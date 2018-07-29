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    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 29 июля

    Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед Ливерпуль Футбол Англии
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
    Фред на тренировке «МЮ»
    В воскресенье, 29 июля, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мичиган» в США, начнется в 00:05 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
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    «Манчестер Юнайтед»

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» уже больше недели находятся в США, где успели три товарищеских матча.

    В первом из них «красные дьяволы» сыграли вничью с мексиканской «Америкой» (1:1), ворота которой поразил Хуан Мата.

    Во второй встрече против «Сан-Хосе» (0:0) подопечные Жозе Моуринью отличиться уже не смогли, но и не пропустили.

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    Также в рамках Международного кубка чемпионов «Манчестер Юнайтед» встречался с «Миланом». Основное время игры завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти «красные дьяволы» оказались чуть более удачливы — 9:8.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» начал подготовку к новому сезону еще у себя на родине, где успел сыграть четыре товарищеских матча.

    «Красные» сумели обыграть «Честер» (7:0), «Транмер Роверс» (3:2) и «Блэкберн» (0:2), но не смогли пройти оборону «Бьюри» (0:0).

    После этого команда Юргена Клоппа отправилась в США, где в первом матче Международного кубка чемпионов проиграла дортмундской «Боруссии» (1:3), пропустив два гола на последних минутах встречи.

    После этого «Ливерпуль» вырвал победу у «Манчестер Сити» (2:1) благодаря голу Мохамеда Салаха и реализованному пенальти Садио Мане.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество мерсисайдцам: победа «Ливерпуля» — 1,90, победа «Манчестер Юнайтед» — 3,90, ничья — 4,10.

    Конечно, состав «красных» в этой игре должен быть приближен к идеалу. И все же мы бы не переоценивали возможности «Ливерпуля».

    Салах лишь недавно восстановился после травмы, а его гол в ворота «Манчестер Сити», забитый, к слову, из офсайда, никак не доказывает, что он пребывает в хорошей форме. Тот же Вирджил ван Дейк в обороне смотрится не так надежно, как в прошлом сезоне. Чего только стоит его бесполезная погоня за Лероем Сане в игре с «горожанами».

    Команда Жозе Моуринью в любом случае будет играть с желанием и большой цепкостью, поэтому мы бы присмотрелись к ставке «манкунианцы не проиграют» за 1,90.

    Также мы бы взяли «тотал больше 2,5» за 1,70. «Ливерпуль» сейчас играет результативно, так что свой гол забить должен, да и «Манчестер Юнайтед» с Алексисом Санчесом и Хуаном Матой способен отметиться парой голевых атак. 0

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    Футбол. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». В воскресенье, 29 июля, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мичиган» в США, начнется в 00:05 по московскому времени.
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