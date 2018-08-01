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    Победит ли «Бенфика» в своем заключительном матче МКЧ?

    «Бенфика» — «Лион». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 1 августа

    Международный кубок чемпионов Португалия Футбол Франции Бенфика Лион
    Прогноз на «Бенфика» — «Лион»
    Футболисты «Бенфики»
    В среду, 1 августа, в рамках Международного кубка чемпионов португальская «Бенфика» сыграет с французским «Лионом». Встреча, которая состоится в Алгарве (Португалия), начнется в 23:05 по московскому времени. Прогноз на «Бенфика» — «Лион».
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    «Бенфика»

    «Орлы» финишировали на второй строке в турнирной таблице чемпионата Португалии-2018, отстав от первого «Порту» на семь баллов.

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    Выступление в Лиге чемпионов-2017/18 обернулось для «Бенфика» полным крахом. В шести поединках евротурнира они не набрали ни одного очка, забили только один гол и пропустили 14.

    В межсезонья лиссабонцы провели три спарринга. Обыграли сербский «Напредак» (3:0) и испанскую «Севилью» (1:0), а также сыграли вничью с соотечественниками — «Виторией» Сетубал (1:1).

    Оба поединка, которые «Бенфика» провела на МКЧ, завершились вничью и пришлось выявлять победителя в серии послематчевых пенальти. Сначала в игре с дортмундской «Боруссией» (2:2) она вышла победителем, а затем уступила «Ювентусу» (1:1 в основное время).

    «Лион»

    «Ткачи» по итогам прошлого сезона заняли третье место в чемпионате Франции и получили путевку в Лигу чемпионов. В Лиге Европы-2018 они завершили выступление на стадии 1/8 финала.

    В межсезонье «Лион» провел четыре спарринга. Начал с ничьей со швейцарским «Сьоном» (2:2), затем одолел английский «Фулхэм» (4:0).

    В следующей игре уступил еще одному представителю Англии — «Хаддерсфилду» со счетом 1:3, а заключительной контрольной встрече взял верх над немецким «Вольфсбургом» — 2:1.

    Громких покупок французы в летнее трансферное окно не сделали. Из проданных игроков стоит отметить уход в «Валенсию» защитника Муктара Диакаби.

    Последний раз оппоненты встречались два года тому назад в товарищеском поединке. Викторию тогда праздновали французы со счетом 3:2.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение португальцам: победа «Бенфики» — 2,60, победа «Лиона» — 2,70, ничья — 3,40.

    Учитывая, что поединок состоится в Португалии, можно в этой игре поставить с форой на лиссабонский клуб. Ведь даже с более именитыми соперниками, с которыми «Бенфика» встречалась на нейтральном поле (США), она не проиграла. 0

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    Футбол. Прогноз на «Бенфика» — «Лион». В среду, 1 августа, в рамках Международного кубка чемпионов португальская «Бенфика» сыграет с французским «Лионом». Встреча, которая состоится в Алгарве (Португалия), начнется в 23:05 по московскому времени.
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