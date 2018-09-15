«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз на АПЛ 15 сентября 2018 года

5-й тур футбольного первенства Англии 15 сентября сведет на газоне «Уэмбли» местный «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Поединок начнется в 14:30 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

«Тоттенхэм»

Форма. Сейчас команда Почеттино находится на пятой строчке турнирной таблицы с 9-ю очками. За четыре тура «Тоттенхэм» забил 9 голов, пропустив при этом четыре.

Три стартовых тура увенчались победами, самой сладкой из которых была «сухая» «виктория» над «Манчестер Юнайтед» на его поле. В последнем туре проигрыл на выезде «Уотфорду» 1:2.

Крайний матч. В последнем туре повторилась беда прошлого сезона, когда «шпоры» потеряли очки на «Викаридж Роуд». Только тогда они сыграли с «Уотфордом» 1:1, в этом же сезоне и вовсе проиграли (1:2).

Главная беда — в реализации. Из 11-ти ударов всего 2 пришлось в рамку ворот соперника. А ответный гол «шершни» забили себе сами.

Ключевой факт. Если учитывать только домашние матчи, то «лилейно-белые» выглядят вполне уверенно: «Тоттенхэм» не проигрывал 36 матчей Премьер-лиги на своем поле из последних 38-ми.

«Ливерпуль»

Форма. Одно слово — сумасшедшая. Безоговорочное первое место и максимум очков после четырех туров. Девять забитых и всего один пропущенный.

Правда, с каждым туром результативность падала. Стартовый разгром «Вест Хэма» 4:0 продолжился победой над «Кристал Пэлас» со счетом 2:0, потом последовали две победы с разницей в один мяч.

Крайний матч. Юрген Клопп снова сделал ставку на бодрое начало. В матче против «Лестера» «Ливерпуль» забил оба своих гола в первом тайме, а 7 ударов из 10-ти пришлись именно на первую половину.

Примечательно, что три удара были нанесены головой. Нетипично для «мерсисайдской» команды, которая преимущественно играет низом.

Все прогнозы на АПЛ

Ключевой факт. «Ливерпуль» — самая обороноспособная команда. В среднем команда Юргена Клоппа позволяет своим соперникам нанести всего 6 ударов по своим воротам. Это наименьшее число среди всех команд АПЛ. И да, реализация моментов соперниками «красных» составляет всего 4,2% — тоже последний показатель.

Прогноз

Обе команды нацелены на атаку, но не гнушаются соскочить на стандарты в случае необходимости. Так, «Ливерпуль» в новом сезоне в среднем подает 6 корнеров за матч (3-е место в АПЛ), «Тоттенхэм» — 5,5 корнеров (5-е место).

Предполагаем, что в виду упорной борьбы вполне вероятно большое количество угловых в этом матче. Ставка №1 — «Угловые: ТБ 9,5» за 1,62.

Также отметим, что «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» занимают 3-е и 4-е места в АПЛ по среднему количеству ударов по воротам: 13 и 12,25 соответственно. Это при точности выше 52% (около 7-ми попаданий). Скорее всего «мерсисайдцы» снова сыграют на резких выпадах, противостоять которым «шпоры» умеют не очень хорошо.

Поэтому предлагаем ставку №2 — «Ливерпуль забьет 1 и более голов и подаст 5 и более угловых» за 2,10. 0