «Вегасу»
  • 08:14
    • Касаткина прекратила борьбу на турнире в Брисбене
    «Тоттенхэм» неожиданно уступил дома «Вулвз» Футбол Драматичный крах «Тоттенхэма»Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» Вчера в 05:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Два Манчестера и сложный выезд «Челси»
  • 4.26
    •
  • 11:17
    • «Порту» установил новый клубный рекорд
  • 11:04
    • Александрова вышла во второй круг турнира в Китае
  • 09:52
    • Форвард «Вест Хэма» близок к переходу в «Валенсию»
    Сборная Франции Футбол Итоги-2018. Лучшие командыВспоминаем команды, поразившие нас в уходящем году 29/12/2018 в 23:490
  • 09:34
    • Сборная Словакии разгромила Казахстан на МЧМ-2019
  • 09:20
    • Гвардиола: «Ливерпуль» в настоящее время является лучшей командой в Европе и мире
  • 19:09
    • «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и вернулся на второе место в АПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие