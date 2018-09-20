«Дюделанж» — «Милан». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 20 сентября 2018 года

В первом туре группового этапа Лиги Европы сезона 2018/19 «Дюделанж» из Люксембурга на своем поле сыграет с итальянским «Миланом». Матч пройдет 20 сентября и начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Дюделанж» — «Милан».

«Дюделанж»

«Дюделанж» добились самого громкого успеха в истории люксембуржского футбола. Он стал первым клубом из Люксембурга, пробившимся на групповую стадию какого-либо еврокубка.

После неудачного выступления в Лиги чемпионов, где красно-желтые проиграли венгерскому «МОЛ Види» (1:1 и 1:2), команда немецкого специалиста Дино Топпмеллера переместилась в Лигу Европы, в которой прошла трех соперников.

Поочередно были выбиты косовская «Дрита» (2:1 и 1:1), польская «Легия» (2:2 и 2:1) и румынский «Клуж» (2:0 и 3:2).

Все прогнозы на Лигу Европы

Отдав все силы на еврокубки «Дюделанж» пожертвовал национальным чемпионата, где он провел на две игры меньше, чем другие команды, и расположился сейчас внизу турнирной таблицы, набрав шесть очков в четырех играх.

«Милан»

«Россонери» только через суд вернули себе право выступать в Лиге Европы, ведь УЕФА хотел запретить играть им в еврокубках из-за нарушения правил финансового фейер-плей.

В прошлом сезоне «Милан» занял первое место в своей группе ЛЕ и смог дойти до 1/8 финала турнира, где был остановлен лондонским «Арсеналом» (0:2 и 1:3).

В этом чемпионате Италии подопечные Дженнаро Гаттузо успели провести три поединка, в которых набрали четыре очка и на данный момент 13.

Календарь и таблица Лиги Европы

Стартовали в Серии А с выездного поражения от «Наполи» со счетом 2:3, затем на своем поле одолели «Рому» — 2:1, а последнем туре расписали мировую с «Кальяри» (1:1) в гостях.

Прогноз

«Дюделанж» отдаст все силы, чтобы удачно стартовать на групповой стадии Лиги Европы. Несмотря на большую разницу в классе команд, «Милану» предстоит приложить усилия для взятие трех очков, ведь Гаттузо, скорее всего, выпусти резервный состав.

Прогнозируем, что хозяева все же смогут порадовать свою публику и забьют гол, впрочем, как и гости. 0