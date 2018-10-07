ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетик» — «Реал Сосьедад»Примера. Баскское дерби осталось за «Сосьедадом», «Реал» против «Алавеса» «Брайтон» — «Вест Хэм»АПЛ. «Брайтон» прервал беспроигрышную серию «Вест Хэма», «Тоттенхэм» встретится с «Кардиффом» «Арсенал» — «Уфа»РПЛ. «Арсенал» и «Уфа» поделили очки, «Ростов» сыграет с «Оренбургом»
  • 00:02
    • «Реал Сосьедад» выиграл баскское дерби
  • 23:52
    • Гол Мюррея принес «Брайтону» победу над «Вест Хэмом»
  • 21:25
    • «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью
  • 20:24
    • Перед Божовичем поставлена задача вывести «Крылья» в Лигу Европы
  • 20:12
    • Овечкин — самый популярный хоккеист НХЛ
  • 19:51
    • ЦСКА начал сезон в Единой лиге ВТБ с победы
  • 19:38
    • Дубль Кемппайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Слован»
    Все новости спорта

    Порядок бьет класс — или нет?

    «Фулхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 8-го тура чемпионата Англии по футболу 7 октября

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Фулхэм Арсенал
    Прогноз на «Фулхэм» — «Арсенал»
    Унаи Эмери
    В рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» 7 октября примет на своем поле лондонский «Арсенал». Матч начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Фулхэм» — «Арсенал».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Фулхэм»

    Три очка разницы возвышают «Фулхэм» над зоной вылета, а игра прямых конкурентов дает толику надежды на светлое будущее. Впрочем, звание самой пропускающей команды Премьер-лиги всю надежду сводит на нет.

    За семь туров ребята Славиши Йокановича пропустили 16 мячей. Забили при этом в два раза меньше — восемь. Вот в последнем туре «дачники» тоже не забили. По факту, «Фулхэм» не отличался в двух матчах из последних трех.

  • Голкипер «Арсенала» выбыл из строя на три-четыре недели
  • Читайте по теме

    • Причем что команде сербского наставника удалось невольно сделать комплимент «Эвертону», приравняв его к чемпиону Англии. Просто «ириски» обыграли лондонцев с аналогичным счетом — 3:0.

    «Арсенал»

    Более успешный лондонский клуб сейчас находится на пятом месте в таблице Премьер-лиги. Показатели команды Унаи Эмери на уровне, однако зависимость от места проведения матча никуда не делась и наблюдается уже на старте чемпионата.

    Так, за четыре матча на «Эмирейтс» «Арсенал» пропустил три гола, тогда как за три поединка на чужих стадионах успел «глотнуть» шесть мячей.

    Календарь и таблица АПЛ

    Два последних матча в рамках АПЛ «канониры» выиграли с одинаковым счетом 2:0. Сначала под снарядами на «Эмирейтс» пал «Эвертон», а затем там же и «Уотфорд». Отметим, что все голы были забиты во вторых таймах, а окромя первого тура «Арсенал» не забивал менее двух мячей.

    Прогноз

    На «Крейвен Коттедж» «дачники» играют неплохо. По крайней мере так было в бытность команды в Чемпионшипе. Учитывая проблемы «Арсенала» с выездными матчами, может получится вполне интригующий матч.

    Прогнозируем, что как минимум однажды «коттеджеры» распишутся в воротах «канониров». Тем не менее класс должен взять свое. Наша ставка — «2Х + ОЗ» за 1,83. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Сегодня в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Йокерит — СКА
  • Сегодня в 16:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Сегодня в 16:30
    •  4.33
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Аугсбург
  • Сегодня в 16:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Кардифф Сити
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Рубин — Урал
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Удинезе — Ювентус
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Сегодня в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Алавес — Реал Мадрид
  • Сегодня в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маурицио Сарри
  • Непобедимый «Челси»: претендует ли он на титул?
    • 15:13 30/09/2018     «Зенит» — «Анжи»
  • Семак навел порядок в раздевалке, но игру «Зениту» не поставил
    • 23:22 30/09/2018     Фрагмент матча
  • Легких групп не бывает. «Локомотив» снова проиграл в Лиге чемпионов
    • 23:33 03/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Фулхэм» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83. В рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» 7 октября примет на своем поле лондонский «Арсенал». Матч начнется в 14:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Спартак» упустил победу в добавленное время Футбол Не все потеряно. «Спартак» подал признаки жизни в Лиге ЕвропыДомашняя ничья московского «Спартака» в поединке Лиги Европы с «Вильярреалом» (3:3) — в нашем обзоре прессы Вчера в 10:550
  • 19:23
    • «Автомобилист» одержал 14-ю победу подряд
  • 19:07
    • ЦСКА подписал контракт с малийским форвардом
  • 13:56
    • Гендиректор «Анжи»: У игроков есть право не выйти на поле против ЦСКА
    Евгений Малкин набрал три очка Хоккей НХЛ. 13 шайб «Питтсбурга» и «Вашингтона», результативная игра Малкина и ПанаринаРезультаты матчей второго игрового регулярного чемпионата НХЛ Вчера в 09:350
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Разборки середняков
  • 4.30
    •
  • 23:35
    • «Тулуза» и «Ницца» обменялись голами
  • 23:27
    • «Торино» на своем поле одолел «Фрозиноне»
  • 23:21
    • «Вердер» одержал победу над «Вольфсбургом»
    Месси забил пять мячей в двух матчах Лиги чемпионов Футбол «Барселона» и блестящий Месси вернулись к своим корнямРеакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Барселона» 04/10/2018 в 20:300
  • 13:14
    • Лунев и Паредес вошли в команду недели Лиги Европы
  • 23:05
    • Нападающий «Уфы» получил сотрясение мозга в матче с «Арсеналом»
  • 22:55
    • «Локомотив-Кубань» разгромил «Зенит»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие