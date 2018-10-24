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    «ПСВ» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 24 октября 2018 года

    Лига чемпионов ПСВ Тоттенхэм Футбол Англии
    Прогноз на «ПСВ» — «Тоттенхэм»
    Лукас Моура
    24 октября в 3-м туре ЛЧ «ПСВ» примет в Эйндховене лондонский «Тоттенхэм». Начало матча — в 19:55 по Москве. Прогноз на «ПСВ» — «Тоттенхэм».
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    «ПСВ»

    Нет повести печальнее на свете, чем повесть о потерянном билете… Билете в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя слово «потерянный» должно подразумевать, что шанс попасть в плей-офф был. А его как раз-таки не было.

    Ведь мало кто верил в успех голландской команды, несмотря на все ее заслуги в национальном чемпионате. Вот и сейчас «ПСВ» после девяти туров занимает первое место в Эредивизи с отрывом от конкурентов в пять очков и без единого поражения.

    В Лиге чемпионов пока не ладится. Две игры — два поражения, шесть пропущенных, один забитый. Печаль. Хотя первые проблески перспективы все же были видны. «Интеру» ведь забили первыми. Но еще до конца первого тайма более именитый соперник эти проблески потушил и выиграл 2:1.

    «Тоттенхэм»

    Лондонцы тоже проиграли два стартовых поединка в рамках Лиги чемпионов. Оба проигрыша оказались «верховыми». Заметим, что «Тоттенхэм» тоже лучше боролся против команды Спаллетти (1:2).

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    Вплоть до 86-й минуты «шпоры» вели в счете и рассчитывали пополнить копился первыми тремя очками. Но Икарди и Весино были сильно против — по голу за четыре минуты до конца.

    Мы просто не можем не отметить нетипичную особенность команды Почеттино в Лиге чемпионов — «Тоттенхэм» невероятно много фолит. Согласно статистике «Who Scored», «лилейно-белые» занимают второе место среди всех участников ЛЧ по среднему количеству нарушений за матч (16,5).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Поэтому судьи не обошли вниманием английский клуб и выписали ему восемь «горчичников», что тоже выводит лондонцев второе место.

    Прогноз

    Печально играть матч, от которого практически не зависит результат прохода в следующий раунд. Потому что теоретические шансы имеет только команда Почеттино (в случае ее победы). И то, ей нужно побеждать «ПСВ» в двух матчах и победить дома «Интер» с разницей в два гола и более.

    Думаем, что лондонцы все-таки вымучают победу, но «виктория» однозначно будет трудовая. Поэтому предпочитаем поставить на «Последний гол в матче: Тоттенхэм» за 1,64. 0

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    Прогноз на «ПСВ» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64. 24 октября в 3-м туре ЛЧ «ПСВ» примет в Эйндховене лондонский «Тоттенхэм». Начало матча — в 19:55 по Москве.
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