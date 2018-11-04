«Спартак» играет без тренера и против своих болельщиков

Московский «Спартак» проиграл дома «Уралу» (1:2), потерпев четвертое подряд домашнее поражение в чемпионате России. «Спартак» остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, «Урал» поднялся на восьмую позицию.

Фанаты против Рианчо

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев отмечает то, насколько ухудшились отношения между болельщиками «Спартака» и командой.

«Автобус с футболистами "Спартака" приехал по обычному расписанию — за полтора часа до игры. Когда вышел Глушаков, кто-то бросил ему в лицо: "Денис, все будет хорошо". Но только он скрылся в подтрибунке, другой болельщик издалека все-таки кинул в спину оскорбительный клич. И хотя полузащитник покинул автобус одним из первых, он так и остался под трибунами: на традиционный проход по полю вместе с остальными партнерами капитан "Спартака" не вышел. Уже тогда можно было сделать вывод, что в стартовом составе его не будет.

Так и вышло. Рауль Рианчо решил сыграть по "казанскому" варианту, сделав по сравнению с матчем против "Рубина" в прошлом туре только одно изменение — Софьян Ханни остался в запасе, Ивелин Попов сместился влево, а на острие появился Луиз Адриану. По мнению Рианчо, этого должно было хватить: из Казани красно-белые едва не привезли победу, значит, думал испанец, он все делает правильно.

Слова на пресс-конференции, где Рианчо говорил о наплевательском отношении к свисту, не прошли для тренера бесследно. Пока не было Глушакова, именно испанец стал главной целью трибуны "В". Сначала его освистали во время объявления составов, а на первых минутах начали его оскорблять на испанском языке. И если с "Анжи" специалист активно просил фанатов замолчать, то теперь делал вид, что не слышит».

Рауль Рианчо Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Команда проиграла, потому что нам забили на один гол больше. Мяч не шел в ворота. Вы видели, сколько у нас было моментов, но не смогли забить. Такое случается: у нас 14 ударов по воротам, из них шесть в створ.

Футбол Рианчо уныл и ужасен

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров критикует игру красно-белых при новом тренер.

«И при итальянце мы бы с высокой долей вероятности увидели примерно такое же унылое и медленное действо на поле, поскольку человек, который вёл тренировочный процесс и отвечал за построение нового футбола с самого начала сезона, остался в клубе и продолжает в нём работать. Имя ему, как все знают, Рауль Рианчо. Накануне, да и перед стартовым свистком он в очередной раз с горящими глазами рассказывал про преимущества своих любимых 4-3-3, про то, как важно её придерживаться ради светлого будущего.

Но система не работает. Как не работала она в прошлом, позапрошлом, да и всех матчах этого сезона. У "Спартака" нет стабильного работающего билд-апа, нет отлаженных действий форвардов при длинных передачах (из-за чего три из четырёх заканчиваются потерями), нет понимания своих сильных сторон и банальной сыгранности, даже минимальной, хотя бы на уровне связок. И есть подозрение, что постоянное рандомное обновление состава весь этот хаос только усугубляет.

За весь первый тайм матча с "Уралом" красно-белые создали полтора момента: Попов за счёт самостоятельного смещения в центр опасно пробил в дальний угол, а Игнатов несколькими минутами позднее, также со средней дистанции, красиво ударил с лёта. Выходами один на один или разрезающими передачами здесь не пахло. "Урал" защищался уверенно, да и, кажется, без какого-либо надрыва. А в ответ изредка проводил контратаки и использовал один из стандартов — Димитров красиво уложил мяч в угол после фола Кутепова ещё до перерыва».

Дмитрий Парфенов Главный тренер «Урала» Рад, что ребята верили в победу. После пропущенного гола мы понимали, что будут свободные зоны, что соперник захочет второй мяч забить. Ребята дотерпели. Нам очень нужны очко, каждое из них на счету. Поэтому хотел бы выразить слова благодарности игрокам. Во втором тайме соперник добавил в агрессии и движении

Стало ли без Карреры лучше?

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак разочарован игрой

«Смотря за игрой красно-белых невольно задаешься вопросом, зачем надо было увольнять Карреру. С его отставкой в игре команды не изменилось ровным счетом ничего. Во всяком случае, принципиально. Фактически, признал это и Зобнин, рассказавший днем ранее, что в тренировочном процессе никаких изменений при Рианчо не произошло. Москвичи все так же делают ставку на фланговые атаки и все так же не находят им развития, а то, что получается, не выглядит плодом системного труда. Все это пока фрагменты.

Через 10 минут после начала второго тайма Рианчо заменил молодых Михаила Игнатова и Александра Ташаева на более опытных и мастеровитых Романа Еременко и Софьяна Ханни. Очередное доказательно тому, что ставка на россиян, к которой регулярно апеллирует испанский специалист, не дает результата.

Выход алжирца оживил игру в атаке. Он был самым активным в атаке и нанес больше всех ударов в оставшееся время. Он и ассистировал Адриано, когда хозяева сравнивали счет. Причем в этом эпизоде надо отметить классную игру Ильи Кутепова сделавшего подбор в середине поля. Он выдержал паузу и нашел передачей на линии штрафной Ханни.

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Впрочем, ничейный счет держался всего пару минут. Гости провели позиционную атаку. Максименко чудом парировал удар в упор, и Панюков, первым оказавшись на мяче, отправил его в пустой створ. Красно-белые пытались спасти игру, но Еременко и Мельгарехо не реализовали три убойных момента на двоих и оставили партнеров ни с чем».

Федуну пора определяться

Колумнист «Спорт-Экспресса» Илья Андреев убедился, что Рауль Рианчо себя исчерпал и «Спартаку» нужен настоящий новый тренер.

«Его мечта сбылась, он, никогда не игравший в футбол, стал главным тренером известной команды. Он смело заступается за Дениса Глушакова на пресс-конференциях, да и вообще ярко, даже пафосно говорит — про мужиков, про семью, про работу на заводе. Кажется довольно интересным человеком, даже харизматичным. Но — "хромая утка". И болельщиками Рианчо нелюбим — во время матча с "Уралом" его оскорбляли постоянно, его считают предателем. Вряд ли заслуженно, но разве им что-то докажешь после скандальной отставки кумира "Открытие Арены"?

По-моему, уже по матчу с "Рейнджерс" стало ясно, что Рианчо главным не останется. Бывает, что после смены тренера команда начинает играть интереснее, эмоциональнее. Изменился ли "Спартак"? Нет. Теперь и вовсе проиграл. Четвертое домашнее поражение от команды, которая котируется значительно ниже.

Борьба за место в тройке идет нешуточная уже сейчас, каждое очко на счету. То есть ситуация такая, что любая осечка может "Спартаку" стоит очень дорого (то есть минимум 15 миллионов евро). Сейчас команда топчется на месте. Рианчо, а это уже очевидно, изменить ситуацию не в состоянии. Спасибо ему за полностью открытую тренировку в субботу, за теплые рукопожатия, но команда пребывает в аморфном состоянии.

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Команде нужен новый тренер. Карпин, Кононов, Жардим — ОК. В нынешней ситуации будет лучше что с тем, что с другим, что с третьим. Хуже уже просто некуда. Тем более, что скоро пауза в чемпионате — как раз будет время поработать с командой в спокойном режиме. Тянуть больше нельзя. Пора определяться».

Неопределенность пугает игроков и болельщиков «Спартака»

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой ругает владельца «Спартака» Леонида Федуна, который не делает ничего, для того, чтобы стабилизировать ситуацию вокруг клуба.

«Наверное, всем знаком мем с собачкой, сидящей в горящем доме, которая говорит: "Всё хорошо". Примерно в такую же игру сейчас играет Леонид Федун. Его команда всеми силами стремится к тому, чтобы досрочно выбыть из чемпионской гонки и избавить себя от борьбы в еврокубках, а Федун отправляется в отпуск, ведь это — святое! Президент продолжает хранить молчание и ничего не говорит о будущем. И главное — не предпринимает каких-то реальных шагов.

Ок, вы решили назначать Кононова, но идут торги с "Арсеналом"? Неужели обозначенные 500 тысяч евро стоят того, чтобы эпоха безвременья продолжалась уже четыре матча?! Считаете, что нужно оставить Рианчо до зимы или вообще? Сделайте соответствующее заявление, чтобы успокоить футболистов и болельщиков. Россия — страна с монархическими замашками. Россияне не любят неопределённость, посмотрите, как сейчас многие боятся, что будет в эпоху после Путина. И боятся не потому, что сейчас всё так здорово, а из-за того, что людям не нравится неопределённость.

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Аналогичная ситуация складывается и в футбольном клубе. Болельщики продолжают поливать Рианчо, прекрасно понимая, что завтра на его месте может оказаться другой. Хотите оставить Рианчо? Дайте уже понять это. Не может команда такого статуса оставаться без тренера более 10 дней. В тяжёлой ситуации коллективу нужен лидер, который выйдет и всех успокоит. И этим лидером не может быть Рианчо, рассказывающий про русский народ».

«Спартак» — команда без тренера

Блоггер Soccer.ru Синклейр критикует исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Рауля Рианчо как за решения на поле, так и поведение за его пределами.

«В адрес исполняющего обязанности все равно летят оскорбления с трибун. Они перемежаются гневными словами в адрес Дениса Глушакова, в вопросе с которым Рианчо снова сработал себе же в минус. Он не прочувствовал настроения болельщиков (очевидно, с интуицией и эмпатией у него большие проблемы) и первым делом вернул опального капитана в команду, из которой его изгнал Каррера.

Вероятно, ожидал, что фанаты начнут восхвалять его за доброту и мудрость, но не учел, что расстроенные расставанием с Каррерой болельщики снова отреагировали на это как на жест предателя, который амнистировал такого же предателя. И ладно бы это было сделано для какого-то результата, для повышения эффективности игры, но Глушаков ведь даже не играет, а раздражает на скамейке запасных. То есть пользой от игры Дениса на поле Рианчо эту злость фанатов не угасил, не дал ему шанс реабилитироваться как-то. Этой полумерой снова настроил против себя большую часть болельщиков.

Ну, погодите, возможно, этот пафосный стиль и речи, основанные на принципиальности, просто такая манера общения, такая особенность личности Рианчо, а на деле это прекрасный тактик и стратег. Но прошло уже достаточно матчей, чтобы сделать вывод о тактическом гении этого специалиста.

Пока его суть сводится к так называемому фишечному передвиганию игроков. Например, ставка на Боккетти в опорной зоне. И не видно, чтобы Рианчо как-то своим подопечным объяснял тактические тонкости, особенности работы против того или иного соперника. В матче с "Уралом" "Спартак" так вовсе выглядел расстроенным, не в моральном смысле, а в плане организации игры. Никаких сдвигов в положительную сторону в его футболе нет совершенно.

И эмоционально, видимо, возвышенные речи Рианчо не возбуждают игроков, не заставляют их костьми ложиться и биться за команду, за тренера. "Спартак" в матче с "Уралом" словно плыл на эмоциональных волнах, то проваливаясь и апатично останавливаясь в растерянности, то заводясь и злясь, но не под чутким руководством тренера, а под властью стихийных эмоций. Эта команда играет сама по себе, не видя ни задач, ни цели, ни смысла в том, что делает».

Рианчо — чужой для «Спартака»

Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский сравнивает бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреру и заменяющего его Рауля Рианчо, и сравнение получается не в пользу последнего.

«Игра закончилась поражением, и исполняющий обязанности отправился на пресс-конференцию. Здесь, пожалуй, самое главное отличие от Карреры. Журналисты привыкли, что Массимо общается довольно скупо, редко использует яркие выражения, а у острых вопросов предпочитает сглаживать углы. Теперь, когда говорит тренер "Спартака", все иначе.

Если бы Рауль Рианчо учился на филологическом факультете, то наверняка имел бы "отлично" по риторике и стилистике. Тут и различные неожиданные приемы и обороты, и средства художественной выразительности, и (местами с перебором) пафос. Рианчо сейчас в той ситуации, когда ему нужно отбиваться: от журналистов, от болельщиков, иногда даже от своих собственных фраз, на которых его пытаются подловить.

"Я готов умереть за команду", — сказал он, и тут же из зала прилетел вопрос: "А футболисты готовы за вас умереть?" Рианчо откровенно растерялся и постарался уйти от ответа. Под конец испанский тренер и вовсе не выдержал такого давления и как будто бы начал жаловаться: "Почему ко мне так относятся? Разве я заслужил это? Это полное неуважение!"

До этого Рауль несколько раз повторил: "После дождя выходит солнце". Оптимизма исполняющему обязанности не занимать, только вот передать его болельщикам он не может. Все бы ничего, если бы хоть футболисты поддавались внушению, но, кажется, что и они уже отчаялись и не верят прогнозам погоды. Четвертый матч дома подряд проигран. Рианчо — чужой в "Спартаке" человек. А Каррера был своим». 0