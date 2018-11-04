Огненное южное дерби порадовало болельщиков

«Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 13-го тура РПЛ. Дублем в составе «быков» отметился бразильский нападающий Ари. После 13-го тура «Краснодар» на 8 очков отстает от лидирующего «Зенита».

Желто-синий рейс

Обозреватель «Советского Спорта» Сергей Иванов проникся атмосферой южного дерби, посещаемость которого заставляет завидовать столичные клубы.

«Для болельщиков "Ростова" выезд на матч с "Краснодаром" один из самых любимых в сезоне. Всего 280 километров по хорошей трассе и вы в соседнем южном городе. Для тех, кто предпочитает железную дорогу — масса вариантов доехать на поезде. Кроме этого, по доброй традиции руководство желто-синих организовало бесплатную электричку вместимостью 1000 мест. К слову, заплатил за нее президент клуба Арташес Арутюнянц.

Стартовала электричка из Ростова-на-Дону в 8 утра. Уже в половине первого состав прибыл на один из вокзалов. Встречали желто-синих полицейские, которые выборочно обыскивали тех, кто приехал. Но настроение этот факт никому не испортил.

После обеда площадь возле стадиона "Краснодар" была полностью заполнена фанатами "Ростова". Для них хозяева выделили 3600 бесплатных билетов. Кроме этого, болельщики гостей покупали места и на центральные секторы. Всего на южное дерби отправилось около 5000 болельщиков ростовчан. Всего же на игре собралось около 33 тысяч зрителей».

«Ростов» мощно начал, но быстро сдал

Корреспондент «Чемпионата» Максим Еремин считает, что наставник «Ростова» Валерий Карпин доказал, что готов снова возглавить «Спартак».

«Полные трибуны в Краснодаре стали привычной, но всё равно не менее приятной историей. Поэтому от команды в зелёном можно было ждать большей уверенности на старте игры.

Всё вышло наоборот: вперёд полетел "Ростов" и провёл несколько острых атак. Карпин сделал ставку на быстрый гол, и всё сработало. Шомуродов забил первый мяч в этом чемпионате, поймав на противоходе Синицына.

"Краснодар" взял себя в руки (а мяч в ноги), забрал инициативу и забил ответный мяч через 10 минут. Он помог Ари ворваться в тройку лучших бомбардиров РПЛ. Тот же Ари, попав в офсайд раз пять, вывел команду вперёд во втором тайме.

Всем известные инсайдеры утверждают, что Федун — человек вспыльчивый и примет решение, как приспичит. Если бы приспичило сейчас, тендер остался бы за Карпиным. Это если мы существуем в системе, в которой его соперником за пост тренера "Спартака" является Кононов.

Против соперников плюс-минус похожего уровня он сыграл в куда более симпатичной манере. "Арсенал" Кононова накануне играл серенько, полматча сетуя на судейство. Другое дело "Ростов" — жаркое начало, страсть, открытый футбол и камбэк.

Пенки в защите? Речь ведь о "Спартаке". Здесь главное — дух».

Ари ушел — «Ростов» спасся

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев считает ничью самым логичным результатом для южного дерби, ведь поражения не заслуживал никто.

«Игра смотрелась, и, забегая вперед, можно было даже предвкушать продолжение в кубковом четвертьфинале. Хотя, впереди был целый тайм, по ходу которого картина игры принципиально не менялась. "Краснодар" наступал большими силами и преимущественно позиционно. "Ростов" активно применял прессинг и стремительно выбегал в контратаки. Как раз под эту тактику подходили быстроногие Ионов с Зуевым, которых Карпин выпустил на замену. "Быки" ответили переменами у дирижерского пульта, передав нити управления игрой Куэве.

Роль плеймейкера, правда, может исполнить и Ари. Его пас из центральной зоны на ход Вандерсону получился блестящим по исполнению. В отличие от действий партнера, который, выиграв забег у Сигурдссона, в створ не попал. Вандерсон и следующий шанс почти загубил, но срезка превратилась в голевой пас, а Ари снова оказался в нужное время в нужном месте. Когда русского бразильца поменяли под овацию трибун, ростовские защитники вздохнули с облегчением.

Настолько, что лишили "Краснодар" третьей кряду победы. И если удар бывшего одноклубника Сигурдссона Синицын ценой неимоверных усилий парировал, то Ингасон благодаря активным действиями соотечественника забил с полуметра. Как бы ни было обидно "быкам", завершилось все логично. Поражения в этот вечер не заслуживал никто, а выиграл — футбол».

Ари должен сыграть за сборную России

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин выделяет бомбардира «Краснодара» Ари, оформившего дубль в ворота ростовчан.

«Ну а зачем он еще получал российский паспорт? Ах, да. Есть же еще лимит, из-за которого у "Краснодара" на фланге защиты играет не сверхтехничный Рамирес, а Стоцкий, который как будто еще не отогреется никак на юге после выступлений за "Уфу". Но вернемся к Ари, который порой даже навязчиво рассказывал о своем желании сыграть за национальную команду России. И теперь, когда формально все этому позволяет, Ари показывает невероятный футбол.

В прошлом туре экс-спартаковец, экс-железнодорожник (и просто не очень хороший человек, по мнению Романа Павлюченко) разорвал московский ЦСКА, подарив "Краснодару" первую выездную победу над армейцами. Сегодня он показал, что и в карпиновской обороне есть щели, проникнуть в которые при определенной технике не составит труда. Но на счету Ари не только дубль в ворота "Ростова". Он еще невероятно много и полезно играл на партнеров. Чего только стоит момент, когда он вырезал сочный пас на ход Вандерсону, которому оставалось только пробить Песьякова (а он не смог).

Теперь слово за Станиславом Черчесовым. С одной стороны, Ари в нынешнем состоянии сборную России только усилит. Он, конечно, парень, сильно зависимый от своего настроения. Но когда настрой совпадает с правильными кондициями, получается перфоманс сродни сегодняшнему. С другой стороны, есть огромное количество болельщиков, которой матчи мини-футбольной сборной приносят душевную боль как раз из-за переполнения ее натурализованными бразильцами. Поэтому Черчесову, как всем и везде, нужен правильный баланс, чтоб не скатиться в состав с одними легионерами».

У «Краснодара» нет конкурентов по зрелищности

Обозреватель Soccer.ru Станислав Горин хвалит зрелищный футбол, который демонстрирует кубанская команда.

«А "Горожане" выделяются скоростью игры. У них есть плохие матчи против прямых конкурентов, но при этом во многих случаях "Краснодар" задает такую скорость, что даже соперникам со стилем "Ростова" или "Рубина" — пограничным между контратаками и защитной игрой, приходится принимать правила "черно-зеленых".

Разумеется, Мусаеву и Фоменко хотелось бы, чтобы "Краснодар" лучше реализовывал моменты. Спокойно играл у своих ворот и совершал меньше ошибок, которые заставляют Крицюка и Синицына работать. Но команда так старательно бежит вперед и так часто получаются крутые матчи, что ругать за выбранную линию точно не хочется.

В лиге, где даже лидеры умеют сыграть скучно, не говоря о боевитых середняках с маленьким количеством голов, наличие такой команды, как "Краснодар" — большой плюс. "Быки" оправдывают прозвище, ведь они часто бодаются и рискуют — отсюда 4 поражение, больше, чем у других фаворитов, не ищут компромиссы — разве что веселые, как против "Ростова".

Пусть "Краснодар" пока не всегда зрелая команда с точки зрения ставки на результат в обнимку с красотой, зато игра в целом поставленная. После матча с "Ростовом" остались в зоне ЛЧ, публика их любит — поставили рекорд по посещаемости красавца-стадиона. Атакуют прекрасно, рискуют частенько, но порой и победы вырывают в концовках, не только допускают ничьи. Приятно смотреть!». 0