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    «Вильярреал» не вытеснит «Атлетико» из лидирующей группы

    «Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании по футболу 20 октября 2018 года

    Примера Футбол Испании Вильярреал Атлетико
    Прогноз на «Вильярреал» — «Атлетико»
    «Атлетико» отстает от лидера «Севильи» на один балл
    В субботу, 20 октября, «Вильярреал» на своем поле примет «Атлетико» в рамках девятого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Эстадио де ла Керамика», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Вильярреал» — «Атлетико».
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    «Вильярреал»

    Нынешний сезон тяжело складывается для одного из лучших клубов Испании последних нескольких лет — «Вильярреала». Команда не сумела выиграть в первых трех турах Примеры, где только в одном поединке смогла добыть ничью — против «Севильи» (0:0).

    Казалось, победный выезд к «Леганесу» (1:0) может переломить неудачную серию. Тем не менее, коллектив и затем не сумел выиграть в двух встречах, хотя на сей раз уже не проиграл.

    И даже после того, как на выезде удалось разгромить «Атлетик» (3:0), «Желтая Субмарина» смогла всплыть на поверхность. В трех последующих поединках подопечные Хави Кальехи не узнали вкуса побед, дважды проиграв.

    «Атлетико»

    Начало сезона не могло порадовать «Атлетико» — вместо подтверждения своих чемпионских притязаний он одержал только одну победу в четырех стартовых турах — над «Райо Вальекано» (1:0) в домашних стенах. Однако победа над «Монако» на его поле (2:1) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов придала уверенности мадридцам в своих силах.

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    Подтверждением этому служит то, что в следующих двух поединках, которые пришлись на Примеру, «Матрасники» обыграли «Хетафе» (2:0) и «Уэску» (3:0). Благодаря этим победам клуб поднялся на третье место, отстав от тогдашнего ближайшего оппонента и лидера «Барселоны» на два очка.

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    • Дальше подопечные Диего Симеоне могли выиграть и дерби у «Реала» (0:0), но по итогам равной борьбы вынуждены были довольствоваться ничьей. Тем не менее, после поражения королевского клуба, а также своего успеха в восьмом туре «кольчонерос» обошли своих земляков и поднялись на третье место в одном балле от лидирующей «Севильи».

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,70, а ничья — в 3,00.

    Рекомендуем ставить на то, что набравший хорошую форму Антуан Гризманн забьет, и «Атлетико» выиграет за 4,00. 0

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    Прогноз на «Вильярреал» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00. В субботу, 20 октября, «Вильярреал» на своем поле примет «Атлетико» в рамках девятого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Эстадио де ла Керамика», начнется в 19:30 по московскому времени.
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