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    Моменты есть — голы придут

    «Удинезе» — «Милан». Прогноз и ставки на матч 11-го тура чемпионата Италии 4 ноября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Удинезе Милан
    Прогноз на «Удинезе» — «Милан»
    Джакомо Бонавентура
    В 11-м туре Серии А «Милан» приедет в гости к «Удинезе». Начало матча — в 22:30 мск. Прогноз на «Удинезе» — «Милан».
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    «Удинезе»

    Текущее положение его команды не может радовать Хулио Веласкеса. После десяти туров «Удинезе» всего лишь на три очка выше, чем «Эмполи» из зоны вылета.

    А впереди у «зебр» все сливки итальянского футбола: «Рома», «Интер», добавят жару и «Сассуоло» с «Аталантой». Но и без такой нагрузки «черно-белые» не могут выиграть уже пять матчей подряд.

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    • В последнем туре они в сложном поединке вырвали ничью у «Дженоа» (2:2). Отметим, что только по владению у команды Веласкеса было ощутимое преимущество (63%). В остальном — либо показатели были примерно равны, либо генуэзцы были лучше.

    «Милан»

    «Милан» тем временем сыграл свой отложенный матч 1-го тура. И надо же — именно против «Дженоа». Этот поединок тоже был трудовым, ведь команда Гаттузо вырвала победу только на 91-й минуте (2:1). Но само ведение игры кардинально отличалось.

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    «Россонери» полностью превосходили соперника: 61% владения, 19-7 по ударам и 10-2 по попаданиям в створ. Возможно, миланцам помешал их собственный гол на 4-й минуте. После этого «дьяволы» остановились и маялись до перерыва (3 удара в створ и 1 угловой за первые 45 минут).

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    • Главное, что нашли в себе силы отыграть автогол Романьоли сразу по выходу из раздевалок. Эта «виктория» вернула «Милан» в топ-4 сильнейших команд Серии А. Но чтобы взобраться повыше, нужно срочно подтягивать защитные навыки.

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    За десять туров ребята Гаттузо пропустили 14 голов. Да и «Лацио» не дремлет — у него столько же очков (18), но хуже разница. Того и гляди — пара разгромов и замахнется на рокировку.

    Прогноз

    Очень выгодно, что оба сегодняшних соперника проводили свои последние матчи против «Дженоа». По счету нельзя определить текущее состояние команд.

    Как видно из описания выше, счет весьма обманчив. Игровые показатели — нам в ориентир. А они гораздо лучше у «Милана». Заметим также, что «россонери» на выезде имеют даже более высокий процент точности своих ударов — почти 57%.

    Моменты есть — голы придут. Поэтому предлагаем поставить на «ИТ2 больше 1,5» за 1,99. 0

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    Прогноз на «Удинезе» — «Милан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99. В 11-м туре Серии А «Милан» приедет в гости к «Удинезе». Начало матча — в 22:30 мск.
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