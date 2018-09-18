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    «Енисей» матч с «Уралом» проведет в Красноярске

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    На заседании бюро исполкома РФС было принято решение допустить стадион «Енисея» в Красноярске к проведению матчей РПЛ.

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    «Допустить, в виде исключения, Центральный стадион им. Ленинского комсомола (г. Красноярск) к проведению матча 8-го тура чемпионата России между "Енисеем" и "Уралом" на основании пункта 10.1 статьи 10 регламента РПЛ и возложить на АНО "Футбольный клуб Енисей" обязанность по устранению замечаний Комиссии РФС по сертификации стадионов для получения сертификата РФС 1-й категории Центральным стадионом им. Ленинского комсомола (г. Красноярск) к дате проведения матча 10-го тура между "Енисеем" и "Спартаком" 7 октября 2018 года», — говорится в сообщении РФС.

    Напомним, из-за реконструкции арены в Красноярске «Енисей» проводил домашние матчи на стадионе «Геолог» в Тюмени. 0

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