«Енисей» — «Урал». Прогноз и ставки на матч РПЛ 22 сентября 2018 года

В субботу, 22 сентября, в рамках восьмого тура Российской Премьер-лиги красноярский «Енисей» на своем поле примет екатеринбургский «Урал». Встреча пройдет в Красноярске на стадионе «Центральный» и начнется в 11:30 по мск. Прогноз на «Енисей» — «Урал».

«Енисей»

После семи туров «львы» смогли заработать только пять очков и с таким количеством баллов расположились на 13 строке в турнирной таблице РПЛ.

Подопечные Дмитрия Аленичева в четырех стартовых поединках смогли добыть всего лишь одно очко, сыграв вничью на своем поле с московским ЦСКА (1:1).

Единственную победу в чемпионате «красно-синие» добыли только в пятом туре, обыграв в домашнем поединке самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0.

В следующем матче они, также на своем поле, разошлись миром с тульским «Арсеналом», а игра заключительного тура закончилась минимальным гостевым поражением от казанского «Рубина» — 0:1.

Пропустит предстоящий поединок дисквалифицированный нападающий Фегор Огуде, а полузащитник Егор Иванов не сыграет из-за травмы.

«Урал»

«Шмели» с пятью баллами расположились в турнирной таблице РПЛ строкой ниже чем их предстоящий соперник, уступая ему только по дополнительным показателям.

«Урал» сумел набрать первый балл чемпионата только в третьей игре первенства против московского «Динамо» (1:1). Затем команда Дмитрия Парфенова уступила на выезде «Зениту» со счетом 1:4.

В пятом туре уральцы добыли первую победу в сезоне, переиграв на своем поле «Ахмат» (2:1), после чего были разгромлены в гостях ЦСКА (0:4). Игра минувшего тура завершилась домашней ничьей с «Ростовом» — 1:1.

Календарь и таблица РПЛ

Не помогут гостям в этом матче форвард Павел Погребняк и полузащитник Георгий Чантурия, также может пропустить поединок хавбек Роман Емельянов.

В этом году оппоненты играли между собой в товарищеской встрече, и «Урал» одержал победу со счетом 2:0. Год назад они играли в матче Кубка России, в котором клуб из Красноярска взял верх — 2:0.

Прогноз

В этом поединке букмекеры считают фаворитом хозяев поединка, предлагая на их победу — 2.37.

На победу гостей дают — 3.55, ничья оценена — в 3.00.

«Львы» будут проводить первый поединок на своем стадионе после реконструкции, и этот матч вызвал большой интерес у красноярцев.

«Енисей» на своем поле в этом чемпионате пропустил только от «Зенита», а уральцы в гостях в одном матче смогли забить, а в другом нет.

Прогнозируем, что в этом поединке голы влетят в обе стороны, т.к. хозяев вперед погонят родные трибуны, что даст гостям шансы на забитый гол. 0