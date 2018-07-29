«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 29 июля

«Манчестер Юнайтед»
Футболисты «Манчестер Юнайтед» уже больше недели находятся в США, где успели три товарищеских матча.
В первом из них «красные дьяволы» сыграли вничью с мексиканской «Америкой» (1:1), ворота которой поразил Хуан Мата.
Во второй встрече против «Сан-Хосе» (0:0) подопечные Жозе Моуринью отличиться уже не смогли, но и не пропустили.
Также в рамках Международного кубка чемпионов «Манчестер Юнайтед» встречался с «Миланом». Основное время игры завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти «красные дьяволы» оказались чуть более удачливы — 9:8.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» начал подготовку к новому сезону еще у себя на родине, где успел сыграть четыре товарищеских матча.
«Красные» сумели обыграть «Честер» (7:0), «Транмер Роверс» (3:2) и «Блэкберн» (0:2), но не смогли пройти оборону «Бьюри» (0:0).
После этого команда Юргена Клоппа отправилась в США, где в первом матче Международного кубка чемпионов проиграла дортмундской «Боруссии» (1:3), пропустив два гола на последних минутах встречи.
После этого «Ливерпуль» вырвал победу у «Манчестер Сити» (2:1) благодаря голу Мохамеда Салаха и реализованному пенальти Садио Мане.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество мерсисайдцам: победа «Ливерпуля» — 1,90, победа «Манчестер Юнайтед» — 3,90, ничья — 4,10.
Конечно, состав «красных» в этой игре должен быть приближен к идеалу. И все же мы бы не переоценивали возможности «Ливерпуля».
Салах лишь недавно восстановился после травмы, а его гол в ворота «Манчестер Сити», забитый, к слову, из офсайда, никак не доказывает, что он пребывает в хорошей форме. Тот же Вирджил ван Дейк в обороне смотрится не так надежно, как в прошлом сезоне. Чего только стоит его бесполезная погоня за Лероем Сане в игре с «горожанами».
Команда Жозе Моуринью в любом случае будет играть с желанием и большой цепкостью, поэтому мы бы присмотрелись к ставке «манкунианцы не проиграют» за 1,90.
Также мы бы взяли «тотал больше 2,5» за 1,70. «Ливерпуль» сейчас играет результативно, так что свой гол забить должен, да и «Манчестер Юнайтед» с Алексисом Санчесом и Хуаном Матой способен отметиться парой голевых атак. 0