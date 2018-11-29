«Краснодар» — «Акхисар». Прогноз на матч Лиги Европы 29 ноября 2018 года

В четверг, 29 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» примет на своей арене турецкий «Акхисар». Матч начнется в 20:55 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Акхисар».

«Краснодар»

«Быки» после четырех матчей группового этапа в Лиге Европы делят 1-2 место с испанской «Севильей». Обе команды имеют в своем активе по девять очков и опережают третий «Стандард» на три балла.

Стартовали краснодарцы в этом розыгрыше с минимальной выездной победы над предстоящем соперником (1:0), забив им еще в первой половине игры. Затем последовала домашняя волевая победа на «Севильей» (2:1).В спарке с бельгийцами российская команда обменялась с оппонентом домашними победами с одинаковым результатом 1:2.

На данный момент у «зелено-черных» 6-матчевая беспроигрышная серия, где пять матчей они выиграли при одной ничьей. Последние три матча, проведенных на своей арене, «Краснодар» выиграл.

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Помимо виктории над бельгийцами в Лиге Европы они также одержали две крупные победы в РПЛ, поочередно одолев в одинаковым результатом 3:0 «Енисей» и тульский «Арсенал».

После первого круга в российском первенстве клуб из Краснодара расположился на второй позиции, набрав в 15 поединках 29 пунктов и отстает от первого «Зенита» на пять баллов.

«Акхисар»

Дружина Джихата Арслана лишилась шансов пробиться в плей-офф Лиги Европы. В четырех матчах этого турнира она ни набрала ни одного балла.

Стартовали с поражения от предстоящего противника (0:1). Затем проиграли в Бельгии «Стандарду» со счетом 1:2. Потом состоялся разгом от «Севильи» в Испании — 0:6. В ответной игре турки были близки к завоеванию очков, но вновь уступили испанцам (2:3), играя с 56-й минуты в большинстве.

На внутренней арене дела у «Акхисара» тоже идут неудачно. После 13 туров чемпионата Турции команда находится в зоне вылета, на 16 месте. Но от спасительной 15 строки их отделяет только одно очко.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Краснодара» — 1.17, победа «Акхисара» — 17.50, ничья — 8.00.

Россиянам, которым после этого матча предстоит визит в Испанию, должны решить все вопросы с выходом в следующий раунд уже в этом матче.

Прогнозируем, что «быки» уверенно выиграют и матч будет результативным. 0