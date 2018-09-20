ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» вырвал победу в добавленное время«Ливерпуль» продолжает дело, начатое в прошлом сезоне «Галатасарай» — «Локомотив»«Локо» был хуже «Галатасарая», но не настолько Денис ГлушаковПовод найден. Глушаков не вернется из-за лайка
  • 13:01
    • Родченков заявил, что восстановление РУСАДА станет катастрофой для всего спорта
  • 10:13
    • Ещенко, Глушаков и Адриано не полетели на матч с «Рапидом»
  • 08:55
    • Вальверде: Месси делает фантастические вещи обыденными
  • 23:57
    • «Ливерпуль» обыграл ПСЖ на «Энфилде»
  • 23:53
    • «Локомотив» крупно проиграл «Галатасараю» в Стамбуле
  • 00:19
    • «Црвена Звезда» разошлась миром с «Наполи»
  • 00:15
    • «Шальке» и «Порту» сыграли вничью
    Все новости спорта

    «Рейнджерс» едет в Испанию за очками

    «Вильярреал» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 20 сентября 2018 года

    Лига Европы Футбол Испании Вильярреал Рейнджерс
    Прогноз на «Вильярреал» — «Рейнджерс»
    Футболисты «Рейнджерса»
    В четверг, 20 сентября, в матче первого тура в группе G Лиги Европы испанский «Вилльярреал» сыграет с шотландским «Рейнджарсом». Встреча, которая пройдет на «Эль-Мадригале», начнется в 19:55 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Рейнджерс».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Вильярреал»

    «Желтая субмарина» финишировала в прошлом сезоне Примеры на пятой строке, отстав от четвертого лигачемпионовского места на 12 очков.

    Эта позиция позволила «Вильярреалу» в этом розыгрыше Лиги Европы сразу стартовать с группового этапа. Впрочем, как и в минувшем сезоне, где испанский клуб занял первое место в своем квартете, но в 1/16 финала прекратил выступление, проиграв в двух поединках французскому «Лиону» (0:1 и 1:3).

    На данный момент дружина Хавьери Кальехи успела провести четыре поединка в Ла Лиге, в которых набрала четыре балла и расположилась на 14 строке турнирки.

  • Третий лишний? В УЕФА решили создать еще один еврокубок
  • Новый турнир должен появиться через три года
  • 12/09/2018

    • Начала чемпионат с домашнего поражения от «Реал Сосьедада» (1:2), затем привезла один пункт из Севильи (0:0), потом снова проиграла дома — «Жироне» (0:1). И только в последнем туре «Вильярреал» добыл три очка, одолев на выезде «Леганес» — 1:0.

    «Рейнджерс»

    «Джерс» начал свой путь в этом розыгрыше Лиги Европы с первого отборочного раунда. На этом этапе шотландцы не знали проблем с македонским «Шкупи» (2:0 и 0:0).

    Затем команда Стивена Джеррарда выбила хорватский «Осиек» (1:1 и 1:0), на третьем этапе квалификации она прошла словенский «Марибор» (3:1 и 0:0).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В раунде плей-офф «Рейнджерсу» противостояла российская «Уфа». В первом матче шотландцы добились минимальной домашней победы со счетом 1:0, а в ответном поединке сыграли 1:1, проведя почти всю встречу в меньшинстве.

    На внутренней арене 54-кратный чемпион Шотландии идет пока на четвертом месте, имея в своем активе восемь очков после пяти игр. В этом сезоне «светло-синие» провели 14 официальных матчей, проиграв только в одном из них — в гостях «Селтику» (0:1).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вилярреала» — 1.33, победа «Рейнджерса» — 10.00, ничья — 5.40.

    «Желтая субмарина» на данный момент находится в не лучшей форме, поэтому «джерс» могут рассчитывать на добытые очки, но прогнозировать, что гости не проиграют мы не рискуем, поэтому, поставим на них с форой (+1,5). 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Аякс — АЕК
  • Сегодня в 19:55
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шахтер — Хоффенхайм
  • Сегодня в 19:55
    •  2.00
  • Прогноз на матч Виктория — ЦСКА
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Валенсия — Ювентус
  • Сегодня в 22:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 22:00
    •  4.86
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Валенсия — Ювентус
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лион
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бенфика — Бавария
  • Сегодня в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Кейлор Навас
  • Трансферный дайджест. 11-17 сентября
    • 22:14 17/09/2018     «Локомотив» — «Динамо»
  • Ни игры, ни результата: За «Локомотив» и Семина тревожно
    • 02:13 15/09/2018     Джон Терри
  • Терри к нам не поедет
    • 01:58 13/09/2018
    Прогноз на «Вильярреал» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93. В четверг, 20 сентября, в матче первого тура в группе G Лиги Европы испанский «Вилльярреал» сыграет с шотландским «Рейнджарсом». Встреча, которая пройдет на «Эль-Мадригале», начнется в 19:55 мск.
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол «Реал» уже не фаворит. Как трансфер Роналду повлиял на расклады в Лиге чемпионов«Барселона», «Реал», «Ювентус» или англичане — кто выиграет ЛЧ в этом сезоне? Вчера в 14:230
  • 13:15
    • Геркус: Разгром от «Галатасарая» сильно бьет по нашим амбициям
  • 13:31
    • Два игрока «Валенсии» пропустят матч ЛЧ против «Ювентуса»
  • 12:45
    • Александрова во втором круге турнира в Сеуле сыграет с Остапенко
    «Галатасарай» Футбол ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Галатасараю», «Виктория» примет ЦСКАОбзор и результаты матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/19 00:390
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Чешский выезд ЦСКА и сложные времена «Валенсии»
  • 4.86
    •
  • 12:35
    • Симеоне: Гризманн провел отличный матч против «Монако»
  • 12:20
    • Серия Б опровергла информацию о приостановлении чемпионата
  • 12:06
    • Чалов: В Лиге чемпионов нет проходных команд
    Френки Де Йонг Футбол Таланты, которые могут «взорвать» Лигу чемпионовДесятка перспективных игроков, которые уже в нынешнем сезоне могут заявить о себе в самом престижном турнире Европы Вчера в 13:480
  • 11:19
    • Мещеряков: «Локомотив» показал чуть ли не лучший футбол в сезоне
  • 11:02
    • Корея и КНДР подадут совместную заявку на Игры-2032
  • 10:49
    • «Майами» продлил контракт с Уэйдом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие