ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль ПеллегриниТревожный старт «Вест Хэма»: Пеллегрини нужно что-то менять
  • 10:09
    • Овечкин и Неймар обменялись подарками
  • 08:20
    • Лидер «Реала» планирует зимой сменить клуб
  • 08:02
    • Сборная Бразилии разгромила Сальвадор в США
  • 00:20
    • Рашфорд принес сборной Англии победу над Швейцарией
  • 23:55
    • Сборная Бельгии крупно обыграла Исландию в Лиге Наций
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» планирует продлить контракт с защитником

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Календарь АПЛ
    Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес ведет переговоры с мерсисайдцами о заключении нового контракта, сообщает Daily Mirror.

    Джозеф Гомес
    Джозеф Гомес
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Руководство «красных» очень довольно последними выступлениями 21-летнего футболиста и планирует поднять ему зарплату.

    Напомним, что Гомес перешел в «Ливерпуль» из «Чарльтона» в 2015-м году. Цена трансфера составила около 3,5 миллиона фунтов.

    В нынешнем сезоне защитник занял место в основном составе мерсисайдцев в паре с Вирджилом ван Дейком. В стартовых четырех турах команда набрала максимальное количество очков (12) и пропустила лишь один гол. Гомес принял участие во всех матчах. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Тревожный старт «Вест Хэма»: Пеллегрини нужно что-то менять
  • 01:55
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Динамо»
  • 1.70
  • Послезавтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Ак Барс» победное шествие «Авангарда»?
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Ухудшит ли «Динамо» игровой кризис чемпиона?
  • «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Орлята» порадуют свою публику
  • «Ницца» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол Сборная России в очередной раз влюбила в себя фанатовКрупная победа россиян над сборной Чехии — в нашем обзоре прессы 10/09/2018 в 23:370
  • 08:52
    • Аршавин: Хотел играть в команде, где я полезен
  • 10:56
    • Газинский: Выхожу на новый уровень
  • 10:40
    • «Ливерпуль» планирует продлить контракт с защитником
    Поль Погба Футбол Трансферный дайджест. 4-10 сентябряЧем кончатся мытарства Погба в «МЮ», потеряет ли «Зенит» аргентинскую звезду, куда подастся ветеран «Челси» и другие трансферные новости последних дней 10/09/2018 в 20:410
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кубок Короля
  • 3.15
    •
  • 10:25
    • Президент Либерии сыграл за сборную страны
  • 08:37
    • Далич: Хорватия была очень хороша в первые 20 минут, но затем мы просто исчезли с поля
  • 00:33
    • Польша сыграла вничью с Ирландией
    Испания выиграла в дебютном матче Луиса Энрике Футбол Новый стиль Испании спустил Англию с небес на землюРеакция прессы на матч Англия — Испания 10/09/2018 в 18:090
  • 21:55
    • ЦСКА потерпел домашнее поражение от «Локомотива»
  • 21:47
    • Дина Аверина выиграла второе золото ЧМ в Софии
  • 21:06
    • Молодежная сборная России проиграла Сербии в матче отбора ЧЕ-2019
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие