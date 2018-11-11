«РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 11 ноября 2018 года

В воскресенье, 11 ноября, в рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле будет принимать «Байер». Начало поединка — в 16:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Байер».

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» неудачно стартовал в текущем сезоне чемпионата Германии. В первом туре «Быки» были разбиты на выезде дортмундской «Боруссией»

(1:4), а во втором не сумели победить на своем поле «Фортуну» (1:1), сыграв вничью.

Но начиная с третьего тура красно-белые начали побеждать, когда выиграли у «Ганновера» (3:2) на своем поле. И хотя сразу вслед за этим команда довольствовалась ничьей против «Айнтрахта» (1:1) на выезде, далее вновь были три подряд победы и две нулевые ничьи — с «Аугсбургом» и «Шальке».

В десятом туре «Лейпциг» был в гостях у «Герты» и добыл разгромную победу — 3:0. Итог — четвертое место и 19 очков в турнирной таблице Бундеслиги. Всего на один пункт команду опережают «Бавария» и «Боруссия» М.

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В Лиге Европы у немецкой команды два поражения и две победы в группе. В последнем туре «Лейпциг» уступил «Селтику» в Шотландии — 1:2.

«Байер»

«Фармацевты» только 13-е в Бундеслиге, заработав в десяти поединках чемпионата всего лишь 11 баллов и опережают опасную зону на два пункта.

Стабильности команде, мягко говоря, не хватает. Сначала две ничьи с «Фрайбургом» и «Ганновером» (0:0 и 2:2), далее — феерическая победа над «Вердером» со счетом 6:2, которую в предыдущем туре «перекрыл» разгром от «Хоффенхайма» — 1:4.

В Лиге Европы все относительно «ровно». На выезде против «Цюриха» случилось поражение (2:3), но перед этим леверкузенцы одержали две победы, а в последнем поединке одолели тот же «Цюрих» в родных стенах — 1:0.

В последний раз «Байер» и «РБ Лейпциг» встречались во втормо круге прошлого сезона — «фармацевты» одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Прогноз

Букмекеры считают «РБ Лейпциг» фаворитом побединка. Коэффициент на победу хозяев — 1,85, на ничью — 4,10, а на триумф «Байера» — 3,95.

«Байер» сейчас не в лучшей форме, но и «Лейпциг» не без изъянов. Разгрома леверкузенцы однозначно смогут избежать, а при некотором везении гости способны взять три очка. Cтавим на победу «Байера» с учетом форы +1 гол за 1,60. 0