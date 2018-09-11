УЕФА создаст новый клубный турнир

Андреа Аньелли
uefa.com
По информации источника, старт проекту будет дан в 2021 году.
«Ждали одобрения от исполкома УЕФА и теперь получили его. Количество участников турниров под эгидой УЕФА увеличится до 96 клубов с сезона-2021/22. Система нуждается в обновлении», — заявил председатель комитета организации по клубным соревнованиям Андреа Аньелли.
Представитель УЕФА не стал раскрывать деталей того, как будет организован турнир и в какие сроки он пройдет. Источник полагает, что формат нового соревнования будет схож с Кубком обладателей кубков. В турнире, проводившемся УЕФА с 1960 по 1999 год, встречались команды-победители национальных кубков. 0