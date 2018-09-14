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    «Орлята» порадуют свою публику

    «Ницца» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 14 сентября 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Ницца Ренн
    Прогноз на «Ницца» — «Ренн»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В пятницу, 14 сентября, открывать пятый тур чемпионата Франции будут «Ницца» и «Ренн». Матч пройдет на стадионе «Альянц Ривьера». Начало встречи — в 20:00 по мск. Прогноз на «Ницца» — «Ренн».
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    «Ницца»

    «Орлята» после четырех проведенных матчей набрали только четыре очка и на данный момент расположились на 17 строке в турнирной таблице.

    Стартовали «гимназисты» в новом сезоне с домашнего поражения от «Реймса» (0:1). Во втором туре они расписали мировую с «Каном» (1:1) на выезде.

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    Поединок третьего тура закончился домашним разгромным поражением от «Дижона» со счетом 0:4. А вот игра последнего тура французского первенства принесла «Ницце» сенсационную победу над «Лионом» (1:0) в гостях.

    «Ренн»

    «Красно-черные» проиграли в первой игре чемпионата «Лиллю» на выезде со счетом 1:3, но затем «Ренн» не проигрывает.

    На своем поле одержал победу над «Анже» 1:0, потом на «Велодроме» подопечные Сабри Лямуши разошлись миром с «Марселем» — 2:2, хотя по ходу встречи вели в счете 2:0. В четвертом туре они переиграли на своей арене «Бордо» (2:0).

    В турнирной таблице «Ренн» идет на шестом месте, имея в своем активе семь очков, отставая от третьей «Тулузы» на два балла.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Через три дня после этой игры, «Ренну» предстоит провести домашний поединок Лиги Европы против чешского «Яблонеца».

    В сезоне 2017-18 «Ницца» на своем поле сыграла вничью с предстоящим соперником со счетом 1:1, а на выезде «орлята» выиграли — 1:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ниццы» — 2.33, победа «Ренна» — 3.20, ничья — 3.25.

    «Орлята» в этом сезоне еще не забивали на своем поле, проиграв обе игры. «Красно-черные» пока на выезде тоже не впечатляют (только одна ничья), и к тому же «Ренну» предстоит еще играть и в еврокубках через три дня. Так что, сейчас самое подходящее время для хозяев взять очки на своем поле.

    Наш прогноз — победа «Ниццы» с форой (0) за 1.69. 0

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