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    «Краснодар» — «Акхисар». Прогноз на матч Лиги Европы 29 ноября 2018 года

    Лига Европы Футбол России Краснодар
    Прогноз на «Краснодар» — «Акхисар»
    Вандерсон
    В четверг, 29 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» примет на своей арене турецкий «Акхисар». Матч начнется в 20:55 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Акхисар».
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    «Краснодар»

    «Быки» после четырех матчей группового этапа в Лиге Европы делят 1-2 место с испанской «Севильей». Обе команды имеют в своем активе по девять очков и опережают третий «Стандард» на три балла.

    Стартовали краснодарцы в этом розыгрыше с минимальной выездной победы над предстоящем соперником (1:0), забив им еще в первой половине игры. Затем последовала домашняя волевая победа на «Севильей» (2:1).В спарке с бельгийцами российская команда обменялась с оппонентом домашними победами с одинаковым результатом 1:2.

    На данный момент у «зелено-черных» 6-матчевая беспроигрышная серия, где пять матчей они выиграли при одной ничьей. Последние три матча, проведенных на своей арене, «Краснодар» выиграл.

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    Помимо виктории над бельгийцами в Лиге Европы они также одержали две крупные победы в РПЛ, поочередно одолев в одинаковым результатом 3:0 «Енисей» и тульский «Арсенал».

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    «Акхисар»

    Дружина Джихата Арслана лишилась шансов пробиться в плей-офф Лиги Европы. В четырех матчах этого турнира она ни набрала ни одного балла.

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    Стартовали с поражения от предстоящего противника (0:1). Затем проиграли в Бельгии «Стандарду» со счетом 1:2. Потом состоялся разгом от «Севильи» в Испании — 0:6. В ответной игре турки были близки к завоеванию очков, но вновь уступили испанцам (2:3), играя с 56-й минуты в большинстве.

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    • На внутренней арене дела у «Акхисара» тоже идут неудачно. После 13 туров чемпионата Турции команда находится в зоне вылета, на 16 месте. Но от спасительной 15 строки их отделяет только одно очко.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Краснодара» — 1.17, победа «Акхисара» — 17.50, ничья — 8.00.

    Россиянам, которым после этого матча предстоит визит в Испанию, должны решить все вопросы с выходом в следующий раунд уже в этом матче.

    Прогнозируем, что «быки» уверенно выиграют и матч будет результативным. 0

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    Прогноз на «Краснодар» — «Акхисар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69. В четверг, 29 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» примет на своей арене турецкий «Акхисар». Матч начнется в 20:55 по мск.
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