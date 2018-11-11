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    Прервет ли «Рубин» победную серию «Локо» в РПЛ?

    «Локомотив» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 11 ноября 2018 года

    РПЛ Футбол России Рубин Локомотив
    Прогноз на «Локомотив» — «Рубин»
    «Локомотив» — «Рубин»
    В матче 14-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» на своем поле примет «Рубин». Матч пройдет на «РЖД Арене» 11 ноября. Начало — в 16:30. Прогноз на «Локомотив» — «Рубин».
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    «Рубин»

    В октябре казанцы на своем поле в рамках РПЛ победили «Крылья Советов» (2:1) и «Урал» (1:0), после чего на выезде разошлись миром с «Уфой» (0:0).

    Затем, в рамках 1/8 финала Кубка России «Рубин» одержал домашнюю победу над столичным «Динамо» — 1:0.

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    • В домашнем матче 12-го тура РПЛ казанский клуб на своем поле разошелся миром со «Спартаком» (1:1), уйдя от поражения за считанные секунды до конца встречи.

    А в последнем матче «Рубин» уступил на выезде «Оренбургу» (0:1). Это поражение стало лишь вторым в сезоне для команды Курбана Бердыева и прервало одиннадцатиматчевую беспроигрышную серию «Рубина» во всех турнирах.

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    После 13 туров российской Премьер-лиги казанцы идут на 10-й строке в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков.

    Разница забитых и пропущенных 13-11, лучший бомбардир с 4 голами — Сердар Азмун, который, как и Павел Могилевец, может пропустить матч из-за травмы.

    «Локомотив»

    Действующий чемпион настолько же хорошо выступает в последние полтора месяца в чемпионате России, насколько плохо — в Лиге чемпионов.

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    Октябрь для «Локо» начался с домашнего поражения от «Шальке» (0:1) в рамках ЛЧ, после чего подопечные Юрия Семина в РПЛ победили ЦСКА на выезде со счетом 1:0, а на своем поле одолели «Ростов» (2:1).

    Домашний еврокубковый матч с «Порту» завершился поражением со счетом 1:3, после чего «Локо» два раза подряд разгромил «Енисей» — сначала со счетом 3:0 в чемпионате, а затем со счетом 4:1 в Кубке России.

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    • На своем поле «Локомотив» победил и тульский «Арсенал» (2:1) — эта победа стала пятой подряд в РПЛ.

    В последнем матче «Локо» на выезде был разгромлен «Порту» (1:4) в рамках Лиги чемпионов, лишившись шансов на выход из группы.

    После 13 туров РПЛ «Локомотив» с 24 очками занимает 2-е место в таблице РПЛ, на 7 очков отставая от лидирующего «Зенита». Разница мячей 19-12, лучший бомбардир с 4 голами — Антон Миранчук, еще 3 мяча у Ману Фернандеша.

    Календарь и таблица РПЛ

    В предстоящем матче не сыграют травмированные Александр Коломейцев и Мацей Рыбусь.

    В прошлом сезоне «Локо» сыграл вничью в Казани со счетом 1:1, но на своем поле победил со счетом 1:0.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом матча. На победу команды Семина дается коэффициент 2,70, тогда как на ничью — 2,85, а на успех «Рубина» — 3,15.

    После фиаско в еврокубках «железнодорожники» постараются реабилитироваться перед фанатами домашней победой в РПЛ. Прогнозируем, что им удастся продлить свою победную серию.

    Команды Бердыева хорошо обороняются, «Локо» тоже мало пропускает в чемпионате, так что изобилия голов ждать не стоит — ставим на «низ».

    Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,40 и «обе забьют — нет» за 1,60. 0

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    Прогноз на «Локомотив» — «Рубин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. В матче 14-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» на своем поле примет «Рубин». Матч пройдет на «РЖД Арене» 11 ноября. Начало — в 16:30.
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