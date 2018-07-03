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    Швеция — Швейцария. Прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу 3 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Швеции Сборная Швейцарии
    Прогноз на Швеция — Швейцария
    Фабиан Шер
    1/8-я финала чемпионата мира по футболу 3 июля сведет на газоне стадиона «Санкт-Петербург» сборные Швеция и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Прогноз на Швеция — Швейцария.
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    Швеция

    Подопечные Янне Андерссона очень хорошо себя показали еще во время европейской квалификации. Второе место в группе с Францией и Нидерландами, а потом и победа над Италией в стыках. Такие результаты настраивали на мысль, что сборная Швеции словит спад на основной турнире в России. Как бы не так.

    Результаты. За три матча в группе F «сине-желтые» допустили одно поражение и набрали шесть очков. При этом даже в проигранном матче против немцев ничейный счет держался до 95-й минуты. Как итог — первое место в квартете и выход на Швейцарию в 1/8.

    Особенности. Первая — эффективность. В среднем сборная Швеции пробивала по воротам всего 11,3 раза за матч. Довольно средний показатель. Но итоговая точность «выстрелов» составила 55,9%. Это седьмой результат среди всех команд.

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    • Вторая особенность — высокая защита. Шведы достаточно хорошо играют в линию. Сами действуют в атаке очень аккуратно — в среднем один офсайд за игру. В то же время, соперников ловят на невнимательности регулярно — 2,33 офсайда в среднем за матч у соперника.

    Швейцария

    Швейцария тоже в отборе заняла второе место в группе с Португалией. Только допустила всего один проигрыш, тогда как шведы в своей группе — три. В стыковых матчах «крестоносцы» не стали тратить излишне много энергии и на холостом ходе обыграли Северную Ирландию. На основном турнире от сборной Швейцарии ждали много.

    Результаты. И пока «Nati» их оправдывает. В своем квартете Е в основном турнире в России команда Владимира, Петковича хоть и заняла второе место, а не допустила ни одного поражения. С самими бразильцами смогли даже добавить во втором тайме, отквитать один мяч и удержать ничейный счет.

    Особенности. Опять же — две. Первая — грубость. За три матча «крестоносцы» получили семь желтых карточек. Это при среднем количестве фолов 13,7.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Второй примечательный показатель — процент реализации. У швейцарцев здорово получается выжимать максимум из своих моментов. Команда Петковича в среднем делает всего 10,7 ударов. Однако 15,6% ударов превратились в голы. Это шестой показатель среди всех команд.

    Прогноз

    Теперь главный нюанс. В первых таймах своих матчей сборная Швеции не пропустила ни одного гола. Швейцария в первые 45 минут тоже не слишком активна — всего один забитый гол из пяти.

    Видим неплохую возможность заработать. Команды наверняка начнут осторожно и не станут лезть на рожон с первых минут. Добавим подарок от букмекеров в виде валуйного кэфа и получаем прогноз: «1 тайм: Ф1 (0)» за 2,05. 0

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