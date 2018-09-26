«Тоттенхэм» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 3-го раунда Кубка английской Лиги 26 сентября

В рамках третьего раунда Кубка английской Лиги «Тоттенхэм» 26 сентября примет на «МК» «Уотфорд». Начало — в 22.00 по Москве. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Уотфорд».

«Тоттенхэм»

Новая кампания начиналась для «Тоттенхэма» просто прекрасно. Гостевой выигрыш в первом туре у «Ньюкасла» (2:1), который в прошлом сезоне на своем поле редко кому давал послабление, после чего последовали домашняя победа над «Фулхэмом» (3:1), а также, словно вишенка на торте, разгром «МЮ» (3:0) в его логове.

Тем не менее, после этого лондонский клуб попал в пике, из которого не выходил три поединка. Когда «Шпоры» вели 1:0 до 69-й минуты выездной встречи с «Уотфордом», ничто не предвещало поражения 1:2, но даже после этого команда не смогла реабилитироваться на глазах родных фанатов и снова уступила — на сей раз «Ливерпулю» с тем же счетом.

На беду подопечных Маурисио Почеттино, не поднял настроение и старт в Лиге чемпионов, где на выезде они уступили «Интеру» (1:2), выигрывая 1:0 к 85-й минуте. К счастью для «Тоттенхэма», гостевой матч против «Брайтона» (2:1) в АПЛ прервал серию неудач.

«Уотфорд»

Уже который сезон «Уотфорд» мощно начинает сезон, что заставляет предрекать скорый спад в игре коллектива — именно так и происходило в предыдущие кампании. Что примечательно, предсезонная подготовка не предвещает такого старта, ведь «Шершни» выиграли два матча из пяти.

Однако стоило начаться официальным поединкам, как клуб начал добывать победу за победой: по итогам пяти игр (четыре в АПЛ и одна в Кубке Лиги) у него было пять выигрышей. При этом подопечные прекрасно знакомого российским болельщикам по работе с «Рубином» Хави Грасии в каждом из матчей забивали минимум два мяча (только в одном больше — три пропустил «Бернли» в чемпионате).

Увы для фанатов команды, этот спурт сменился спадом, который, правда, оставил ее в зоне Лиги чемпионов на четвертой позиции. Спустили ее с небес на землю «Манчестер Юнайтед» (домашнее поражения 1:2) и «Фулхэм» (выездная ничья 1:1).

Прогноз

Букмекеры, конечно, считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, а ничья в основное время — в 4,75.

Рекомендуем ставить на то, что первый тайм закончится вничью, но «Тоттенхэм» доведет матч до победы за 4,60. 0