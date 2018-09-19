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    «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на Лигу чемпионов 19 сентября 2018 года

    Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Футбол Англии
    Прогноз на «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед»
    Гийом Оаро
    19 сентября в стартовом туре группы Н Лиги чемпионов «Янг Бойз» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Начнется матч в 22:00 мск. Прогноз на «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед».
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    «Янг Бойз»

    Чемпионство-не чемпионство, а отбор пройти надо. Так, «Янг Бойз» в ЛЧ успешно миновал квалификационную спарку с «Динамо Загреб» (1:1; 2:1).

    Кому-то покажется не слишком уверенной победой, но заметьте — до этого противостояния «Динамо Загреб» было в лидерах по количеству забитых голов (10 мячей за 4 игры) и одной из самых крепких по количеству пропущенных (всего 2 гола).

    Коллектив Герардо Сеоане уверенно лидирует в швейцарской Суперлиге после шести туров. К слову, преимущество «столичных» над своими оппонентами составляет уже восемь очков. Ведь «Янг Бойз» еще не проигрывал в новом сезоне.

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    • Что отличает «желто-черных», так это разница в приоритетах в зависимости от места проведения матча. Дома команда Сеоане ориентируется на количество, на выезде — на качество. Ведь на выезде в среднем точность ударов «пчел» составляет порядка 55%, а дома — порядка 35%.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манкунианцы» находятся под давлением с самого начала сезона. Во многом благодаря своему одиозному наставнику. Хотя тот и старался взять весь удар на себя. Его слова о том, что он лучший в мире даже сейчас можно трактовать только как психологический трюк для смещения внимания прессы с игроков на себя.

    Есть, для чего стараться: в трех стартовых турах «Манчестер Юнайтед» потерпел два поражения, пропустив по три гола от «Тоттенхэма» и «Брайтона».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Однако ценой натужных усилий «дьяволы» смогли добыть две победы в двух последних турах: сначала разносили «Бернли» в пух и прах (21 удар), но забили только дважды (2:0), а потом ориентировались на качество (6 попаданий из 9-ти ударов) против «Уотфорда» и тоже забили два гола (2:1).

    Прогноз

    Составляя прогноз, волей-неволей мониторишь мнения других экспертов. Так вот, как же странно читать, что «Янг Бойз» будет «поставщиком очков» другим командам квартета.

    Как будто это не «пчелы» забили 15 голов в последних четырех матчах чемпионата Швейцарии. То, что уровень разный, понятно. Но внимание обратить стоит.

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    • Тем более, что форма «Юнайтед» сейчас не ахти. Ждем как минимум одного гола хозяев. Наша ставка — «Янг Бойз забьет» за 1,52. 0

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    Прогноз на «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.52. 19 сентября в стартовом туре группы Н Лиги чемпионов «Янг Бойз» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Начнется матч в 22:00 мск.
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