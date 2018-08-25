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    Забьет ли Роналду «Лацио» дебютный мяч за «Ювентус»?

    «Ювентус» — «Лацио». Прогноз на матч чемпионата Италии по футболу 25 августа 2018 года

    Серия A Футбол Италии Лацио
    Прогноз на «Ювентус» — «Лацио»
    Криштиану Роналду
    В субботу, 25 августа, второй тур Серии А откроют действующий чемпион «Ювентус» и «Лацио». Начало поединка на «Альянц Стэдиум» в Турине — в 19:00. Прогноз на «Ювентус» — «Лацио».
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    «Ювентус»

    В стартовавшем сезоне чемпионата Италии «Ювентус» нацелился на свое восьмое кряду чемпионство, что уже невероятно, даже если команда не сможет его выиграть.

    Впрочем, несмотря на хорошее усиление у потенциальных конкурентов «Интера» и «Ромы», а также появление во главе «Наполи» Карло Анчелотти, все равно трудно поверить, что кто-то может остановить гегемонию «Старой Синьоры».

    Во многом потому, что и так сильный коллектив усилился качественными исполнителями, особняком среди которых стал Криштиану Роналду.

    Португальский нападающий пока не забивал за новый клуб, если не считать контрольного поединка между первой и второй командой «бьянконери». В стартовом туре Серии А звездный форвард настойчиво пытался отличиться дебютным голом в ворота «Кьево», порой даже в ущерб коллективным действиям, но все-таки не преуспел. Тем не менее, несмотря на счет 1:2 за четверть часа до конца игры, туринцы сумели одержать волевую победу.

    «Лацио»

    Прошлый сезон как будто не заканчивался для «Лацио», ведь в первом туре Серии А «Орлы» снова проиграли на своем поле одному из конкурентов. Именно так случилось в заключительном матче минувшей кампании, когда подопечные Симоне Индзаги проиграли «Интеру» 2:3, выигрывая 2:1.

    Тот поединок до сих пор наверняка с болью вспоминается тифози римского клуба, поскольку тот был так близок к выходу в Лигу чемпионов, и так драматично лишился этой возможности.

    В стартовом поединке нового розыгрыша первенства «бьянкочелести» снова вели в счете и вновь уступили, пусть на сей раз их обидчиком были не «нерадзурри», а «Наполи». Чиро Иммобиле вывел хозяев вперед на 25-й минуте, однако результативные удары от Аркадиуша Милика и Лоренцо Инсинье принесли три очка гостям.

    Теперь «Лацио» предстоит не менее сложное задание — выстоять против чемпиона на выезде, ради чего необходимо выдать очень качественное выступление.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, а ничья — в 4,80. Рекомендуем ставить на то, что Криштиану Роналду забьет, а «Ювентус» выиграет 2:0, 2:1 или 3:1 за 6,00.
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    Прогноз на «Ювентус» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6,00. В субботу, 25 августа, второй тур Серии А откроют действующий чемпион «Ювентус» и «Лацио». Начало поединка на «Альянц Стэдиум» в Турине — в 19:00.
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