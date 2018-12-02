«Краснодар» — «Урал». Прогноз и ставки на матч РПЛ 2 декабря 2018 года

В воскресенье, 2 декабря, в 16 туре российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле примет «Урал». Матч, который пройдет в Краснодаре, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Краснодар» — «Урал».

«Краснодар»

В турнирной таблице РПЛ «быки» расположились на второй строчке, имея в своем активе 29 очков. Это на пять меньше, чем у первого «Зенита», на три больше, чем у третьего ЦСКА.

На данный момент у команды Мусаева 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. Последние четыре из них она выиграла. Непосредственно в чемпионате «Краснодар» не знает горечи поражения четыре игры кряду.

На этот период пришлась домашняя ничья 2:2 с «Ростовом». Победы над ЦСКА 2:1 в гостях, а также над «Енисеем» и тульским «Арсеналом» дома (по 3:0).

Накануне краснодарский клуб провел поединок в Лиге Европы, где по привычке одержал волевую победу со счетом 2:1 над турецким «Акхисаром».

На своем поле «Краснодар» в этом розыгрыше РПЛ провел семь матчей, в которых четыре встречи выиграл, одну свел вничью и две проиграл, разница мячей — 13:5.

«Урал»

«Черно-оранжевые» расположились на шестой строчке в турнирке РПЛ, набрав в 15 матчах 22 очка и лишь на один балл отстают от пятого «Ростова».

Дружина Парфенова в четырех последних встречах неизменно побеждала. Сначала она выбила из Кубка России перволиговый «Нижний Новгород», одолев их по итогам овертайма — 2:0.

В матчах Премьер-лиги «Урал» поочередно обыграл с одинаковым результатом 2:1 московский «Спартак» и «Локомотив» в гостях, а также «Оренбург» на своей территории.

На выезде уральцы сыграли шесть матчей в этом розыгрыше чемпионата России, в которых они три игры выиграли и три проиграли, разница забитых и пропущенных — 7:12.

В первой игре чемпионате в этом сезоне «Урал» на своем поле проиграл «Краснодару» со счетом 1:2. В минувшем розыгрыше РПЛ «быки» на своей арене расписали со «шмелями» мировую — 1:1, в Екатеринбурге гости взяли верх — 1:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Краснодара» — 1.53, победа «Урала» — 6.20, ничья — 4.50.

«Шмели» находятся сейчас в превосходной форме и дадут бой «быкам», которые к тому же провели непростой поединок накануне в Лиге Европы.

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