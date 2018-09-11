УЕФА создаст новый клубный турнир

планирует представить новый клубный турнир, который будет проводиться наряду с, передает Football Italia.

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По информации источника, старт проекту будет дан в 2021 году.

«Ждали одобрения от исполкома УЕФА и теперь получили его. Количество участников турниров под эгидой УЕФА увеличится до 96 клубов с сезона-2021/22. Система нуждается в обновлении», — заявил председатель комитета организации по клубным соревнованиям Андреа Аньелли.

Представитель УЕФА не стал раскрывать деталей того, как будет организован турнир и в какие сроки он пройдет. Источник полагает, что формат нового соревнования будет схож с Кубком обладателей кубков. В турнире, проводившемся УЕФА с 1960 по 1999 год, встречались команды-победители национальных кубков. 0