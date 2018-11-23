ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ван Дейк стал главным героем матчаНидерланды щелкнули по носу Германию и Францию Хоккеисты «Ак Барса»КХЛ. «Сибирь» одолела «Салават Юлаев», «Ак Барс» победил в Челябинске Немцы потерпели шесть поражений в этом годуКошмарный год сборной Германии
  • 08:22
    • Победа «Торонто» в гостях над «Орландо», шестое подряд поражение «Нью-Йорка»
  • 08:04
    • Сборная России будет во второй корзине при жеребьевке Евро-2020
  • 00:35
    • Сборная России проиграла Швеции и не вышла в дивизион A Лиги наций
  • 01:26
    • Черчесов: Победа шведов закономерна, они играли качественнее
  • 01:09
    • Сборная Италии вырвала победу у США
  • 01:00
    • Гол Жиру принес сборной Франции победу над Уругваем
  • 00:41
    • Португалия в меньшинстве сыграла вничью с Польшей в Лиге Наций
    Все новости спорта

    Прервет ли «Урал» беспроигрышную серию «Локомотива»?

    «Локомотив» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 23 ноября 2018 года

    РПЛ Футбол России Локомотив Урал
    Прогноз на «Локомотив» — «Урал»
    «Локомотив» — «Урал»
    В матче 15-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» встретится с «Уралом». Матч пройдет на «РЖД Арене» 23 ноября. Начало — в 20:30. Прогноз на «Локомотив» — «Урал».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Локомотив»

    Действующий чемпион полностью провалился в Лиге чемпионов, но в РПЛ последние полтора месяца выдает отличную игру.

    В конце октября домашний еврокубковый матч с «Порту» завершился для «Локо» поражением со счетом 1:3, после чего столичный клуб два раза подряд разгромил «Енисей» — сначала со счетом 3:0 в чемпионате, а затем со счетом 4:1 в Кубке России.

  • Трансферный дайджест. 7-19 ноября
  • Где возобновит карьеру Самир Насри, поедет ли в Европу полузащитник ЦСКА, договориться ли Ян Облак с «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней
  • 19/11/2018

    • На своем поле «Локомотив» победил и тульский «Арсенал» (2:1) — эта победа стала пятой подряд в РПЛ. Затем «Локо» на выезде был разгромлен «Порту» (1:4) в рамках Лиги чемпионов, лишившись шансов на выход из группы.

    В последнем матче «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Рубином» (0:0), прервав свою победную серию в РПЛ, но не прервав безпроигрышную, которая составляет теперь шесть матчей.

    После 14 туров РПЛ «Локомотив» с 25 очками занимает 3-е место в таблице РПЛ, на 6 очков отставая от лидирующего «Зенита».

    Разница мячей 19-12, лучший бомбардир с 4 голами — Антон Миранчук, еще 3 мяча у Ману Фернандеша. В предстоящем матче не сыграет травмированный Александр Коломейцев.

    «Урал»

    Екатеринбургский клуб с 19 очками расположился на 7-м месте. Разница забитых и пропущенных 16-21, лучшие бомбардиры с 4 голами — Эрик Бикфалфи, Николай Димитров и Андрей Панюков.

  • 3999
  • Забрать
  • Бонус для новичков!
  • leon.ru
    •
  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Октябрь для екатеринбургского клуба начался с поражения от «Рубина» (0:1) в выездном матче РПЛ.

    Следующие две встречи екатеринбургский клуб свел вничью 1:1, на своем поле поделив очки сначала с «Крыльями Советов», а потом — с «Уфой».

    Затем, в рамках 1/8 финала Кубка России «Урал» со счетом 2:0 победил «нижний Новогород», правда оба мяча были забиты уже в экстра-таймах.

  • «Спартак» играет без тренера и против своих болельщиков
  • Реация спортивных СМИ на домашнее поражение красно-белых от «Урала»
  • 05/11/2018

    • Кубковая победа дала старт победной серии из трех матчей. На выезде в Москве «Урал» в рамках РПЛ одержал победу над «Спартаком» (2:1). А в последнем матче екатеринбуржцы на своем поле одолели «Оренбург» (2:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне «Урал» проиграл оба матча с «Локомотивом»: со счетом 1:2 на выезде и со счетом 0:2 дома.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом матча. На победу команды Семина дается коэффициент 1,65, тогда как на ничью — 3,85, а на успех «Урала» — 6,0.

    Железнодорожники постепенно приближаются к лидирующему «Зениту» и вряд ли намерены притормаживать. Команда Семина постарается реабилитироваться за неудачи в последних двух матчах. Прогнозируем домашнюю победу «Локо».

    Вряд ли стоит ждать обилия голов в матче — исход встречи может решить один мяч. Ставим на «низ». Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,70 и «обе забьют — нет» за 1,65. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Йокерит — Авангард
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Питтсбург — Даллас
  • Завтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Послезавтра в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Леганес — Алавес
  • Послезавтра в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Хорватия перевернула ситуацию в группе
  • ЧМ-2018 вернулся для Хорватии и Испании
    • 17:01 16/11/2018     Англия стремительно прогрессирует
  • Заматеревшая Англия не испортила год Хорватии
    • 17:30 19/11/2018     Уэйн Руни
  • Руни ушел, но Англию ждет светлое будущее
    • 18:44 16/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Локомотив» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В матче 15-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» встретится с «Уралом». Матч пройдет на «РЖД Арене» 23 ноября. Начало — в 20:30.
    Тоже интересно
    Александр Зверев Теннис Итоговый турнир АТР. Космос Зверева и крах фаворитаРазвязка Итогового турнира АТР в Лондоне — в нашем обзоре прессы 19/11/2018 в 21:250
  • 08:33
    • Аргентина одержала победу над Мексикой
  • 00:26
    • Ришарлисон принес Бразилии победу над Камеруном
  • 23:56
    • Мбаппе заменили в матче с Уругваем из-за травмы
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Дубль Овечкина, голы Кучерова и ДадоноваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 ноября Вчера в 10:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Шведская битва россиян и Бэйл в Албании
  • 3.54
    •
  • 01:54
    • Андрессон: Сборная Швеции показала, что умеет играть не только на контратаках
  • 01:42
    • Дзюба: Шведам проиграли справедливо
  • 01:07
    • Сборная Косово разгромила Азербайджан и вышла в дивизион С Лиги наций
    «Адмирал» — «Спартак» Хоккей КХЛ. «Спартак» одолел «Адмирал», ЦСКА всухую обыграл «Слован»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 19 ноября 19/11/2018 в 22:260
  • 23:27
    • Клюйверт и Винисиус — в пятёрке финалистов премии Golden Boy
  • 22:22
    • Сборная Украины разошлась миром с Турцией
  • 21:28
    • УЕФА может ввести видеоповторы в Лиге чемпионов уже в этом сезоне
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие