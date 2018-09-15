ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пока что Александер Чеферин отрицает возможность проведения финала ЛЧ в СШАУЕФА проведет финал Лиги чемпионов в США или проиграет Поль ПогбаДеньги, но не слава. Как «МЮ» потерял свой статус ЖуниньоНазад в 90-е. 15 лучших голов английской Премьер-лиги
  • 22:31
    • «Магнитка» прервала победную серию «Авангарда»
  • 22:19
    • ЦСКА потерпел второе подряд поражение в КХЛ
  • 21:15
    • Аверина и Солдатова завоевали золотые медали ЧМ по художественной гимнастике
  • 18:03
    • В Испании закрыли расследование по допинговому делу Черышева
  • 17:16
    • Головин может дебютировать в составе «Монако» 15 сентября
  • 16:51
    • Капитан «Спартака» вернулся в общую группу
  • 16:33
    • Защитник «Ганновера может получить российское гражданство
    Все новости спорта

    Это не свадьба — можно и на углу сесть

    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз на АПЛ 15 сентября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Ливерпуль
    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
    Юрген Клопп
    5-й тур футбольного первенства Англии 15 сентября сведет на газоне «Уэмбли» местный «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Поединок начнется в 14:30 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Тоттенхэм»

    Форма. Сейчас команда Почеттино находится на пятой строчке турнирной таблицы с 9-ю очками. За четыре тура «Тоттенхэм» забил 9 голов, пропустив при этом четыре.

    Три стартовых тура увенчались победами, самой сладкой из которых была «сухая» «виктория» над «Манчестер Юнайтед» на его поле. В последнем туре проигрыл на выезде «Уотфорду» 1:2.

  • Лучшие бомбардиры современности. От Бензема до Лукаку
  • Десятка лучших нападающих мирового футбола на сегодняшний день
  • 12/09/2018

    • Крайний матч. В последнем туре повторилась беда прошлого сезона, когда «шпоры» потеряли очки на «Викаридж Роуд». Только тогда они сыграли с «Уотфордом» 1:1, в этом же сезоне и вовсе проиграли (1:2).

    Главная беда — в реализации. Из 11-ти ударов всего 2 пришлось в рамку ворот соперника. А ответный гол «шершни» забили себе сами.

    Ключевой факт. Если учитывать только домашние матчи, то «лилейно-белые» выглядят вполне уверенно: «Тоттенхэм» не проигрывал 36 матчей Премьер-лиги на своем поле из последних 38-ми.

    «Ливерпуль»

    Форма. Одно слово — сумасшедшая. Безоговорочное первое место и максимум очков после четырех туров. Девять забитых и всего один пропущенный.

    Правда, с каждым туром результативность падала. Стартовый разгром «Вест Хэма» 4:0 продолжился победой над «Кристал Пэлас» со счетом 2:0, потом последовали две победы с разницей в один мяч.

    Крайний матч. Юрген Клопп снова сделал ставку на бодрое начало. В матче против «Лестера» «Ливерпуль» забил оба своих гола в первом тайме, а 7 ударов из 10-ти пришлись именно на первую половину.

  • «Ливерпуль» планирует продлить контракт с защитником
  • Читайте по теме

    • Примечательно, что три удара были нанесены головой. Нетипично для «мерсисайдской» команды, которая преимущественно играет низом.

    Все прогнозы на АПЛ

    Ключевой факт. «Ливерпуль» — самая обороноспособная команда. В среднем команда Юргена Клоппа позволяет своим соперникам нанести всего 6 ударов по своим воротам. Это наименьшее число среди всех команд АПЛ. И да, реализация моментов соперниками «красных» составляет всего 4,2% — тоже последний показатель.

    Прогноз

    Обе команды нацелены на атаку, но не гнушаются соскочить на стандарты в случае необходимости. Так, «Ливерпуль» в новом сезоне в среднем подает 6 корнеров за матч (3-е место в АПЛ), «Тоттенхэм» — 5,5 корнеров (5-е место).

    Предполагаем, что в виду упорной борьбы вполне вероятно большое количество угловых в этом матче. Ставка №1 — «Угловые: ТБ 9,5» за 1,62.

    Также отметим, что «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» занимают 3-е и 4-е места в АПЛ по среднему количеству ударов по воротам: 13 и 12,25 соответственно. Это при точности выше 52% (около 7-ми попаданий). Скорее всего «мерсисайдцы» снова сыграют на резких выпадах, противостоять которым «шпоры» умеют не очень хорошо.

    Поэтому предлагаем ставку №2 — «Ливерпуль забьет 1 и более голов и подаст 5 и более угловых» за 2,10. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Сегодня в 17:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ницца — Ренн
  • Сегодня в 20:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Айнтрахт
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сент-Этьен
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Уэска — Райо Вальекано
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Рубин — Енисей
  • Завтра в 14:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Уфа — ЦСКА
  • Завтра в 16:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Сборная России в очередной раз влюбила в себя фанатов
    • 23:37 10/09/2018     Мануэль Пеллегрини
  • Тревожный старт «Вест Хэма»: Пеллегрини нужно что-то менять
    • 01:55 12/09/2018     Жуниньо
  • Назад в 90-е. 15 лучших голов английской Премьер-лиги
    • Вчера в 16:21
    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62. 5-й тур футбольного первенства Англии 15 сентября сведет на газоне «Уэмбли» местный «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Поединок начнется в 14:30 мск.
    Тоже интересно
    Денис Черышев Футбол Черышев, Головин и компания. Кто сменил клуб благодаря ЧМ-2018Футболисты, которым удалось заявить о себе на минувшем чемпионате мира-2018 в России Вчера в 17:210
  • 23:01
    • Никитин: Надо все переосмыслить и начать с нуля
  • 22:45
    • «Слован» нанес московскому «Динамо» пятое поражение в сезоне
  • 22:06
    • Российские баскетболисты уступили Чехии в отборе на ЧМ-2019
    Джон Терри Футбол Терри к нам не поедетХроника несостоявшего трансфера легенды «Челси» в «Спартак» Вчера в 01:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Волейбольный ЧМ и матч ЦСКА в КХЛ
  • 4.29
    •
  • 21:51
    • Панарин не готов обсуждать с «Коламбусом» долгосрочный контракт
  • 21:34
    • «Лацио» договорился о новом контракте с лидером команды
  • 19:59
    • «Автомобилист» на выезде разгромил «Трактор»
    Карим Бензема Футбол Лучшие бомбардиры современности. От Бензема до ЛукакуДесятка лучших нападающих мирового футбола на сегодняшний день 12/09/2018 в 19:000
  • 19:43
    • «Ницца» вывела Балотелли из состава
  • 19:27
    • Эмери: Озил чувствует себя счастливым
  • 19:13
    • Терри может начать тренерскую карьеру в Англии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 18 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие