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    «Фулхэм» — «Вест Хэм». Прогноз на матч английской Премьер-лиги 15 декабря 2018 года

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Фулхэм Вест Хэм
    Прогноз на «Фулхэм» — «Вест Хэм»
    «Вест Хэм» выиграл три матча подряд
    В субботу, 15 декабря, в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» будет принимать на своем поле «Вест Хэм». Начало матча — в 20:30 мск. Прогноз на «Фулхэм» — «Вест Хэм».
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    «Фулхэм»

    «Дачники» перед 17-м туром английского первенства засели на дне в турнирной таблице, имея в своем активе только девять набранных баллов, с отставанием от спасительной 17 строки на три пункта.

    В 13-м туре лондонцы одержали домашнюю победу над «Саутгемптоном» со счетом 3:2, прервав этой викторией свою серию из поражений, которая составляла на тот момент шесть игр кряду в АПЛ. этом неудачном периоде «белые» уступали как лидерам чемпионата, так и командам из нижней части турнирной таблицы.

    Календарь и таблица АПЛ

    14 ноября был уволен Славиша Йоканович, которому на смену пришел бывший наставник «лис» Клаудио Раньери.

    В последних двух турах победить тоже не удалось. Сначала подопечные Раньери сыграли вничью с экс-командой итальянца — 1:1. В 16-м туре «дачники» были разгромлены «МЮ» на выезде — 1:4.

    «Вест Хэм»

    В начал нынешнего сезона АПЛ команда Мануэля Пеллегрини играла не так уверенно, как хотелось бы самому тренеру. На данный момент «Вест Хэм» находится на 11-м месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 21 очко.

    В межсезонье был куплен целый ряд сильных исполнителей, а команда только создавалась. Отсюда — не всегда стабильная игра.

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    Тем не менее, постепенно ситуация начала меняться в лучшую сторону. 24 ноября «молотобойцы» были разгромлены «Ман Сити» (0:4), но затем команда добыла три победы подряд — над «Ньюкаслом» (3:0), «Кардиффом» (3:1) и «Кристал Пэлас» (3:2).

    Самыми продуктивными в атаке у команды являются бразилец Фелипе Андерсон (6 голов) и австриец Марко Арнаутович (5).

    Прогноз

    В последний раз команды встречались еще в 2014-м году, когда «Фулхэм» дома победил — 2:1.

    Теперь все изменилось, «дачники» переживают глубокий кризис, а у «Вест Хэма» есть очень серьезные амбиции, которые начали подтверждаться на поле. Предлагаем поставить на победу «молотобойцев» с учетом форы 0 за 1.79. 0

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    Прогноз на «Фулхэм» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79. В субботу, 15 декабря, в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» будет принимать на своем поле «Вест Хэм». Начало матча — в 20:30 мск.
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