«Енисей» — «Урал». Прогноз и ставки на матч РПЛ 22 сентября 2018 года

«Енисей»
После семи туров «львы» смогли заработать только пять очков и с таким количеством баллов расположились на 13 строке в турнирной таблице РПЛ.
Подопечные Дмитрия Аленичева в четырех стартовых поединках смогли добыть всего лишь одно очко, сыграв вничью на своем поле с московским ЦСКА (1:1).
Единственную победу в чемпионате «красно-синие» добыли только в пятом туре, обыграв в домашнем поединке самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0.
В следующем матче они, также на своем поле, разошлись миром с тульским «Арсеналом», а игра заключительного тура закончилась минимальным гостевым поражением от казанского «Рубина» — 0:1.
Пропустит предстоящий поединок дисквалифицированный нападающий Фегор Огуде, а полузащитник Егор Иванов не сыграет из-за травмы.
«Урал»
«Шмели» с пятью баллами расположились в турнирной таблице РПЛ строкой ниже чем их предстоящий соперник, уступая ему только по дополнительным показателям.
«Урал» сумел набрать первый балл чемпионата только в третьей игре первенства против московского «Динамо» (1:1). Затем команда Дмитрия Парфенова уступила на выезде «Зениту» со счетом 1:4.
В пятом туре уральцы добыли первую победу в сезоне, переиграв на своем поле «Ахмат» (2:1), после чего были разгромлены в гостях ЦСКА (0:4). Игра минувшего тура завершилась домашней ничьей с «Ростовом» — 1:1.
Не помогут гостям в этом матче форвард Павел Погребняк и полузащитник Георгий Чантурия, также может пропустить поединок хавбек Роман Емельянов.
В этом году оппоненты играли между собой в товарищеской встрече, и «Урал» одержал победу со счетом 2:0. Год назад они играли в матче Кубка России, в котором клуб из Красноярска взял верх — 2:0.
Прогноз
В этом поединке букмекеры считают фаворитом хозяев поединка, предлагая на их победу — 2.37.
На победу гостей дают — 3.55, ничья оценена — в 3.00.
«Львы» будут проводить первый поединок на своем стадионе после реконструкции, и этот матч вызвал большой интерес у красноярцев.
«Енисей» на своем поле в этом чемпионате пропустил только от «Зенита», а уральцы в гостях в одном матче смогли забить, а в другом нет.
Прогнозируем, что в этом поединке голы влетят в обе стороны, т.к. хозяев вперед погонят родные трибуны, что даст гостям шансы на забитый гол. 0