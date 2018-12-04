«Амьен» — «Монако». Прогноз на матч чемпионата Франции 4 декабря 2018 года

Во вторник, 4 декабря, в 16-м туре французской Лиги 1 «Амьен» примет на своем поле «Монако». Начало матча — в 21:00 по мск. Прогноз на «Амьен» — «Монако».

«Амьен»

«Амьен» после 15-ти игр французской Лиги 1 расположился на 18-й позиции, имея в своем активе 13 баллов. Это верхняя позиция в зоне вылета, тогда как до спасительной 17-й строчки команде не хватает двух забитых мячей.

Находящийся на данном месте «Дижон» имеет те же 13 очков и 14 забитых голов, но при этом пропустил на два мяча меньше. В предыдущих шести матчах национального первенства подопечные Кристофа Пелиссье выиграли лишь однажды.

Эта виктория была добыта на выезде над «Тулузой» со счетом 1:0. Между тем предыдущие поединки французского чемпионата против «Марселя» (1:3) и «Нима» (0:3) коллектив крупно проиграл.

«Монако»

Худшего старта тренерской карьеры, наверное, не придумаешь. Бедный Тьерри Анри не знает, куда ему податься: «Монако» и так ни о чем, да еще и травмы косят игроков, как насморк с первыми холодами.

В чемпионате Франции все идет наперекосяк: монегаски идут на предпоследнем месте и в прошлом туре добыли всего лишь вторую победу за 15 игр. Да и выиграли-то они такого же аутсайдера Лиги 1, как и они сами — «Кан» заработал всего на два очка больше.

В девяти матчах под руководством знаменитого экс-футболиста команда дважды сыграла вничью, проиграла в шести матчах и только один раз выиграла, из-за чего находится на предпоследней позиции.

Календарь и таблица Лиги 1

В Лиге чемпионов случился не меньший провал: за тур до конца групппового этапа коллектив с одним баллом в активе не может рассчитывать даже на весенние выступления в Лиге Европы.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,87, а ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что «Монако» выиграет, и обе команды забьют за 4,80. 0