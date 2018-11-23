«Локомотив» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 23 ноября 2018 года

В матче 15-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» встретится с «Уралом». Матч пройдет на «РЖД Арене» 23 ноября. Начало — в 20:30. Прогноз на «Локомотив» — «Урал».

«Локомотив»

Действующий чемпион полностью провалился в Лиге чемпионов, но в РПЛ последние полтора месяца выдает отличную игру.

В конце октября домашний еврокубковый матч с «Порту» завершился для «Локо» поражением со счетом 1:3, после чего столичный клуб два раза подряд разгромил «Енисей» — сначала со счетом 3:0 в чемпионате, а затем со счетом 4:1 в Кубке России.

На своем поле «Локомотив» победил и тульский «Арсенал» (2:1) — эта победа стала пятой подряд в РПЛ. Затем «Локо» на выезде был разгромлен «Порту» (1:4) в рамках Лиги чемпионов, лишившись шансов на выход из группы.

В последнем матче «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Рубином» (0:0), прервав свою победную серию в РПЛ, но не прервав безпроигрышную, которая составляет теперь шесть матчей.

После 14 туров РПЛ «Локомотив» с 25 очками занимает 3-е место в таблице РПЛ, на 6 очков отставая от лидирующего «Зенита».

Разница мячей 19-12, лучший бомбардир с 4 голами — Антон Миранчук, еще 3 мяча у Ману Фернандеша. В предстоящем матче не сыграет травмированный Александр Коломейцев.

«Урал»

Екатеринбургский клуб с 19 очками расположился на 7-м месте. Разница забитых и пропущенных 16-21, лучшие бомбардиры с 4 голами — Эрик Бикфалфи, Николай Димитров и Андрей Панюков.

Октябрь для екатеринбургского клуба начался с поражения от «Рубина» (0:1) в выездном матче РПЛ.

Следующие две встречи екатеринбургский клуб свел вничью 1:1, на своем поле поделив очки сначала с «Крыльями Советов», а потом — с «Уфой».

Затем, в рамках 1/8 финала Кубка России «Урал» со счетом 2:0 победил «нижний Новогород», правда оба мяча были забиты уже в экстра-таймах.

Кубковая победа дала старт победной серии из трех матчей. На выезде в Москве «Урал» в рамках РПЛ одержал победу над «Спартаком» (2:1). А в последнем матче екатеринбуржцы на своем поле одолели «Оренбург» (2:1).

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом сезоне «Урал» проиграл оба матча с «Локомотивом»: со счетом 1:2 на выезде и со счетом 0:2 дома.

Прогноз

Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом матча. На победу команды Семина дается коэффициент 1,65, тогда как на ничью — 3,85, а на успех «Урала» — 6,0.

Железнодорожники постепенно приближаются к лидирующему «Зениту» и вряд ли намерены притормаживать. Команда Семина постарается реабилитироваться за неудачи в последних двух матчах. Прогнозируем домашнюю победу «Локо».

Вряд ли стоит ждать обилия голов в матче — исход встречи может решить один мяч. Ставим на «низ». Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,70 и «обе забьют — нет» за 1,65. 0