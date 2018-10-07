«Фулхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 8-го тура чемпионата Англии по футболу 7 октября

В рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» 7 октября примет на своем поле лондонский «Арсенал». Матч начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Фулхэм» — «Арсенал».

«Фулхэм»

Три очка разницы возвышают «Фулхэм» над зоной вылета, а игра прямых конкурентов дает толику надежды на светлое будущее. Впрочем, звание самой пропускающей команды Премьер-лиги всю надежду сводит на нет.

За семь туров ребята Славиши Йокановича пропустили 16 мячей. Забили при этом в два раза меньше — восемь. Вот в последнем туре «дачники» тоже не забили. По факту, «Фулхэм» не отличался в двух матчах из последних трех.

Причем что команде сербского наставника удалось невольно сделать комплимент «Эвертону», приравняв его к чемпиону Англии. Просто «ириски» обыграли лондонцев с аналогичным счетом — 3:0.

«Арсенал»

Более успешный лондонский клуб сейчас находится на пятом месте в таблице Премьер-лиги. Показатели команды Унаи Эмери на уровне, однако зависимость от места проведения матча никуда не делась и наблюдается уже на старте чемпионата.

Так, за четыре матча на «Эмирейтс» «Арсенал» пропустил три гола, тогда как за три поединка на чужих стадионах успел «глотнуть» шесть мячей.

Календарь и таблица АПЛ

Два последних матча в рамках АПЛ «канониры» выиграли с одинаковым счетом 2:0. Сначала под снарядами на «Эмирейтс» пал «Эвертон», а затем там же и «Уотфорд». Отметим, что все голы были забиты во вторых таймах, а окромя первого тура «Арсенал» не забивал менее двух мячей.

Прогноз

На «Крейвен Коттедж» «дачники» играют неплохо. По крайней мере так было в бытность команды в Чемпионшипе. Учитывая проблемы «Арсенала» с выездными матчами, может получится вполне интригующий матч.

Прогнозируем, что как минимум однажды «коттеджеры» распишутся в воротах «канониров». Тем не менее класс должен взять свое. Наша ставка — «2Х + ОЗ» за 1,83. 0