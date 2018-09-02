«Ахмат» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч РПЛ 2 сентября 2018 года

В воскресенье, 2 сентября, грозненский «Ахмат» на своем поле примет «Уфу» в матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Встреча начнется в 21:30 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Уфа».

«Ахмат»

«Волки» после пяти туров заработали четыре очка, с которыми они расположились на 13 месте. Начали они этот чемпионат с гостевого поражения от «Ростова» — 0:1.

Во втором туре грозненцы добыли пока единственную победу в этом сезоне. Чеченский клуб на своем поле минимально переиграл новичка элиты «Енисей» со счетом 1:0.

Затем последовало поражение в Туле от «Арсенала» (1:3), при этом «Ахмат» забил первый и с 41-й минуты играл в большинстве.

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В четвертом туре подопечные Игоря Ледяхова на своей арене расписали мировую с казанским «Рубином» — 1:1. Игра заключительного тура закончилась поражение в Екатеринбурге от «Урала» — 1:2.

В лазарете команды находится албанский форвард Одисе Роши.

«Уфа»

«Горожане» находятся строчкой ниже своего предстоящего соперника, имея такое же количество очков. Свои очки они набрали в первых двух турах.

На старте чемпионата дружина Сергея Томарова в домашней игре сыграла вничью с московским «Локомотивом» — 0:0, а во втором игровом дне тоже дома разгромила «Анжи» со счетом 3:0.

Затем уфимцы проиграли три игры кряду на внутренней арене. Сначала в домашней игре минимально уступили «Краснодару», потом были разгромлены в Химках «Динамо» (0:3), а в заключительном туре оказались слабее питерского «Зенита» — 0:2 дома.

Накануне «Уфа» выбыла из Лиги Европы, сыграв в ответном поединке с шотландским «Рейнджерсом» со счетом 1:1. Первую встречи она проиграла — 0:1.

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Защитник Алексей Никитин травмирован и не примет участие в предстоящем поединке. А игрок обороны Боян Йокич дисквалифицирован.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. В Грозном хозяева выиграли — 2:1, а в Уфе уступили — 2:3.

Прогноз

«Уфа» подходит к матчу против «Ахмата» после сложной игры в Лиге Европы, тогда как чеченцы спокойно готовились к предстоящей встрече. К тому же, грозненцы будут играть дома и постараются порадовать своих болельщиков.

Наш прогноз — победа «Ахмата» за 1.86. 0