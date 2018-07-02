Бельгия — Япония. Прогноз и ставки на тоталы в матче чемпионата мира по футболу 2 июля

В понедельник, 2 июля, сборная Бельгии сыграет с командой Японии в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Бельгия — Япония.

Бельгия

Только три команды прошли групповой этап ЧМ-2018 без единого поражения, и никто не горит желанием встретиться с ними в 1/8 финала.

Бельгия, составленная в основном из звезд английской Премьер-лиги, забила пока что больше всего голов на первенстве — девять. Особо отличилась тройка Лукаку-Азар-де Брейне, организовавшая восемь мячей.

В матче третьего тура все эти парни получили отдых, поэтому отдуваться пришлось резервистам — Янузай забил шикарный гол с угла штрафной, «дьяволы» победили Англию 1:0 и... Вышли в крайне тяжелую половину турнирной сетки: на долю оказавшихся там сборных приходится 10 титулов чемпиона мира и 6 званий вице-чемпиона. В другой половине эти показатели гораздо скромнее: два титула (Испания и Англия) и один вице-чемпион.

Но почему это должно волновать одного из фаворитов мундиаля? В рукаве у Роберто Мартинеса не только сумасшедшая атака, но и крепкая оборона, опытная средняя линия с хорошо знакомым нам Акселем Витселем и один из лучших голкипером мира Тибо Куртуа. Чего еще желать-то?

Япония

В 2018 году на чемпионате мира при прочих равных показателях из группы в плей-офф вышла команда, допустившая меньше нарушений и набравшая меньше желтых карточек.



Именно дисциплинированность на поле позволила сборной Японии выйти в 1/8 финала чемпионата мира. Команда набрала одинаковое количество очков с Сенегалом, встреча этих сборных завершилась вничью, поэтому участника плей-офф пришлось определять по наименьшему числу желтых карточек. Кроме ничьей с Сенегалом (2:2) сборная Японии отметилась победой над Колумбией (2:1), но проиграла Польше (0:1).

Особенно показательной вышла встреча третьего тура. Узнав, что Сенегал в параллельном поединке проигрывает Колумбии, Акира Нисино не придумал ничего лучше, кроме как дать команду контролировать мяч до финального свистка, невзирая на счет 0:1. К сожалению, такие вещи при подсчете коэффициента fair play не учитываются, и в 1/8 финала вышли именно японцы, оставив не лучшее впечатление.

Прогноз

В случае победы на ЧМ бельгийцы отнимут у Уругвая титул самой маленькой страны, когда-либо завоевывавшей титул чемпиона мира. Но до этого нужно пройти Японию. Букмекеры считают, что проблем с решением этой задачи у ребят Мартинеса не возникнет: 1,41 — 4,80 — 9,40.

Прогнозируем, что Лукаку продолжит забивать, а Бельгия победит более чем уверенно. За себя и за Сашку. Точнее, за Сенегал.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Ставим на победу Бельгии при ТБ 2,5 за 2,33, индивидуальный тотал бельгийцев больше 1,5 за 1,62 и на гол Бельгии в первом тайме за 1,67. 0