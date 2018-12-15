«Фулхэм» — «Вест Хэм». Прогноз на матч английской Премьер-лиги 15 декабря 2018 года

В субботу, 15 декабря, в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» будет принимать на своем поле «Вест Хэм». Начало матча — в 20:30 мск. Прогноз на «Фулхэм» — «Вест Хэм».

«Фулхэм»

«Дачники» перед 17-м туром английского первенства засели на дне в турнирной таблице, имея в своем активе только девять набранных баллов, с отставанием от спасительной 17 строки на три пункта.

В 13-м туре лондонцы одержали домашнюю победу над «Саутгемптоном» со счетом 3:2, прервав этой викторией свою серию из поражений, которая составляла на тот момент шесть игр кряду в АПЛ. этом неудачном периоде «белые» уступали как лидерам чемпионата, так и командам из нижней части турнирной таблицы.

Календарь и таблица АПЛ

14 ноября был уволен Славиша Йоканович, которому на смену пришел бывший наставник «лис» Клаудио Раньери.

В последних двух турах победить тоже не удалось. Сначала подопечные Раньери сыграли вничью с экс-командой итальянца — 1:1. В 16-м туре «дачники» были разгромлены «МЮ» на выезде — 1:4.

«Вест Хэм»

В начал нынешнего сезона АПЛ команда Мануэля Пеллегрини играла не так уверенно, как хотелось бы самому тренеру. На данный момент «Вест Хэм» находится на 11-м месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 21 очко.

В межсезонье был куплен целый ряд сильных исполнителей, а команда только создавалась. Отсюда — не всегда стабильная игра.

Тем не менее, постепенно ситуация начала меняться в лучшую сторону. 24 ноября «молотобойцы» были разгромлены «Ман Сити» (0:4), но затем команда добыла три победы подряд — над «Ньюкаслом» (3:0), «Кардиффом» (3:1) и «Кристал Пэлас» (3:2).

Самыми продуктивными в атаке у команды являются бразилец Фелипе Андерсон (6 голов) и австриец Марко Арнаутович (5).

Прогноз

В последний раз команды встречались еще в 2014-м году, когда «Фулхэм» дома победил — 2:1.

Теперь все изменилось, «дачники» переживают глубокий кризис, а у «Вест Хэма» есть очень серьезные амбиции, которые начали подтверждаться на поле. Предлагаем поставить на победу «молотобойцев» с учетом форы 0 за 1.79. 0