«Наполи» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки на матч итальянской Серии А 8 декабря 2018 года

В субботу, 8 декабря, в рамках 15-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле будет принимать «Фрозиноне». Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на «Наполи» — «Фрозиноне».

«Наполи»

Как «Ювентус» уже заслужил народное звание «вечного чемпиона Италии», так и «Наполи» заслужил корону «вечно второй команды». После 14-ти туров в распоряжении команды Карло Анчелотти 32 очка, тогда как отставание от «бьянконери» составляет 11 пунктов, ведь туринцы уже победили «Интер» в текущем туре.

Собственно, после поражения от «Старой Синьоры» в Турине (1:3) неаполитанцы больше не проигрывали. Потери очков случились лишь против «Ромы» в конце октября (1:1) и в позапрошлом туре, когда в гости приезжал «Кьево» (0:0).

В группе С Лиги чемпионов «адзурри» одолели «Црвену Звезду» (3:1), а за тур до конца лидируют, опережая ПСЖ на один пункт. К слову, именно мысль о заключительном матче группового раунда главного еврокубка на выезде против «Ливерпуля» на следующей неделе, где решится судьба одной из путевок в плей-офф, и может хоть как-то помочь сопернику хозяев поля.

«Фрозиноне»

Уже в начале сезона подтвердились нерадужные предположения о шансах «Фрозиноне», которые строились летом. Коллектив не смог забить ни одного мяча в пяти стартовых матчах кампании и проиграл в шести поединках Серии А с общим счетом 0:16, и только «Болонье» (0:0) не удалось победить.

Первый мяч команде удалось забить в седьмом туре Серии А в ворота «Дженоа» (1:2) на своем поле, но это все же не уберегло ее от поражения. Между тем, в восьмом туре «Канарейки» сумели отличиться уже дважды, однако снова-таки уступили — «Торино» (2:3).

С тех пор клуб не знал неудач в четырех матчах первенства, включая победу над СПАЛом (3:0), пока новичка не осадил «Интер» (0:3). Сейчас коллектив занимает предпоследнее место в пяти очках от спасительной 17-й строчки.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,14, тогда как успех гостей оценивается в 21,00, а ничья — в 8,00.

Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, после чего «Наполи» доведет матч до победы за 4,33. 0