«Енисей» матч с «Уралом» проведет в Красноярске

На заседании бюро исполкома РФС было принято решение допустить стадионв Красноярске к проведению матчей РПЛ.

«Допустить, в виде исключения, Центральный стадион им. Ленинского комсомола (г. Красноярск) к проведению матча 8-го тура чемпионата России между "Енисеем" и "Уралом" на основании пункта 10.1 статьи 10 регламента РПЛ и возложить на АНО "Футбольный клуб Енисей" обязанность по устранению замечаний Комиссии РФС по сертификации стадионов для получения сертификата РФС 1-й категории Центральным стадионом им. Ленинского комсомола (г. Красноярск) к дате проведения матча 10-го тура между "Енисеем" и "Спартаком" 7 октября 2018 года», — говорится в сообщении РФС.

Напомним, из-за реконструкции арены в Красноярске «Енисей» проводил домашние матчи на стадионе «Геолог» в Тюмени. 0