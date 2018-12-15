«Тоттенхэм» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии 15 декабря 2018 года

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» будет принимать «Бернли». Встреча пройдет в Лондоне 15 декабря. Начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Бернли».

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» подходит к очередному матчу чемпионата Англии в отличном настроении. На неделе «шпоры» сыграли вничью с «Барселоной» (1:1) и пробились в плей-офф Лиги чемпионов благодаря не только своему результату, но и ПСВ, который не проиграл «Интеру».

В АПЛ «шпоры» идут на третьей строчке. В шестнадцати турах команда Маурисио Почеттино набрала 36 очков, на 6 очков отстает от лидера и на 2 очка опережает ближайших преследователей. Интересно, что «Тоттенхэм» остается единственной командой, которая до сих пор не сыграла в чемпионате вничью.

В предыдущем туре лондонцы на выезде переиграли «Лестер» со счетом 2:0, оформив вторую подряд победу в АПЛ.

Стоит отметить, что «Тоттенхэму» придется держать в уме то, что 19 декабря команде предстоит провести четвертьфинальный матч Кубка лиги против «Арсенала». Вероятно, Почеттино проведет определенную ротацию в матче с «Бернли».

«Бернли»

«Бернли» в этом сезоне не может похвастаться хорошими результатами. После седьмого места по итогам прошлого чемпионата в текущей кампании команда Шона Дайча пока идет лишь семнадцатой.

«Бернли» проиграл в десяти матчах из шестнадцати, набрал 12 очков и находится в двух очках от зоны вылета. Правда, и от более приемлемого четырнадцатого места команду отделяют только два балла.

Календарь и таблица АПЛ

Важно отметить, что команда пропускает в среднем по два гола за игру — 32 мяча. Больше «Бернли» в АПЛ пропустил только «Фулхэм».

В 16-м туре «бордовые» прервали свою кошмарную серию из восьми матчей без побед (2 ничьи и 6 поражений), минимально обыграв «Брайтон» — 1:0.

Прогноз

На победу «Тоттенхэма» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,19, на ничью — 7,80, а на сенсационный успех «Бернли» — 18,00.

«Тоттенхэм» должен побеждать в этом матче, однако свою роль может сыграть то, что команда будет проводить этот поединок между встречами с «Барселоной» и «Арсеналом». Вероятно, «шпоры» попытаются выиграть и при этом сэкономить силы.

Наш прогноз на матч — «Тоттенхэм» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,87. 0