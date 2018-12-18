«Мидлсбро» — «Бертон Альбион». Прогноз и ставки на матч Кубка лиги 18 декабря 2018 года

Во вторник, 18 декабря, в четвертьфинале Кубка Футбольной лиги «Мидлсбро» на своем поле будет принимать «Бертон Альбион». Начало матча — в 22:45 мск. Прогноз на «Мидлсбро» — «Бертон Альбион».

«Мидлсбро»

«Боро» в нынешнем сезоне Чемпионшипа после 22-х туров идет на шестой строчке, набрав 36 очков. Плотность до второго места очень большая, поэтому у команды есть все шансы оказаться в топ-3.

В последнем туре «смогги» уступили на выезде «Куинз Парк Рейнджерс» — 1:2. Всего на счету подопечных Тони Пьюлиса 9 побед при 9 ничьих и 4 поражениях.

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Серьезные проблемы у «Мидсбро» с реализацией — всего 24 гола забила команда, что является худшим показателем в топ-10. Но и пропускает мало — всего 16 мячей. Лучший бомбардир команды в Чемпионшипе — Бритт Ассомбалонга (6 голов).

В 1/16 финала Кубка лиги дружина Пьюлиса прошла «Престон Норт Энд» — 2:2 и 4:3 по пенальти. В 1/8 финала был скромно бит представитель АПЛ «Кристал Пэлас» — 1:0.

«Бертон Альбион»

«Пивовары» — весьма бодрый кубковый боец и, можно сказать, сенсация турнира. В сезоне 2017/18 команда выбыла из Чемпионшипа, но вновь напомнила о себе в Кубке лиги.

В Футбольной лиге 1 у «Бертона» дела идут так себе — только 15-е место после 21 тура и 27 очков в активе. В последнем туре 15 декабря команда на выезде уступила «Флитвуду» — 0:1.

В Кубке лиги команда Найджела Клафа разобралась с «Бернли» (2:1) в 1/16 финала, а затем в 1/8-й прошла «Ноттингем Форест» (3:2). Каждый раз «пивовары» считаются аутсайдерами, но умудраются пройти дальше.

Прогноз

В последний раз команды встречались 2 апреля, когда на поле «Бертона» была зафиксирована ничья.

«Мидлсбро» имеет отличную защиту, но испытывает проблемы с реализацией, поэтому не стоит ждать большого количества забитых мячей. Предлагаем не рисковать ставить против неоднозначного аутсайдера, поэтому берем тотал матча меньше 3 голов за 1.66. 0