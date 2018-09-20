«Вильярреал» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 20 сентября 2018 года

В четверг, 20 сентября, в матче первого тура в группе G Лиги Европы испанский «Вилльярреал» сыграет с шотландским «Рейнджарсом». Встреча, которая пройдет на «Эль-Мадригале», начнется в 19:55 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Рейнджерс».

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» финишировала в прошлом сезоне Примеры на пятой строке, отстав от четвертого лигачемпионовского места на 12 очков.

Эта позиция позволила «Вильярреалу» в этом розыгрыше Лиги Европы сразу стартовать с группового этапа. Впрочем, как и в минувшем сезоне, где испанский клуб занял первое место в своем квартете, но в 1/16 финала прекратил выступление, проиграв в двух поединках французскому «Лиону» (0:1 и 1:3).

На данный момент дружина Хавьери Кальехи успела провести четыре поединка в Ла Лиге, в которых набрала четыре балла и расположилась на 14 строке турнирки.

Начала чемпионат с домашнего поражения от «Реал Сосьедада» (1:2), затем привезла один пункт из Севильи (0:0), потом снова проиграла дома — «Жироне» (0:1). И только в последнем туре «Вильярреал» добыл три очка, одолев на выезде «Леганес» — 1:0.

«Рейнджерс»

«Джерс» начал свой путь в этом розыгрыше Лиги Европы с первого отборочного раунда. На этом этапе шотландцы не знали проблем с македонским «Шкупи» (2:0 и 0:0).

Затем команда Стивена Джеррарда выбила хорватский «Осиек» (1:1 и 1:0), на третьем этапе квалификации она прошла словенский «Марибор» (3:1 и 0:0).

Календарь и таблица Лиги Европы

В раунде плей-офф «Рейнджерсу» противостояла российская «Уфа». В первом матче шотландцы добились минимальной домашней победы со счетом 1:0, а в ответном поединке сыграли 1:1, проведя почти всю встречу в меньшинстве.

На внутренней арене 54-кратный чемпион Шотландии идет пока на четвертом месте, имея в своем активе восемь очков после пяти игр. В этом сезоне «светло-синие» провели 14 официальных матчей, проиграв только в одном из них — в гостях «Селтику» (0:1).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вилярреала» — 1.33, победа «Рейнджерса» — 10.00, ничья — 5.40.

«Желтая субмарина» на данный момент находится в не лучшей форме, поэтому «джерс» могут рассчитывать на добытые очки, но прогнозировать, что гости не проиграют мы не рискуем, поэтому, поставим на них с форой (+1,5). 0