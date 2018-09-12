«Ливерпуль» планирует продлить контракт с защитником

Защитникведет переговоры с мерсисайдцами о заключении нового контракта, сообщает Daily Mirror.

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Руководство «красных» очень довольно последними выступлениями 21-летнего футболиста и планирует поднять ему зарплату.

Напомним, что Гомес перешел в «Ливерпуль» из «Чарльтона» в 2015-м году. Цена трансфера составила около 3,5 миллиона фунтов.

В нынешнем сезоне защитник занял место в основном составе мерсисайдцев в паре с Вирджилом ван Дейком. В стартовых четырех турах команда набрала максимальное количество очков (12) и пропустила лишь один гол. Гомес принял участие во всех матчах. 0